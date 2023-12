Les pompiers de Prévost peuvent à nouveau servir la population

PRÉVOST, QC, le 29 déc. 2023 /CNW/ - Une entente est survenue en début d'après-midi dans le cadre d'une séance de conciliation tenue suite à une plainte pour non-respect des services essentiels déposée par la section locale 7161 du syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant les pompiers de la ville de Prévost, devant le Tribunal administratif du travail (TAT). Les parties se sont entendues pour que les pompiers de la ville répondent aux appels et puissent à nouveau servir la population.

La question, entourant ce que la partie syndicale interprétait comme un lock-out, sera tranchée par le tribunal lors d'une audience qui aura lieu le 11 janvier 2024. Les pompiers de Prévost sont sans contrat de travail depuis près de deux ans.

« Les pompiers de Prévost sont soulagés de retourner servir la population. Nous espérons maintenant pouvoir régler le différend qui nous oppose aux autorités de la ville en suivant les règles d'une négociation sur des bases légales et dans un climat sain. Les pompiers de Prévost méritent un contrat de travail équitable » a déclaré Guillaume Aspireault-Massé, président de la section locale 7161 du SCFP.

Rappelons que depuis le soir de Noël, plutôt que de compter sur le personnel du service de sécurité incendie de Prévost, qui était pourtant disponible, ce sont des pompiers de la municipalité voisine de Saint-Hyppolite qui auraient été appelés à intervenir en cas d'urgence. Dans une situation où chaque minute compte, les conséquences d'un délai d'intervention peuvent être très graves.

