Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée - signature d'une convention collective

MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le syndicat représentant les quelque 120 employé(e)s des Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a signé avant-hier sa nouvelle convention collective. La précédente était échue depuis le 31 décembre 2020.

Ces travailleurs et travailleuses exercent des fonctions de cols blancs, de technicien(ne)s, de professionnel(le)s et d'ingénieur(e)s.

Leur contrat de travail - effectif du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 -, comprend plusieurs gains significatifs, dont une réévaluation de certaines classifications et des augmentations salariales de 2 % plus un montant forfaitaire de 1 % pour l'année 2021, de 2,5 % pour 2022 et de 1 % pour les années subséquentes.

De plus, au cours des trois dernières années de leur contrat, si une entente conclue entre le Conseil du trésor du Canada et le Groupe architecture, génie et arpentage comporte des conditions supérieures à celles des syndiqué(e)s de PJCCI, ils et elles obtiendraient automatiquement ces mêmes avantages.

Parmi les autres améliorations, mentionnons une révision des textes de la convention en profondeur afin d'optimiser plusieurs clauses normatives, une bonification des prestations du congé de maternité et des conditions entourant le télétravail.

« Nous sommes très fiers des clauses que nous avons négociées. Dans un climat de respect mutuel, nous sommes parvenus à une entente gagnant-gagnant », a déclaré Emmanuelle Bournival, la conseillère du SCFP ayant piloté le dossier.

Rappelons que la société (PJCCI) est une société d'État fédérale, établie en 1978, responsable des ponts Jacques-Cartier et Champlain d'origine, de l'Estacade du pont Champlain, du pont de contournement de l'île des Sœurs, des sections fédérales de l'autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville.

