Bien que les programmes de chacune des organisations diffèrent légèrement, le Groupe s'est engagé à fournir près de 400 appartements avec divers programmes d'aide, dont des loyers réduits/gratuits, de la flexibilité quant au bail, le retrait des dépôts, l'ajout de meubles et plus encore. Travaillant avec les autorités et les agences en charge des programmes pour les réfugié(e)s, charque organisation explore le meilleur moyen de soutenir les réfugié(e)s arrivant au Canada, sachant que plus de 2 millions de personnes ont fui l'Ukraine en raison de l'invasion russe. Lorsque possible, les entreprises vont également soutenir l'emploi des personnes dans le besoin, soit à travers une offre d'emploi direct ou à travers des partenariats à l'extérieur des organisations.