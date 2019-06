Les organisateurs d'une course de motocross en Alberta reconnus coupables en vertu de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur les pêches

LETHBRIDGE, AB, le 26 juin 2019 /CNW/ - Le Canada a la chance d'avoir certains des plans d'eau les plus spectaculaires du monde, qui abritent une riche biodiversité et de précieux écosystèmes qui doivent être protégés contre l'exploitation et l'ingérence illicites.

En août 2014, environ 100 concurrents ont traversé le ruisseau Racehorse lors d'une épreuve de motocross organisée à Crowsnest Pass, en Alberta. Cette semaine, les organisateurs ont été condamnés après avoir été reconnus coupables d'avoir causé des dommages sérieux aux poissons, en particulier à la truite fardée versant de l'ouest, une sous-espèce de poisson inscrite comme étant menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

À la suite d'une enquête qui a duré plusieurs années, menée par Pêches et Océans Canada avec l'appui d'Alberta Fish and Wildlife, M. David Alan French et le Brooks Motocross Club de Brooks, en Alberta, ont été reconnus coupables, le 17 décembre 2018, de violation du paragraphe 32(1) de la Loi sur les espèces en péril et du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.

Le 24 juin 2019, l'honorable juge Jerry LeGrandeur a condamné M. French à payer une amende totale de 25 000 $ et Brooks Motocross à une amende totale de 45 000 $. Du montant total des amendes, 64 000 $ seront versés au Fonds pour dommages à l'environnement, qui pourra affecter ce montant à des activités de rétablissement au profit des espèces aquatiques en péril en Alberta. En outre, les deux parties sont tenues de publier un article dans une publication ou un site Web pertinent expliquant les conséquences environnementales de l'incident.

Les conducteurs de véhicules hors route, y compris les motocross, ne doivent traverser les cours d'eau qu'aux passages désignés, comme les ponts, et doivent éviter de mettre leurs roues dans l'eau.

Pêches et Océans Canada s'est engagé à protéger la santé et la productivité à long terme des ressources halieutiques du pays, de même que les habitats dont elles dépendent, dans l'intérêt des générations futures. Dans le cadre de notre travail visant à mettre fin aux activités illicites qui nuisent aux écosystèmes, nous demandons aux membres du public qui soupçonnent une infraction à la Loi sur les pêches, à la Loi sur les espèces en péril ou à leurs règlements d'application de communiquer avec le Programme de protection des pêches en composant le 1-855-852-8320 ou en envoyant un courriel à FisheriesProtection@dfo-mpo.gc.ca.

Faits en bref

La Loi sur les espèces en péril est entrée en vigueur en 2003. Elle encourage les divers gouvernements du Canada à collaborer pour protéger les espèces sauvages du pays.

est entrée en vigueur en 2003. Elle encourage les divers gouvernements du à collaborer pour protéger les espèces sauvages du pays. La truite fardée versant de l'ouest (population de l' Alberta ) est inscrite sur la liste des espèces menacées en vertu de la Loi sur les espèces en péril depuis 2013. Les plus grandes menaces qui pèsent sur l'espèce sont la perte d'habitat, la surexploitation et l'introduction d'espèces non indigènes.

) est inscrite sur la liste des espèces menacées en vertu de la Loi sur les espèces en péril depuis 2013. Les plus grandes menaces qui pèsent sur l'espèce sont la perte d'habitat, la surexploitation et l'introduction d'espèces non indigènes. La truite fardée versant de l'ouest se trouve dans un vaste éventail d'habitats, mais elle préfère l'eau vive froide et propre offrant diverses formes d'abris comme des rives sapées, des fosses et radiers et la végétation riveraine. La population indigène de l' Alberta occupe les bassins de drainage Bow et Oldman de la rivière Saskatchewan Sud.

