Les pères québécois, champions canadiens de l'engagement paternel ?

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Un sondage Léger pancanadien exclusif réalisé auprès de 2 000 pères et dévoilé à l'occasion de la Semaine Québécoise de la Paternité (SQP) démontre qu'à plusieurs égards, les pères québécois se distinguent des pères des autres provinces canadiennes en adoptant une conception plus moderne de leur rôle parental et de leur engagement auprès de leurs enfants ainsi que dans le partage des responsabilités familiales.

C'est une série d'indices contenus dans ce sondage qui, lorsque pris ensemble, tendent à démontrer que les pères québécois sont les champions canadiens de l'engagement paternel. Notamment, les pères québécois s'inscrivent davantage en rupture avec la conception traditionnelle du père pourvoyeur, affirment partager les tâches parentales plus équitablement, accordent davantage d'importance au concept de coparentalité et plaident davantage en faveur de la garde partagée lors d'une séparation conjugale. Enfin, les pères québécois témoignent d'attentes plus élevées envers des politiques publiques qui favorisent l'engagement paternel comme les congés parentaux ou les mesures de conciliation famille-travail.

Le sondeur Jean-Marc Léger, auteur de Le Code Québec, un ouvrage qui s'est intéressé à cerner la spécificité des Québécois, se réjouit de ces résultats qu'il qualifie d'excellentes nouvelles pour les pères et les hommes québécois. « On constate que la différence québécoise mise au jour dans Le Code Québec se révèle également dans ce sondage qui témoigne lui aussi de cette différence, dans l'esprit et la pratique de la paternité au Québec. On y découvre, entre autres, que les pères québécois s'impliquent davantage que ceux du reste du Canada dans les soins aux enfants et les tâches domestiques », a-t-il commenté.

Raymond Villeneuve, directeur général du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, voit dans ces résultats un reflet de l'impact des politiques publiques de soutien à l'engagement paternel qui sont plus développées au Québec et qui agissent comme leviers pour l'évolution de la norme sociale concernant la paternité. « Ce sont de petites différences, mais elles sont constantes et pointent toutes dans la même direction, ce qui laisse croire que les pères québécois sont plus engagés que les pères des autres provinces et qu'ils adoptent un modèle de parentalité plus égalitaire », analyse-t-il.

Selon Raymond Villeneuve, ces résultats inédits illustrent de façon concrète comment nos choix collectifs, comme les politiques publiques, influencent nos choix individuels et contribuent à modeler une image différente de ce que nous sommes en tant que société.

« En lien avec la thématique de l'édition 2021 de la Semaine Québécoise de la Paternité, 7 jours pour discuter de la place des pères dans les politiques publiques, nous souhaitons lancer une discussion sur le soutien aux pères dans les politiques publiques comme stratégie gagnante pour le bien-être des enfants et l'égalité entre les mères et les pères. On voit dans le sondage que cela donne des résultats », indique-t-il.

Un dossier web sur la place des pères dans les politiques publiques

À l'occasion de la Semaine Québécoise de la Paternité, l'Observatoire des tout-petits publie un dossier web intitulé Comment favoriser l'engagement des pères par nos politiques publiques? Ce dossier s'intéresse à une variété d'enjeux, notamment à l'impact de l'engagement paternel sur le développement des tout-petits, au parcours des pères en temps de séparation, aux politiques pouvant favoriser la conciliation famille-travail ici et ailleurs et aux organismes qui ont adapté leurs services pour mieux rejoindre les pères.

« Comme société, nous avons tout avantage à soutenir l'engagement des pères et à s'assurer que ceux-ci puissent prendre la place qui leur revient. Un lien d'attachement fort entre le père et son enfant peut favoriser le développement de l'enfant et renforcer son estime de soi. De plus, l'engagement des pères est une composante essentielle pour relever le défi de la conciliation famille-travail », affirme Fannie Dagenais, directrice de l'Observatoire des tout-petits.

À propos de la Semaine Québécoise de la Paternité 2021 : 7 jours pour discuter de la place des pères dans les politiques publiques

La Semaine Québécoise de la paternité est présentée du 14 au 20 juin 2021, sous le thème « 7 jours pour discuter de la place des pères dans les politiques publiques ». En plus des résultats du sondage Léger exclusif auprès de 2 000 pères canadiens, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité fait la promotion d'un dossier web étoffé préparé par l'Observatoire des tout-petits et propose ses solutions pour l'intégration d'un nouveau « réflexe paternité » dans le développement de nos mesures de soutien à la famille. Suivez nos publications quotidiennes dans les médias sociaux!

À propos du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Le RVP est un regroupement de 250 organismes et individus en provenance de toutes les régions du Québec dont le mandat est de faire la promotion de l'engagement paternel pour le bien-être des enfants, dans une perspective familiale et dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le RVP s'est donné comme objectif de permettre l'intégration des réalités paternelles dans les services à la famille et les politiques publiques québécoises.

