Les paramédics de l'Outaouais ont maintenant accès à la télémédecine

Un partenariat avec Dialogue assurera un accès illimité à des soins de qualité virtuels aux professionnels de première ligne

GATINEAU, QC, le 24 nov. 2020 /CNW/ - La Coopérative des paramédics de l'Outaouais , en partenariat avec Dialogue , le chef de file canadien en santé virtuelle, est heureuse d'annoncer que ces quelque deux cent cinquante membres, et leurs familles, auront maintenant accès à des soins de santé virtuels.

Les 250 membres de la coopérative des paramédics de l'Outaouais, répartis dans 12 casernes, répondent chaque année à près de 45,000 appels et effectuent près de 33,000 transports sur un territoire de 33,456 kilomètres carrés.

« Il est très important pour la coopérative des paramédics de l'Outaouais d'offrir à ses membres et leurs familles un outil privilégié comme la télémédecine que Dialogue offre. Leur bien-être est primordial, nous sommes donc fiers et heureux de cette collaboration. » - Marie-Ève D'Aoust, Chef aux opérations et aux communications, La Coopérative des paramédics de l'Outaouais

Grâce à ce partenariat, les paramédics de l'Outaouais, ainsi que leurs familles, auront un accès illimité à la plateforme de soins de santé multidisciplinaire de Dialogue. En seulement quelques minutes, les patients peuvent obtenir une consultation avec un professionnel de la santé physique ou mentale. La pandémie de COVID-19 a démontré la nécessité de la télémédecine de Dialogue afin de faciliter l'accès à des soins de santé de qualité pour des millions de Canadiens, grâce à des collaborations similaires avec plus de 25,000 organisations à travers le pays.

« Nous sommes très heureux de nous associer avec la coopérative des paramédics de l'Outaouais afin d'offrir des soins de santé de qualité à leurs membres et leurs familles. Les paramédics sont en première ligne, assurant la santé des Québécois et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à leur santé et bien-être. » - Dr Marc Robin, directeur médical de Dialogue

À propos de La Coopérative des paramédics de l'Outaouais

Fondée par 46 membres travailleurs en août 1989, la Coopérative des paramédics de l'Outaouais comprend aujourd'hui 250 membres et dispose d'un parc de trente-six véhicules ambulanciers. Au cours de la dernière année, la CPO, dans la grande région de l'Outaouais, a répondu à plus de 44 500 appels, ce qui en fait l'une des dix plus importantes entreprises québécoises du secteur des services préhospitaliers d'urgence.

À propos de Dialogue Technologies inc.

Dialogue est le chef de file canadien des services de télémédecine et un pionnier des services de soins de santé virtuels. Nous apportons des solutions concrètes sur le plan de la santé au moyen d'expériences hors pair en matière de soins de santé, d'un guide de stratégie d'engagement de l'employé et d'une attention particulière portée à la sécurité du patient. Pour en savoir plus, visitez www.dialogue.co.

