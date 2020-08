Les personnes handicapées abandonnées - Exode massif des préposé.es aux bénéficiaires

MONTRÉAL, le 5 août 2020 /CNW/ - Les personnes handicapées en ont soupé. En fait, elles n'ont pas soupé. Leur préposé.es aux bénéficiaires ne sont plus disponibles !

Depuis nombre d'années, le service du Chèque-Emploi Service (CES) ne tient que par du fil et un peu de broche. Le recrutement de préposé.es est toujours difficile, et encore plus depuis que notre gouvernement a ouvert 10 000 postes de préposé. es à combler au sein des CHSLD.

Le problème majeur est que l'offre salariale pour les postes offerts en CHSLD est de $49 000/année ou $26/heure. Le salaire des préposés de soins à domicile varie entre 14 $ et $16/heure, selon l'ancienneté et formation. Le choix est alors facile à faire pour les préposés du CES et plusieurs font le choix d'aller vers les meilleures conditions salariales.

La conséquence directe de cet exode massif des préposés du CES vers les postes en CHSLD se traduisent par des bris de services à répétition qui mettent à mal les personnes handicapées bénéficiaires de ces services.

À chaque fois qu'un.e nouvelle/nouveau préposé. e entre dans la vie d'un.e bénéficiaire, une formation doit être donnée à cette personne. La plupart du temps, ces soins sont de nature intime et nécessitent un certain lien de confiance qui ne se construit qu'avec le temps. Peut-on s'imaginer, à répétition, expliquer à des étrangers comment toucher pour ne pas blesser, déplacer son corps sans risque de blessure et comment prodiguer des soins de toilette essentiels ? C'est le piétinement quotidien de la dignité d'une personne.

Accepteriez-vous, jour après jour, d'offrir votre confiance à des personnes différentes, aussi gentilles et attentionné.es puissent-ils (elles) être ? Sans compter les heures de lever plus tard le matin, coucher plus tôt le soir et entretien ménager négligé.

Eh oui ! Nos préposé.es font tout cela et plus. Les courses, le lavage et plus important, la prise de médicaments et des soins de confort en tous genres.

Les préposé.es aux bénéficiaires, en surplus de tous les soins et services prodigués, sont souvent le seul contact humain que certaines personnes isolées auront au cours de leur journée. Bref, elles (ils) jouent un rôle, autant social que de soins et services, important auprès des personnes handicapées. C'est toujours un sentiment d'impuissance et d'amertume quand un.e préposé.e quitte.

L'amertume est encore plus grande quand cet exode est causé par le gouvernement, obnubilé qu'il est devenu par la prestation de service au sein des CHSLD. En fait, il déshabille Pierre pour habiller Paul.

Trente décès dans un CHSLD font grand bruit. Trente décès de personnes seules éparpillées un peu partout au Québec prennent du temps à dénombrer et n'auront pas le même impact médiatique ni politique.

Il est temps pour nous de faire réaliser au gouvernement la catastrophe qui se trame ; la crise dans la crise.

Pour se faire, le 2 septembre prochain, de Montréal à Québec en passant par plusieurs régions, nous manifesterons, en faveur de nos préposé.es aux bénéficiaires, À TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL.

Nous invitons préposés, organismes communautaires de défense de droits, organismes de service de près ou de loin reliés aux soins et services à domicile, de partout au Québec, à vous rallier à la cause afin d'éviter la destination inévitable, si les bris de service continuent à se produire, le placement en institution des personnes bénéficiaires du CES.

À propos du RAPLIQ : Le RAPLIQ est un organisme panquébécois qui appuie et accompagne les victimes de discrimination à défendre et revendiquer leurs droits et à en faire la promotion en en visant l'éradication de cette discrimination trop souvent faite à leur égard.

