LES PERMIS DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DE L'ONTARIO RETOURNENT AUX NIVEAUX PRÉPANDÉMIQUES DANS TOUTES LES CATÉGORIES

TORONTO, le 3 mai 2023 /CNW/ - Pour la première fois en trois ans, l'Ontario a vu le nombre de permis de construction résidentielle chuter après avoir atteint des sommets sans précédent pendant la pandémie de COVID-19. L'an dernier, près de 108 080 permis de construction ont été délivrés partout en Ontario pour de nouveaux projets d'aménagement et d'amélioration des maisons. Cela représente une diminution d'environ 11,6 % par rapport à l'année précédente, ce qui met fin à une tendance d'augmentation d'année en année et un retour au niveau de 2020.

« Les gens de l'Ontario passaient la plus grande partie, sinon la totalité, de leur temps à la maison pendant la pandémie, et beaucoup ont décidé que c'était le moment idéal pour demander des permis de construction afin de moderniser leur maison », explique Carmelo Lipsi, vice-président et chef de l'exploitation de la Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM). « Maintenant que les restrictions de COVID-19 ont été levées, les gens recommencent à revivre des expériences et à voyager. En plus de l'augmentation des coûts d'emprunt liés à des taux d'intérêt supérieurs, nous constatons une diminution des permis délivrés, ce qui indique un changement de priorités. »

La Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM), qui suit les données foncières dans tout l'Ontario, signale que les permis d'améliorations domiciliaires ont diminué de plus de 9 % en Ontario, pour atteindre plus que 63 000. Ces permis visaient les améliorations domiciliaires, y compris les rénovations, les piscines, les remises, les garages et les terrasses. Malgré une diminution par rapport à l'année précédente, les permis sont toujours en hausse de 22 % par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie de 2019 (51 597 permis délivrés).

Voici un aperçu des données analysées par catégorie :

Total des permis de construction - 108,080 permis ont été délivrés en Ontario , en baisse de près de 11.6% par rapport à 2021. Toronto est en tête de la province avec le plus grand nombre de permis délivrés (9 359), ce qui ne représente presque aucun changement par rapport à 2021 (9 478). Kitchener, Mississauga , Guelph et Oshawa ont vu le nombre de leurs permis augmenter par rapport à l'année précédente (2 478, 2 041, 1 416 et 1 370, respectivement).

Les municipalités avisent la SEFM de ces permis de construction, ce qui amorce un examen des modifications apportées à une propriété. En accordant la priorité à un processus d'évaluation clair et accessible, la SEFM s'engage à fournir les évaluations foncières les plus exactes possible.

« L'information dans ces permis constitue un apport précieux pour nos évaluations, mais les propriétaires ontariens peuvent vérifier que l'information que nous détenons dans nos dossiers est toujours à jour », dit Lipsi. « Ceci peut être fait via notre portail en ligne AboutMyProperty, sur le site Web de la SEFM ou en appelant notre ligne de service à la clientèle. »

À propos de la SEFM

La SEFM est une société indépendante sans but lucratif financée par toutes les municipalités de l'Ontario, qui doit rendre des comptes à la province, aux municipalités et aux contribuables fonciers par l'entremise de son conseil d'administration composé de 13 membres.

Notre rôle consiste à évaluer et à classer avec exactitude toutes les propriétés en Ontario conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et au Règlement établi par le gouvernement de l'Ontario. Nous sommes la plus importante agence d'évaluation en Amérique du Nord, chargée de l'évaluation et de la classification de plus de 5,5 millions de propriétés ayant une valeur totale de plus de 3 billions de dollars.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.mpac.ca/fr.

