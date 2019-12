Les onze administrateurs chez Capital régional et coopératif Desjardins prennent acte de la démission, effective depuis hier, de deux de leurs collègues au conseil

MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Réunis ce matin à l'occasion d'une séance depuis longtemps planifiée, les onze membres en poste au conseil d'administration (CA) de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) ont pris acte de la démission, effective hier, des administratrices Sylvie Lalande et Chantal Bélanger, laissant ainsi vacants les postes de président et vice-président du conseil.

Les membres du conseil de CRCD ont unanimement remercié Mmes Lalande et Bélanger pour leur contribution significative à la saine gouvernance de CRCD. Ils reconnaissent que le geste posé hier témoigne du profond respect de ces administratrices envers la mission de CRCD et ses règles de gouvernance. Ceux-ci ont également salué le leadership exercé par Mme Lalande à titre de présidente du CA de CRCD.

Gouvernance de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD)

Selon la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins, Mmes Lalande et Bélanger étaient toutes deux nommées par la présidence du Mouvement Desjardins. Elles étaient élues par leurs pairs à titre de présidente et vice-présidente du CA. Tout comme les autres administrateurs, Sylvie Lalande était redevable devant l'assemblée générale annuelle des actionnaires de CRCD.

D'ici la désignation de deux nouveaux administrateurs, les onze administrateurs en poste au CA de CRCD assumeront les responsabilités qui leur sont imparties en vertu de sa loi constitutive. Les besoins du conseil seront évalués en termes de compétences et expertises requises pour les postes à combler, et ce, en fonction du profil collectif recherché.

Conformément à son règlement intérieur, le conseil désignera, en temps opportun, une personne pour occuper la présidence. D'ici la désignation permanente, le CA de CRCD nommera temporairement un des onze administrateurs pour présider les réunions.

Aucun autre commentaire ne sera formulé par les membres du CA de CRCD ou par la direction de Desjardins Capital relativement à la décision personnelle de Mmes Lalande et Bélanger de démissionner comme administratrices.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec plus de 105 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 212 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi que CRCD appuie la croissance de quelque 500 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 60 500 emplois. (www.capitalregional.com)

SOURCE Capital régional et coopératif Desjardins

Renseignements: À l'intention des journalistes uniquement : Richard Lacasse, Capital régional et coopératif Desjardins, 418 835-8444 ou 1 866 835-8444, poste 556 3163, media@desjardins.com; À l'intention des investisseurs : Relations avec les actionnaires, 1 888 522-3222