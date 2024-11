Les PGQ saluent l'annonce de 20 M$ pour renforcer la compétitivité des producteurs de grains

LONGUEUIL, QC, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) saluent l'annonce d'un investissement structurant de 20 millions de dollars dans la productivité végétale, dévoilé aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne. Ce soutien financier, dédié aux secteurs en production végétale, permettra à des milliers de producteurs de renforcer la productivité et la compétitivité de leurs fermes.

« La mise à jour économique du 21 novembre a entraîné une certaine déception, alors cette nouvelle initiative ministérielle en productivité végétale représente en soi une nouvelle positive. Je réitère que les défis reliés aux changements climatiques, à la forte inflation agricole, à l'amélioration continue des pratiques agricoles et aux coûts de la réglementation au Québec nécessitent une implication et un soutien exemplaires du gouvernement. Les coûts associés à ces enjeux sont imposants. La politique sur le carbone du Québec représente à elle seule un coût de près de 25 M$ annuellement pour la production de grains », affirme Christian Overbeek, président des PGQ.

Cet investissement de 20 millions de dollars, qui vise à accroître la productivité des exploitations agricoles en production végétale, concerne un bassin de près de 7 000 productrices et producteurs québécois. Les PGQ estiment que ce programme vient répondre partiellement aux besoins croissants du secteur en matière de compétitivité et de modernisation, dans un contexte où les fermes québécoises font face à des pressions économiques importantes.

« Ce programme gouvernemental est le bienvenu et crucial, tout comme ceux revendiqués lors de la mise à jour économique concernant la mise en œuvre d'une politique à long terme de rétributions des pratiques agroenvironnementales et le soutien aux régions plus éloignées. D'ailleurs, dans cette annonce, on dénote un premier pas dans la bonne direction avec cette bonification du programme pour les régions. Les producteurs ont besoin d'un signal fort de la part du gouvernement du Québec pour que la confiance en l'avenir demeure, et pour qu'ils poursuivent tous les investissements nécessaires à la pérennité de leurs fermes », ajoute M. Overbeek.

Les PGQ continueront de suivre de près la mise en œuvre de cette initiative, tout en réitérant l'importance d'un soutien gouvernemental continu pour aider les producteurs à relever les défis climatiques, économiques et réglementaires auxquels ils font face.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 10 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

