Les pompiers de Bois-des-Filion entament des moyens de pression

BOIS-DES-FILION, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Après plus de deux ans sans convention collective et des négociations considérées au point mort, les pompiers de Bois-des-Filion, membres de la section locale 7139 du SCFP, lancent des moyens de pression pour dénoncer l'inaction de la Ville.

« Pendant que la Ville investit des milliers de dollars dans des fleurs, elle refuse de reconnaître le travail essentiel de ses pompiers. Ce sont des vies que nous sauvons, pas des pétunias! », déclare Dominic Tessier, président de la section locale 7139.

Les moyens de pression, votés à l'unanimité lors d'une assemblée générale le 16 octobre dernier, visent à sensibiliser la population et à mobiliser son appui. Ces actions incluront des affichages, la distribution de tracts informatifs et des discussions avec les citoyens et citoyennes. « Pour assurer la sécurité des citoyens et celle de nos équipes, nous ne pouvons plus attendre. Il est temps que la Ville prenne ses responsabilités et agisse rapidement », ajoute le président.

Les pompiers revendiquent des postes permanents, un rattrapage salarial pour combler un écart de près de 40 % avec les services incendie comparables, ainsi que des conditions de travail équitables.

