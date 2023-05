Les pompiers sont les grands oubliés des services d'urgence : une réforme s'impose

MCMASTERVILLE, QC, le 23 mai 2023 /CNW/ - Les membres de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) ont demandé une rencontre d'urgence avec le premier ministre du Québec, M. François Legault. L'AGSICQ constate que la mise en place d'un comité responsable de planifier une réforme du milieu de la sécurité incendie est maintenant incontournable.

« Si on veut être en mesure d'affronter les réalités auxquelles sont exposés les pompiers d'aujourd'hui, il faut unir nos forces humaines et matérielles », affirme Jean Bartolo, coprésident de l'AGSICQ. « Pour cela, nous allons avoir besoin d'aide ; les municipalités ne pourront pas y arriver seules. »

L'AGISCQ est grandement préoccupée par les défis majeurs auxquels les pompiers font face aujourd'hui, notamment les enjeux de pénurie de main-d'œuvre et de relève, la capacité d'offrir une formation nationale uniformisée et les besoins en matériel spécialisé dans l'ensemble des régions du Québec.

« Le contexte actuel met à risque notre capacité d'affronter avec assurance l'avenir de la mission et de la profession », souligne Jean Melançon, coprésident de l'AGSICQ.

Soucieux d'offrir une protection juste pour chaque citoyen du Québec

La sécurité et la protection des citoyens sont au cœur des préoccupations de l'AGSICQ. En tant que service essentiel, le domaine de la sécurité incendie et civile doit être réformé d'urgence afin de maintenir la pérennité de la qualité des services offerts à la population, incluant celles des premiers répondants. Une partie de la solution repose sur la création de regroupements qui permettront d'optimiser la formation, les ressources matérielles et surtout, la force humaine au cœur du déploiement de notre mission.

Des statistiques inquiétantes

Dans une lettre envoyée demandant une rencontre d'urgence, l'AGSICQ a sensibilisé le premier ministre au fait qu'actuellement au Québec, la sécurité incendie est assurée par quelque 21 000 pompiers. Sur ce nombre, moins de 25 % d'entre eux occupent des postes à temps plein. La plupart sont des pompiers à « temps partiel s » ou « volontaires » qui rendent service à leur communauté, en plus d'occuper un autre emploi à temps plein.

Actuellement, on compte 622 services de sécurité incendie au Québec. De ce nombre, près de 70 % ne desservent le territoire que d'une seule municipalité et 459 desservent des municipalités de moins de 5 000 habitants.

« Le rôle des pompiers va bien au-delà de la sécurité incendie. Les pompiers sont couramment les premiers à intervenir lors de tragédies, d'accidents graves, de désastres ou de sinistres », explique Jean Melançon. « Nos pompiers œuvrent au bénéfice des citoyens, et ce, sur l'ensemble du territoire du Québec. Une réorganisation s'impose afin de maintenir et d'assurer la pérennité de la qualité du service incendie au Québec », ajoute-t-il.

Réunis lors de leur 55e congrès annuel la fin de semaine dernière, les membres de l'AGISCQ soutiennent qu'une révision en profondeur de l'encadrement et de l'accompagnement du milieu du service incendie est essentielle. Les pompiers du Québec ont identifié des solutions concrètes et réalistes à mettre en place.

« Bien que le gouvernement du Québec collabore avec nous, l'AGSICQ interpelle le premier ministre du Québec sur l'urgence d'agir afin de créer un comité qui implique plusieurs ministères différents pour mettre en œuvre une réforme du service de sécurité incendie au Québec, » précise M. Bartolo.

L'AGISCQ demande au gouvernement d'agir de concert avec eux dès maintenant.

À propos de l'AGSICQ

Porte-étendard de l'excellence en matière de sécurité incendie, de secours de personnes et de sécurité civile, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) regroupe plus de 1000 membres répartis aux quatre coins de la province. Elle a pour mission de promouvoir et d'influencer la gestion des risques de toute nature dans ses différents champs de compétences. Par son expertise, elle participe au développement de règlements, de lois et de formations. https://www.acsiq.qc.ca

