Le REAL Canadian Breast Cancer Alliance, « l'Alliance canadienne pour le cancer du sein » veut assurer un accès équitable et améliorer les résultats auprès de notre clientèle.

TORONTO, le 8 oct. 2024 /CNW/ - L'organisme Cancer du sein Canada est fier d'annoncer le lancement de la REAL Canadian Breast Cancer Alliance, soit une coalition nationale réunissant des experts des milieux cliniques et universitaires qui a été créée pour établir et promouvoir des soins de santé de haute qualité à l'aide de normes rigoureuses dans le traitement du cancer du sein, et ce, partout au Canada.

Présidée par le Dr Jan-Willem Henning, oncologue de renom, la REAL Canadian Breast Cancer Alliance regroupe des experts provenant de partout au Canada, mondialement connus, et qui se spécialisent dans le domaine des traitements du cancer du sein œuvrant en médecine, en radiothérapie, en oncologie chirurgicale et en pharmacie oncologique. Cet organisme diversifié composé de spécialistes de renom vise une refonte des traitements du cancer du sein afin d'améliorer les pronostics de sa clientèle grâce à des améliorations fondées sur des données probantes et centrées sur les patientes.

« Notre travail auprès de cette Alliance vise à faire le point entre les progrès en recherche pour apporter des solutions accessibles auprès de la population canadienne », a déclaré Kimberly Carson, présidente-directrice générale de Cancer du sein Canada. » En nous employant à résoudre les incohérences au niveau de différents protocoles de traitement et en établissant des normes cliniques cohérentes, nous voulons établir une nouvelle norme nationale qui privilégie l'accès équitable aux thérapies les plus efficaces. Cette initiative ne se limite pas à améliorer le traitement du cancer du sein; il s'agit de sauver des vies. »

Jan-Willem Henning souligne l'importance de la collaboration et de l'innovation pour lutter contre les inégalités dans les traitements du cancer du sein. En privilégiant une approche scientifique centrée sur le patient, cette Alliance s'engage à garantir, aux patientes atteintes d'un cancer du sein, un accès équitable et opportun à ces services essentiels. « Grâce à l'apport des principaux experts canadiens en la matière, nous avons comme mission de proposer une refonte pour le traitement du cancer du sein. Nous nous engageons à établir des normes de soins rigoureuses et à veiller à ce que chaque patiente atteinte d'un cancer du sein ait accès aux derniers traitements, technologies et outils fondés sur des données probantes, quel que soit leur lieu de résidence. »

L'Alliance s'est engagée à améliorer les soins de santé dans le traitement du cancer du sein grâce à ses recommandations annuelles fondées sur un consensus clinique et des normes cohérentes, en veillant à ce que les stratégies de gestion reposent sur les dernières avancées de la recherche en matière d'essais cliniques. Dès cet automne, nous porterons notre attention sur deux domaines clés, soit la stadification du cancer du sein et la gestion du traitement du cancer du sein HER2+. Ces activités comprendront également la publication de recommandations consensuelles accompagnées de références sous forme de diapositives ainsi que les documents liés à l'évaluation des technologies de la santé.

La population canadienne veut que les décisions reposant sur les soins de santé proviennent des experts

Un sondage national mené récemment par l'organisme Cancer du sein Canada a révélé que la population favorise en grande partie que les décisions reposant sur les soins de santé proviennent des experts; 95 % des Canadiens affirment que les politiques de santé publique devraient reposer sur les recommandations d'éminents professionnels de la santé . Ce large consensus révèle la pertinence de la mission de notre Alliance.

Cependant, l'accessibilité est encore une question cruciale. D'après le même sondage, 93 % de la population canadienne croit que les nouveaux traitements pour le traitement du cancer du sein devraient être accessibles dans un délai maximum d'un an . Pourtant, dans de nombreux cas au Canada, cela prend jusqu'à deux ans avant que de nouvelles thérapies soient disponibles et accessibles aux patientes. Ce manque d'accès opportun à recevoir des traitements qui sauvent des vies est une des raisons qui ont mené à créer le REAL Canadian Breast Cancer Alliance, qui s'engage à intégrer plus rapidement les nouvelles thérapies en pratique clinique.

Pour plus d'informations sur le REAL Canadian Breast Cancer Alliance, sa mission et les membres de l'organisation, veuillez consulter realalliance.ca .

À propos du REAL Canadian Breast Cancer Alliance

Cette alliance qui porte l'acronyme REAL (Excellence en recherche + Leadership actif) a été créée en décembre 2023 pour remédier aux lacunes importantes en matière de traitement et de soins liés aux traitements du cancer du sein. Le REAL Canadian Breast Cancer Alliance est une coalition dynamique de leaders et d'experts provenant des milieux cliniques et universitaires dans l'ensemble du Canada qui ont pour mission d'élaborer et de défendre des recommandations cliniques fondées sur des données probantes, façonnant l'avenir et les normes en matière de traitements du cancer du sein. Cette alliance préconise un esprit de collaboration et on retrouve un ensemble d'experts mondialement reconnus en oncologie médicale, radiologique et chirurgicale, ainsi qu'en pharmacie oncologique provenant de Calgary, Vancouver, Edmonton, Saskatoon, Toronto, Ottawa, Montréal et de Saint John's. Sous le leadership du Dr Jan-Willem Henning, les efforts déployés par cette alliance visent la mise en œuvre de la recherche de pointe et de l'innovation dans des stratégies de soins et de traitements cliniques au Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter realalliance.ca .

La REAL Canadian Breast Cancer Alliance publie annuellement une liste de recommandations cliniques consensuelles ainsi que des normes de soins grâce à un processus rigoureux et collaboratif visant à garantir des traitements complets reposant sur des données probantes et reflétant les dernières percées provenant des recherches cliniques. Les recommandations cliniques consensuelles et les publications connexes sont adoptées par les membres du REAL Canadian Breast Cancer Alliance et également par les spécialistes faisant partie de sous-comités, et reposent sur une méthodologie Delphi modifiée. Cela permet d'assurer un processus d'examen rigoureux provenant des meilleures données disponibles sur les opinions d'experts en tant que leaders en matière de cancer du sein à l'échelle nationale et internationale.

À propos de Cancer du sein Canada

Cancer du sein Canada est un organisme de charité à l'échelle nationale dont la mission est de sauver des vies grâce à ses recherches sur le cancer du sein. En mettant l'accent sur l'oncologie de précision (soins personnalisés), nous sommes le seul organisme national qui lutte contre le cancer du sein et dont le mandat consiste à financer la recherche, à défendre les intérêts et à informer sur les progrès des nouvelles données de recherche. L'organisation ne reçoit aucun financement gouvernemental; toutes les recherches sont financées grâce à la générosité des donateurs. Pour plus d'informations, visitez breastcancerprogress.ca .

À propos du sondage

Ces résultats proviennent d'un sondage en ligne mené par Cancer du sein Canada du 28 au 30 août 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 505 Canadiens membres du forum Angus Reid. Le sondage a été réalisé en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, soit 19 fois sur 20.

