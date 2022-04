Les producteurs laitiers invitent les Canadiens à se mobiliser en doublant la mise pour chaque don lié à la plantation d'un arbre dans le cadre du programme Ici pour demain des PLC.

OTTAWA, ON, le 13 avril 2022 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont lancé une toute nouvelle campagne intitulée « Tous ensemble pour le Jour de la Terre » mettant en valeur les mesures prises par les producteurs laitiers pour séquestrer le carbone. Les PLC ont également lancé un nouveau projet en collaboration avec Arbres Canada, permettant aux Canadiens de contribuer aux projets de plantation d'arbres partout au pays.

Les deux organisations ont pour objectif commun de réduire la pollution atmosphérique grâce à des projets de reboisement. La plantation et l'entretien des arbres contribuent à rendre le Canada plus vert en aidant à séquestrer des millions de tonnes d'émissions de carbone chaque année.

Pour chaque don de 4 $, les PLC et Arbres Canada mettront en terre un petit plant d'arbres au nom du donateur. Et pour chaque contribution à la plantation d'un arbre reçue entre le 4 avril et le 16 mai 2022, les PLC doubleront la mise en plantant un autre arbre (jusqu'à un maximum de 25 000$). Les PLC solliciteront les dons par le biais de la campagne « Tous ensemble pour le Jour de la Terre » sur les médias sociaux, qui se déroulera jusqu'au 9 mai 2022.

« Les PLC sont emballés de ce nouveau pas en avant permettant de minimiser notre impact environnemental et de reverdir notre planète », déclare Pierre Lampron, président des PLC. « Il est essentiel de préserver nos ressources pour les générations à venir et la plantation d'arbres avec Arbres Canada est l'une des nombreuses façons, pour les PLC, de travailler avec des partenaires importants en matière de durabilité pour atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. »

Partout au Canada, les producteurs laitiers prennent des mesures significatives dans leurs exploitations pour contribuer à la réalisation de cet objectif. De plus, à l'échelle nationale, les PLC travaillent avec des organisations agricoles, des institutions de recherche, des groupes impliqués en développement durable, des partenaires de l'industrie alimentaire et les gouvernements pour réduire notre empreinte globale.

Dans le cadre du programme de partenariat Ici pour demain, les PLC s'associent à des organismes environnementaux avant-gardistes, tels que Arbres Canada et d'autres, afin de soutenir une série de projets novateurs entrepris dans tout le pays. Il s'agit notamment de programmes pilotes visant à créer de nouvelles possibilités de recyclage et de projets visant à restaurer et à entretenir les milieux humides et les forêts dans le but de favoriser la biodiversité.

L'an dernier, les PLC ont fait un don de 100 000 $ à Arbres Canada afin d'appuyer la plantation de 25 000 arbres à travers le Canada. Cette année, avec l'aide des Canadiens, nous espérons en planter encore plus.

« Nous sommes heureux de collaborer avec les PLC dans le cadre de nos travaux de reboisement. Nous cherchons toujours à travailler avec des organisations impliquées en durabilité qui ne se contentent pas que d'en parler », indique Danielle St-Aubin, directrice générale d'Arbres Canada. « Nous sommes ravis d'offrir aux Canadiens, en avril, l'occasion de poser un geste concret pour avoir un impact réel, tout en étant très fiers des 25 000 arbres déjà plantés par les PLC. »

Cette initiative de plantation d'arbres sera soulignée du 4 avril au 9 mai à l'intérieur de la nouvelle campagne des PLC « Tous ensemble pour le Jour de la Terre ». Cette campagne vise les médias sociaux et comporte divers segments, dont un volet « influenceurs ».

Pour en savoir plus ou pour faire un don, rendez-vous sur https://arbrescanada.ca/plc.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

À PROPOS D'ARBRES CANADA

Arbres Canada est le seul organisme sans but lucratif national qui plante et entretient des arbres dans les milieux ruraux et urbains, dans toutes les provinces du pays. Grâce à nos programmes et à nos efforts de recherche et de mobilisation, nous avons aidé à rétablir le couvert forestier de zones dévastées par des catastrophes naturelles, accompagné des collectivités dans la gestion de leurs forêts urbaines, soutenu plus de 700 projets de verdissement dans les cours d'école et organisé des conférences sur la forêt urbaine. Jusqu'à présent, nous avons planté plus de 83 millions d'arbres avec l'aide de nos partenaires et commanditaires.

SOURCE Dairy Farmers of Canada

Renseignements: CONTACT MÉDIAS, David Lauer - Directeur adjoint - Communications, Les Producteurs laitiers du Canada, [email protected] - 343 809-0387