Les petites entreprises à l'ère du numérique : Un nouveau rapport de Visa Canada révèle un écart important entre les besoins des consommateurs et les offres des petites et moyennes entreprises

Les Canadiens cherchent de plus en plus à magasiner en ligne, mais moins d'un tiers des petites et moyennes entreprises y sont présentes.

Le rapport présente des idées essentielles et des conseils pratiques sur la façon de créer et de promouvoir un site Web, de commercialiser une entreprise en ligne et de mettre en place des paiements numériques, afin que les chefs de petites entreprises puissent passer à l'ère du numérique rapidement et éviter les pièges courants.

TORONTO, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Visa (NYSE : V) et un groupe d'organisations importantes de l'industrie ont annoncé aujourd'hui la publication du rapport Transformations numériques des petites et moyennes entreprises : Le futur du commerce , un aperçu des possibilités et des défis auxquels font face les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes dans un monde de plus en plus numérique. Le rapport donne un aperçu de la façon dont les PME peuvent saisir les occasions de revenus et adopter des processus davantage axés sur la technologie. Élaboré en collaboration avec d'éminents défenseurs des PME, le rapport offre également des conseils pratiques sur la technologie et les mises à niveau numériques que les chefs d'entreprises peuvent facilement mettre en œuvre pour faire croître leur entreprise.

« Au fur et à mesure que les attentes des consommateurs évoluent, il est essentiel que les petites et moyennes entreprises évoluent avec eux », a déclaré Brian Weiner, vice-président et chef de produit, Visa Canada. « Chez Visa, notre objectif est d'aider les entreprises à comprendre les complexités des consommateurs d'aujourd'hui et à adopter des processus numériques pour qu'elles demeurent concurrentielles. »

Occasion numérique pour les PME

Selon le rapport, le comportement d'achat des consommateurs est en partie déterminé par les sites Web et les expériences en ligne :

Le comportement des consommateurs est en train de changer : 90 % d'entre eux déclarent vouloir magasiner dans une entreprise si elle dispose d'un site Web facile à utiliser. 87 % des consommateurs pensent également qu'il est important de soutenir les entreprises locales, ce qui constitue une excellente occasion pour les PME de s'engager davantage auprès des consommateurs.

90 % d'entre eux déclarent vouloir magasiner dans une entreprise si elle dispose d'un site Web facile à utiliser. 87 % des consommateurs pensent également qu'il est important de soutenir les entreprises locales, ce qui constitue une excellente occasion pour les PME de s'engager davantage auprès des consommateurs. Une présence en ligne est un impératif : La moitié des consommateurs (46 %) effectuent souvent des recherches en ligne et/ou ils visitent le site Web d'une nouvelle entreprise (47 %) avant de s'y rendre en personne.

La moitié des consommateurs (46 %) effectuent souvent des recherches en ligne et/ou ils visitent le site Web d'une nouvelle entreprise (47 %) avant de s'y rendre en personne. Le commerce en ligne est un facteur de différenciation : Seulement 32 % des PME vendent leurs produits et services en ligne, et seulement 12 % de leurs ventes proviennent du commerce électronique, ce qui représente un énorme potentiel pour les entreprises canadiennes.

Les paiements numériques améliorent la rentabilité

Une façon immédiate pour les PME de tirer profit d'une occasion de revenus serait de numériser le processus de passage à la caisse :

Les consommateurs préfèrent payer par carte : 85 % des consommateurs interrogés considèrent un mode de paiement numérique, comme le paiement par carte ou par virement bancaire, comme leur option de paiement préférée. Cependant, seulement 52 % des PME préfèrent accepter les paiements numériques, malgré les avantages financiers potentiels.

85 % des consommateurs interrogés considèrent un mode de paiement numérique, comme le paiement par carte ou par virement bancaire, comme leur option de paiement préférée. Cependant, seulement 52 % des PME préfèrent accepter les paiements numériques, malgré les avantages financiers potentiels. La numérisation a un impact sur les résultats financiers : 40 % des PME ont vu leurs ventes augmenter en moyenne de 7,1 % quand celles-ci ont commencé à accepter les paiements numériques 1 . De plus, 61 % des PME sont d'avis que les clients dépensent davantage quand ils utilisent des cartes plutôt que des espèces.

40 % des PME ont vu leurs ventes augmenter en moyenne de 7,1 % quand celles-ci ont commencé à accepter les paiements numériques . De plus, 61 % des PME sont d'avis que les clients dépensent davantage quand ils utilisent des cartes plutôt que des espèces. Les PME reconnaissent les avantages du passage au numérique : 73 % des PME conviennent que l'utilisation des paiements numériques les aide à gérer leur entreprise plus efficacement.

Les offres et la fidélisation sont un impératif

Les entreprises sont conscientes que les récompenses influencent les préférences des consommateurs et que les programmes numériques peuvent offrir une valeur et une satisfaction instantanées :

Les consommateurs apprécient les récompenses numériques : 78 % des consommateurs sont plus susceptibles de choisir une entreprise qui offre un programme de fidélisation et 89 % des consommateurs préfèrent un programme de fidélisation numérique plutôt que d'utiliser un tampon ou une carte perforée.

78 % des consommateurs sont plus susceptibles de choisir une entreprise qui offre un programme de fidélisation et 89 % des consommateurs préfèrent un programme de fidélisation numérique plutôt que d'utiliser un tampon ou une carte perforée. Les programmes de fidélisation augmentent la rentabilité : 81 % des propriétaires affirment que leur entreprise dépend fortement de la fidélité de la clientèle et près des deux tiers estiment que les programmes de fidélisation peuvent avoir un impact positif sur le total des achats, la clientèle acquise et les revenus.

« Bien que plus de 80 % des consommateurs interrogés affirment que les avantages du numérique les motivent à magasiner dans une entreprise, les entreprises continuent de sous-utiliser ces canaux numériques privilégiés », poursuit M. Weiner. « Grâce à ce rapport, Visa partage des moyens concrets permettant aux PME de combler l'écart entre les attentes des consommateurs et leurs offres actuelles pour générer des profits et une croissance jusqu'alors inexploités dans cette révolution numérique. »

Visa procure les outils et les technologies numériques que les PME peuvent utiliser pour accroître leurs entreprises. En outre, Visa contribue à accélérer l'entrepreneuriat par des initiatives comme She's Next, Empowered by Visa, qui relie les femmes propriétaires de petites entreprises aux partenaires au réseau Visa pour les aider à financer, faire fonctionner et développer leurs entreprises.

À propos du rapport « Transformations numériques des PME »

Le rapport « Transformations numériques des PME » est une étude indépendante commandée par Visa en collaboration avec un consortium d'associations de commerce, de fournisseurs de technologie, d'institutions financières et de chercheurs pour combler l'écart entre les attentes des consommateurs et les offres actuelles des PME.

Pour télécharger le rapport « Transformations numériques des PME : Le futur du commerce » et apprendre comment commencer à développer votre entreprise, visitez visa.ca/transformationnumerique

Méthodologie

En 2019, Maru/Matchbox, une société de renseignement sur le consommateur, a sondé 225 entreprises qui représentent les décideurs en matière de paiement et 2 000 consommateurs pour former le Maru/Matchbox 2019 Small Business and Consumer Surveys. ESI ThoughtLab, une société de conseil économique de premier plan, a collaboré avec Visa pour développer des équations qui permettent de réaliser une analyse des coûts afin de mesurer l'impact des paiements numériques par rapport aux paiements non numériques.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa Inc. consiste à relier le monde grâce à un réseau de paiement novateur, fiable et sûr, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sûrs et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'importance constante que l'entreprise accorde à l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce branché sur tout appareil et un moteur qui sous-tend le rêve d'un avenir sans argent comptant pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez visa.ca/smallbusiness et @VisaCA.

























1 8 L'augmentation potentielle des revenus que procure l'acceptation des paiements numériques a été calculée en fonction de l'expérience des entreprises qui ont commencé à accepter récemment (au cours des cinq dernières années) les paiements numériques et qui sont en affaires depuis plus de cinq ans. 55 entreprises satisfaisaient à ces critères. Veuillez consulter la section Méthodologie pour les détails.

SOURCE Visa Canada

Renseignements: Personne-ressource de Visa : Melissa Vekil, Visa Canada, [email protected]