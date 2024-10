Les portes du Salon Industriel de Québec sont officiellement ouvertes!

QUÉBEC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - La 21e édition du Salon Industriel de Québec est officiellement commencée! Pour l'occasion, plus de 600 entreprises sont représentées à travers 125 000 pieds carrés d'exposition au Centre de foires de Québec. Technologies en action, démonstrations de produits, section machine-outil, conférences et réseautage sont à l'honneur pour les trois journées de l'événement.

Martin Fréchette de STIQ, Frédéric Besner de REAI, Ghislain Nadeau de PROMPT, Éric Pageau et Michel Lemelin du Groupe Pageau, Carol Gilbert de Québec International, Marie-Josée Morency de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand-Lévis et Marc-André Leclerc de Productions Optimales

« En tant que promoteur d'événements industriels et manufacturiers, il est essentiel pour nous d'offrir une plateforme où les entreprises québécoises peuvent découvrir des solutions innovantes et des pratiques qui stimulent la croissance. Cette édition du Salon Industriel de Québec revêt une importance particulière alors que les Salons Industriels soulignent leur 40e anniversaire. Nous mettons l'accent sur les opportunités concrètes et les collaborations qui permettront à nos entreprises de prospérer », mentionne M. Eric Pageau, président et promoteur du Groupe Pageau.

De son côté, le président d'honneur du Salon, et vice-président - Innovation et Développement des entreprises chez Québec International, M. Carol Gilbert, a souligné que : « Ces moments d'échange et de partage d'expertise permettent aux entreprises d'évoluer et d'en apprendre davantage sur les technologies émergentes, les tendances et les solutions d'avenir. C'est un rendez-vous incontournable pour faire le plein d'idées et par le fait même, de se questionner sur nos pratiques actuelles et de les faire évoluer, au besoin. Nous avons bien hâte de rencontrer les visiteurs! »

Le Salon Industriel de Québec (SIQ) est le lieu de rencontre par excellence pour tous les donneurs d'ordres, gestionnaires et travailleurs des secteurs industriels et manufacturiers provinciaux. Plus de 6 000 visiteurs provenant de partout à travers la province sont attendus durant ces trois journées d'affaires.

C'est un rendez-vous! Les visiteurs de 16 ans et plus peuvent s'inscrire gratuitement au www.salonsindustriels.com ou sur place au Centre de foires du 8 au 10 octobre 2024.

