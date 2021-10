Une nouvelle campagne mettra en lumière la collaboration du secteur laitier avec Arbres Canada, AgriRÉCUP et Canards Illimités Canada

OTTAWA, ON, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont dévoilé aujourd'hui de nouveaux partenariats avec d'importantes organisations axées sur l'environnement, des partenariats qui visent à promouvoir et à faire progresser le développement durable dans le secteur laitier. En collaborant avec des organisations canadiennes d'avant-garde comme Arbres Canada, AgriRÉCUP et Canards Illimités Canada, les PLC consolident encore davantage l'engagement de longue date du secteur envers la protection de l'environnement et des pratiques agricoles responsables.

« Les PLC et nos producteurs sont déterminés à trouver de nouveaux moyens novateurs de favoriser le développement durable en production laitière, explique Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. Nous sommes heureux de travailler avec ces organisations exceptionnelles en vue d'améliorer la productivité agricole, de réduire les déchets, de planter des arbres et de gérer les ressources de manière responsable, des gestes qui profiteront à l'ensemble de la population canadienne. »

Les producteurs laitiers sont naturellement engagés envers la durabilité et l'environnement. Nos producteurs sont fiers de produire du lait en adhérant à des normes parmi les plus rigoureuses au monde. Notre programme d'assurance de la qualité proActionMD évolue continuellement afin de refléter les plus récentes meilleures pratiques dans des domaines tels que le développement durable, le bien-être animal, la salubrité des aliments, la qualité du lait et plus encore.

« Notre volonté de continuellement nous améliorer et d'optimiser nos pratiques s'inscrit dans notre engagement indéfectible envers la population canadienne, ajoute M. Lampron. Nous sommes ravis de travailler avec Arbres Canada, AgriRÉCUP et Canards Illimités Canada, des organisations qui partagent un intérêt commun : préserver nos ressources pour la prochaine génération. »

Les PLC souligneront ces partenariats uniques et leurs efforts pour réduire l'impact environnemental de la production laitière par l'entremise d'une nouvelle campagne de marketing ayant pour thème Ici pour demain. En relatant de véritables projets en cours dans les fermes canadiennes, la campagne aidera à mettre en lumière le travail que réalise le secteur pour assurer un avenir plus durable. L'engagement des PLC envers le développement durable est également mis de l'avant dans une campagne distincte intitulée Salut producteur laitier, qui sera déployée en parallèle.

Pour en savoir plus, veuillez visiter IciPourDemain.ca.

Citations additionnelles

« Arbres Canada est déterminé à améliorer la vie des gens au Canada en plantant et en entretenant des arbres, indique Danielle St-Aubin, directrice générale d'Arbres Canada. Nous saluons les Producteurs laitiers du Canada pour leur engagement à réduire leur impact environnemental et à promouvoir et faire progresser le développement durable dans le secteur laitier. Nous sommes très heureux d'établir ce partenariat et de collaborer à créer de meilleurs milieux de vie. »

« Les producteurs laitiers appuient depuis longtemps les programmes d'AgriRÉCUP, qui réduisent la quantité de matières plastiques agricoles envoyées dans les sites d'enfouissement lorsqu'elles ne sont plus utilisées, explique Barry Friesen, directeur exécutif d'AgriRÉCUP. Ce partenariat avec les Producteurs laitiers du Canada aidera les producteurs à tenir leurs engagements en lien avec le développement durable en recyclant des volumes encore plus importants de matières plastiques agricoles. Les producteurs laitiers établissent une nouvelle norme en matière de recyclage des matières plastiques agricoles, et nous sommes vraiment heureux de travailler avec eux dans le cadre de cet important projet. »

« Canards Illimités Canada s'est engagé à appuyer les pratiques agricoles durables partout au pays, indique Larry Kaumeyer, chef de la direction de Canards Illimités Canada. Nous sommes fiers de nous associer aux producteurs laitiers canadiens afin d'accroître la biodiversité dans les fermes, tout en offrant aux collectivités locales des avantages du point de vue de l'environnement. Ce nouveau partenariat aura un impact positif sur la durabilité de nos paysages fonctionnels, en plus de protéger les habitats essentiels que sont les marécages et les prairies. »

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

À PROPOS D'ARBRES CANADA

Arbres Canada est le seul organisme sans but lucratif national dédié à la plantation et à l'entretien des arbres dans des environnements ruraux et urbains. Grâce à nos programmes et à nos efforts de recherche et d'engagement, nous avons aidé à rétablir le couvert forestier de zones dévastées par des catastrophes naturelles, accompagné des collectivités dans la gestion de leurs forêts urbaines, soutenu plus de 700 projets de verdissement de cours d'école et organisé des conférences sur la forêt urbaine. Jusqu'à présent, nous avons planté plus de 83 millions d'arbres avec l'aide de nos partenaires et commanditaires.

À PROPOS D'AGRIRÉCUP

AgriRÉCUP est une organisation nationale, sans but lucratif. Financée par l'industrie, AgriRÉCUP offre au secteur agricole pancanadien des programmes de gestion de fin de vie. Elle travaille en collaboration avec plus de 70 membres de différents secteurs (pesticides, engrais, semences, matières plastiques agricoles et médicaments pour la santé animale), ainsi qu'avec des agences partenaires et des gouvernements pour s'assurer que les agriculteurs canadiens peuvent contribuer activement à un environnement sain et à un avenir durable.

À PROPOS DE CANARDS ILLIMITÉS CANADA

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la création des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Apprenez-en plus à canards.ca.

