La FCEI salue la nouvelle politique internationale du Québec : une occasion concrète d'ouvrir de nouveaux marchés aux PME

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille favorablement la nouvelle politique internationale du Québec présentée par la première ministre Christine Fréchette et le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete. Cette initiative répond à une des priorités identifiées par la FCEI-Québec : mieux soutenir les PME dans la diversification de leurs marchés et leur croissance à l'international pour renforcer leur résilience.

Les PME jouent un rôle central dans l'économie québécoise. Elles représentent 98,7 % des entreprises exportatrices et sont à l'origine de 65,3 % de la valeur des exportations internationales de biens. Or, la dépendance historique envers le marché américain, qui capte plus de 70 % des exportations internationales du Québec (hors Canada), expose les entreprises à des chocs importants. Dans son manifeste électoral 2026, la FCEI recommandait explicitement de diversifier les marchés internationaux et d'accompagner les PME dans la conquête de nouvelles clientèles à l'étranger.

Les données du sondage d'avril de la FCEI confirment d'ailleurs que ce virage est déjà amorcé sur le terrain : 46 % des PME québécoises ont commencé à se tourner vers des marchés autres que les États-Unis. Elles ciblent notamment le reste du Canada (60 %), l'Europe (51 %), l'Asie (47 %), le Royaume-Unis (12 %) et le Mexique (8 %).

« Dans un contexte économique marqué par l'incertitude et les tensions commerciales, il est crucial d'aider les PME québécoises à se tourner vers de nouveaux marchés. Le fait que la politique internationale comprenne un axe d'intervention dédié à la diversification commerciale positionnera mieux le Québec, son économie et ses entreprises et permettra une meilleure résilience », commente François Vincent, vice-président Québec de la FCEI.

Maximiser les retombées économiques et accompagner les PME

La FCEI invite maintenant le gouvernement à s'assurer que cette politique se traduise par des mesures concrètes et accessibles pour les petites entreprises, notamment en matière d'accompagnement, de financement et de réduction des obstacles administratifs liés à l'exportation.

« Les entrepreneurs québécois sont prêts à exporter davantage et à explorer de nouveaux débouchés. Avec le bon accompagnement gouvernemental, ils peuvent accélérer cette transition et saisir des occasions de croissance importantes », conclut M. Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]