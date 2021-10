WENDAKE, QC, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la tenue du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec, qui aura lieu les 25 et 26 novembre 2021, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et le gouvernement du Québec lancent un appel à la communauté d'affaires du Québec. Sous le thème « Le changement passe par votre engagement! », cet appel a pour objectif d'inviter les entreprises québécoises à prendre des engagements envers les Peuples autochtones.

Un document présentant la Vision d'avenir des Peuples autochtones a été préparé afin d'aider les entreprises à formuler des engagements qui seront significatifs et porteurs. Ce document contient un état de la situation actuelle et présente les ambitions des Peuples autochtones en matière de développement socioéconomique.

Les entreprises qui souhaiteront s'engager pourront bénéficier d'un accompagnement offert par la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL). Pour en savoir plus ou pour prendre un engagement, nous vous invitons à visiter le site Web de l'événement.

Citations :

« Inclure les Premières Nations dans la relance économique représente une occasion, pour la communauté d'affaires du Québec, d'être à l'écoute de celles-ci dans le contexte actuel de quête d'équilibre avec leur propre relance économique, la protection de leurs territoires et l'ensemble de leurs ressources. »

- Chef Ghislain Picard, Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

« Le Grand cercle économique est une occasion unique de tisser des liens solides entre les Premières Nations, les partenaires d'affaires et le gouvernement du Québec. Il s'agit d'un exemple concret de notre engagement à relancer l'économie du Québec ensemble et de provoquer un changement profond dans nos relations avec les peuples autochtones. C'est un projet de société auquel on doit tous contribuer. »

- Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

À propos de la CDEPNQL

La CDEPNQL est reconnue par les chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador comme étant l'organisation régionale responsable du développement socioéconomique des Premières Nations. Suivez la CDEPNQL sur Facebook.

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Renseignements: Alain Garon, Conseiller aux communications, APNQL, [email protected], Cell : 418 254-4620 ; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, Tél. : 418 805-0233

Liens connexes

