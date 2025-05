Système préhospitalier d'urgence : Les pompiers premiers répondants, une solution éprouvée pour sauver plus de vies

MCMASTERVILLE, QC, le 23 mai 2025 /CNW/ - Dans le contexte des défis liés aux délais d'intervention préhospitaliers soulevés par le Vérificateur général, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) tient à rappeler que les pompiers premiers répondants peuvent et doivent faire partie intégrante de la solution pour mieux protéger la population, partout au Québec.

« Le citoyen doit rester au cœur de l'intervention d'urgence, peu importe où il habite. Les pompiers sont prêts. Il faut maintenant que les moyens suivent. » affirment les coprésidents de l'AGSICQ, Jean Bartolo et Jean Melançon.

Avec plus de 21 000 pompiers répartis dans 602 services, les services de sécurité incendie sont présents dans toutes les régions. Leur temps de réponse est balisé par la Loi sur la sécurité incendie et leur maillage territorial permet d'agir rapidement en cas d'urgence vitale, en complémentarité avec les services ambulanciers.

« Nos pompiers sont déjà présents et mobilisés dans leur communauté. En leur donnant les ressources, la formation et la reconnaissance nécessaires, les pompiers peuvent améliorer concrètement l'accessibilité aux soins d'urgence », rappellent les coprésidents de l'AGSICQ, Jean Bartolo et Jean Melançon.

Une entente à conclure pour mieux desservir la population

L'AGSICQ est en discussion avec le gouvernement du Québec afin d'intégrer pleinement les pompiers premiers répondants dans une stratégie préhospitalière élargie. Le gouvernement vise un déploiement dans 75 % des services incendie de la province, pour 80% de la population ce qui représente un tournant majeur.

Cependant, les conditions doivent être réalistes :

Respecter les lois : Les ententes doivent d'abord tenir compte de la loi en matière de sécurité incendie ;

: Les ententes doivent d'abord tenir compte de la loi en matière de sécurité incendie ; Offrir un financement structuré, équitable et pérenne : Le gouvernement du Québec propose de bonifier le financement actuel de 11 M$ à 32 M$ pour permettre un déploiement responsable, ce qui demeure largement insuffisant pour soutenir adéquatement les services municipaux ;

Sans engagement financier structurant, la facture risque d'être transférée aux municipalités, qui ne peuvent assumer seules cette pression supplémentaire.

Une efficacité démontrée, un potentiel sous-exploité

Le rôle des pompiers premiers répondants n'est pas théorique : il a déjà prouvé son efficacité. Leur déploiement contribue à réduire la mortalité, la morbidité et les coûts sociaux. Un rapport indépendant dévoilé en mai 2025 estime que l'intervention des pompiers premiers répondants a permis de préserver plus de 1,5 milliard de dollars en valeur socioéconomique au Québec pour la seule année 2022-2023. Ce chiffre est associé à 200 vies sauvées, sans séquelles incapacitantes, grâce à leur intervention rapide et efficace.

L'AGSICQ appelle le gouvernement à :

I ntégrer pleinement les pompiers premiers répondants à la stratégie nationale de soins préhospitaliers ;

; A ssurer un financement stable et équitable pour ces services , afin d'en garantir l'uniformité et la pérennité ;

, afin d'en garantir l'uniformité et la pérennité ; Valoriser le travail interdisciplinaire entre les acteurs de la santé, les services ambulanciers et les corps de pompiers, pour une réponse coordonnée sur tout le territoire.

Les pompiers premiers répondants sauvent des vies, soulagent le réseau de la santé et renforcent la résilience de nos communautés. Il est temps de leur permettre de faire encore plus.

À propos de l'AGSICQ

Porte-étendard de l'excellence en matière de sécurité incendie, de secours de personnes et de sécurité civile, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) regroupe plus de 1000 membres répartis aux quatre coins de la province. Elle a pour mission de représenter les membres de l'Association et le milieu afin de promouvoir et influencer la gestion des risques de toute nature en matière d'urgence dans le domaine de la sécurité incendie et civile de même que les services de secours. https://www.acsiq.qc.ca.

SOURCE Association des gestionnaires de sécurité incendie et civile du Québec

Renseignements médias : Pierre-Thomas Choquette, Vice-président - Communications corporatives, Arsenal Conseils, 418-265-5750, [email protected]