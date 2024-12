LES PGQ ENCOURAGÉS PAR LE PROJET DE LOI SUR LA PÉRENNITÉ DU TERRITOIRE AGRICOLE ET SA VITALITÉ

LONGUEUIL, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) tiennent à souligner leur appui au projet de changements législatifs visant à mieux protéger le territoire et les activités agricoles des productrices et producteurs de grains du Québec qui cultivent près de 1 million d'hectares.

« Nous analysons présentement le projet de loi avec l'UPA, mais à première vue, il aborde plusieurs éléments importants pour nous et qui sont ressortis dans le cadre de la Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles. Je tiens à rappeler que le territoire agricole est limité alors que les superficies cultivées par citoyen québécois (par habitant) s'approchent tout juste de la moyenne mondiale. Il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre », a déclaré le président des PGQ, Christian Overbeek.

Les PGQ souhaitent rappeler qu'au cours des années le Québec a perdu plus de 60 000 hectares ou 600 km2 de superficies agricoles pour des usages non agricoles. En théorie, cela signifie une perte de capacité de nourrir près de 250 000 québécois.

«Bien entendu, les PGQ et l'UPA surveilleront de très près les travaux parlementaires menant à l'adoption de ce nouveau projet de loi qui permettra, à terme, de renforcer encore un peu plus la protection de notre patrimoine agricole et du garde-manger des québécois», conclut M. Overbeek.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 10 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 2,1 milliards de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

