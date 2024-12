Les paramédics déclenchent la grève

MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Depuis 0 h 01 aujourd'hui, les paramédics de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ - SCFP 7300) sont en grève à travers la province.

Étant sans contrat de travail depuis le 31 mars 2024, les syndiqué(e)s dénoncent les nombreuses concessions demandées par le gouvernement en échange de l'augmentation salariale qui leur est pourtant due dans le dernier contrat de travail pour la période couvrant le 1er avril 2023 au 31 mars 2024, soit la hausse salariale de 6 % accordée aux membres de la fonction publique lors des récentes négociations du Front commun.

« Malgré le fait que depuis le début des pourparlers la FTPQ négocie de bonne foi, rien de concret nous est présenté à ce jour sur le plan monétaire. Nos membres sont tannés d'être, depuis toujours, les enfants pauvres du secteur de la santé. Notre rôle essentiel n'est aucunement reconnu à sa juste valeur. Il est temps pour nous de se faire entendre et d'augmenter la pression sur les négociateurs gouvernementaux et patronaux », de dire le président provincial de la FTPQ, Sébastien Gourre.

La FTPQ est déçue de la cadence actuelle des rencontres de négociation et des demandes de concession déraisonnables déposées par les personnes représentantes du ministère de la Santé, du Conseil du trésor ainsi que des associations d'employeurs au regard du volet salarial. En dépit des services essentiels que les paramédics se doivent de maintenir dans le secteur, la grève est le seul moyen pour ces travailleuses et travailleurs d'être écoutés et de mettre de la pression sur les représentant(e)s patronaux(ales).

La FTPQ représente plus de 700 membres dans plusieurs régions du Québec et dans 14 entreprises ambulancières. Elle est membre du CPAS, représentant plus de 35 000 membres dans le secteur du préhospitalier, de la santé et des services sociaux au Québec.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 30 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

