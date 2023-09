Les parents québécois : heureux dans leur rôle de parent, mais stressés

QUÉBEC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Les parents québécois ont, dans l'ensemble, un très fort sentiment de satisfaction parentale : 98 % disent être heureux dans leur rôle parental et 97 % déclarent se sentir proches de leurs enfants. Toutefois, 61 % des parents considèrent que de prendre soin de leurs enfants leur demande plus d'énergie et de temps qu'ils en ont et 17 % considèrent que leurs enfants sont la principale source de stress dans leur vie.

C'est ce que révèle, entre autres, le rapport Être parent au Québec en 2022 de l'Institut de la statistique du Québec réalisé à partir de l'Enquête québécoise sur la parentalité. Cette enquête a été menée dans l'ensemble des régions du Québec auprès de 19 127 parents d'enfants âgés de 6 mois à 17 ans. Le rapport brosse un portrait complet des parents du Québec et de leur expérience parentale.

Fatigue et manque de temps

Une proportion importante de parents ont fréquemment l'impression de courir toute la journée pour accomplir tout ce qu'ils ont à faire (48 %), d'être épuisés à la fin de la journée (35 %) ou de manquer de temps pour eux-mêmes (36 %) ou pour leurs enfants (20 %). Dans l'ensemble, 24 % des parents ont un rythme de vie considéré comme très exigeant.

La principale source de pression des parents : le parent lui-même

Près de la moitié des parents (48 %) ont tendance à se mettre souvent ou très souvent de la pression concernant la façon dont ils s'occupent de leurs enfants; 17 % des parents ressentent fréquemment de la pression de la part de leur famille et 12 %, de la part des médias et des médias sociaux.

Les écrans, un défi de taille pour les parents

Une proportion non négligeable de parents trouve difficile de gérer l'utilisation que leurs enfants font des écrans (39 %).

Mais qu'en est-il de l'utilisation des écrans que font eux-mêmes les parents? Le quart considèrent qu'il est difficile pour eux de ne pas regarder leur cellulaire lorsqu'ils passent du temps avec leurs enfants et 43 % trouvent qu'ils utilisent trop leur cellulaire lorsqu'ils sont avec eux.

Près de la moitié des parents (47 %) disent que les écrans ne facilitent pas leur rôle de parents et 35 % considèrent que les écrans génèrent des conflits et des tensions entre eux et leurs enfants.

Les autres défis des parents

Les autres principaux défis auxquels sont confrontés les parents sont la discipline et l'encadrement (20 %), le suivi des apprentissages et des travaux scolaires (19 %) et les habitudes de vie de leurs enfants comme l'alimentation, le sommeil ou l'activité physique (16 %).

Plus du quart des parents se disent en difficulté financière

Environ 27 % des parents perçoivent leurs revenus comme insuffisants pour répondre aux besoins de base de leur famille (logement, alimentation, habillement) et 10 % des parents considèrent que leur famille est assez ou très endettée.

Des différences entre les mères et les pères

Les mères sont plus susceptibles :

d'avoir un niveau de stress parental plus élevé que celui des autres parents;

d'avoir un rythme de vie considéré comme très exigeant;

de déclarer qu'elles assument plus souvent les responsabilités parentales et les tâches ménagères.

De leur côté, les pères sont plus susceptibles :

de s'imposer rarement ou jamais de la pression;

d'avoir un entourage peu disponible en cas de besoin;

de se sentir rarement ou jamais soutenus par leur entourage lorsqu'ils n'en peuvent plus.

Le rapport contient également un portrait de divers aspects de la vie des parents dans les régions du Québec.

