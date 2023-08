NEW YORK, le 11 août 2023 /CNW/ - Ariana Grande, musicienne lauréate d'un Grammy, actrice et entrepreneure, vous invite à découvrir son nouveau parfum Cloud Pink, le dernier ajout à sa collection de parfums primée.

Ariana Grande présente son tout nouveau parfum, Cloud Pink (PRNewsfoto/LUXE Brands)

Après près d'une décennie de succès inébranlable dans le domaine des parfums, Ariana a consolidé sa place au sein de l'élite des innovateurs en parfumerie. Sa maison de parfums est ancrée dans un savoir-faire de qualité supérieure, des ingrédients exquis et un sens aigu du commerce et elle se trouve souvent dans les mêmes conversations que les parfums de haute couture d'aujourd'hui. Cloud Pink atteint un niveau inégalé. La fragrance est lancée exclusivement sur Ulta.com le 13 août et sera disponible dans les magasins Ulta Beauty à partir du 20 août.

Le lancement de Cloud Pink introduit un nouveau chapitre dans la collection emblématique de l'artiste aux multiples chapeaux. Aérien et moderne, Cloud Pink s'inspire de l'optimisme magnétique et de la confiance d'Ariana. La campagne sophistiquée est peut-être sa plus personnelle jusqu'à présent et met brillamment en valeur l'évolution d'Ariana Grande en tant qu'artiste et femme.

« Je ne peux pas vous dire à quel point je suis enthousiaste à l'idée de lancer Cloud Pink, dit Ariana Grande. Cloud est un parfum qui me tiendra toujours à cœur, et je remercie mes admirateurs de lui avoir fait preuve d'un amour débordant pendant toutes ces années. Développer un nouveau parfum dans le cadre de cette franchise adorée par les admirateurs a été intimidant au début, mais je pense vraiment que nous avons créé le parfum sœur parfait du Cloud original. Il s'est glissé dans mes favoris dernièrement. Je le porte depuis quelques mois. Collaborer avec Clement et l'équipe sur ce nouveau pilier a été un travail d'amour et a été un secret passionnant à garder! J'avais tellement hâte de faire cette annonce et je suis impatiente que tout le monde découvre CLOUD PINK… »

Les admirateurs d'Ariana et les passionnés de beauté ne peuvent pas non plus cesser de répandre ses parfums. Le succès mondial d'Ariana Grande dans le domaine des parfums a été exceptionnel, et ne manque pas d'éloges. La franchise remporte des prix et des nominations dans plusieurs pays pour le parfum de l'année et la campagne médiatique de l'année pour plusieurs de ses marques de parfums.

« Avec la marque Cloud, nous continuons de voir une demande sans précédent à l'échelle mondiale. Elle est rapidement devenue un produit culte et a même été qualifiée de classique moderne par les spécialistes de l'industrie, explique Noreen Dodge, directrice du marketing et de la stratégie chez LUXE Brands. Cloud Pink est une évolution de l'histoire. En tant qu'artiste et collaboratrice, Ariana met ses partenaires au défi de réinventer la convergence des parfums, du design et de la mise en récit, toujours dans l'intention de ravir ses admirateurs. C'est cette créativité avant-gardiste et ce savoir-faire qui continuent de redéfinir l'expérience du client. »

Créé par Clement Gavarry de Firmenich, Cloud Pink est un mélange sensuel de bois ambré, de mousse magenta et d'une touche de praline sucrée. Le voyage commence par un mélange velouté de baies riches et de fruits pétillants, tandis que le délicat bouquet d'orchidée à la vanille et d'ambrette bleutée vous enveloppe de nuages doux comme des plumes et semblables à du coton. L'impression durable, un mélange chaud de musc et d'ambre addictif et sensuel, éveille les sens.

« Je suis toujours étonné par la créativité sans égale d'Ariana, surtout avec le lancement de Cloud Pink, indique Tony Bajaj, président-directeur général de LUXE Brands. Au fil du temps, Ariana a soigneusement créé une gamme de parfums de grande qualité qui ont une longue durée de vie et un grand attrait, établissant ainsi un véritable pilier dans l'industrie. Cela témoigne de son approche personnalisée de la conception des parfums. C'est tout un honneur pour LUXE Brands de s'associer une fois de plus à une icône aussi influente. »

L'EMBALLAGE

Bouteille emblématique qui continue à conquérir le cœur de tous, offrant un moment stimulant qui insuffle joie et optimisme, la conception de CLOUD PINK est réinventée dans des nuances parfaites de rose. La conception élégante de la bouteille s'illumine de couleur rose douce, mais vive, tout en reposant sur une base de nuage moutonneux de couleur blanche. La conception du carton à l'ensemble un côté dramatique et audacieux avec une combinaison percutante de finis métalliques et satinés. Le symbole emblématique CLOUD est présent dans toute la conception, renforçant le monde numérique qui nous relie tous.

PRIX

Eau de parfum en vaporisateur, 3,4 FL OZ/100 mL 68,00 $

Eau de parfum en vaporisateur, 1,0 FL OZ/30 mL 48,00 $

Eau de parfum en vaporisateur, 0,33 FL OZ/10 mL 26,00 $

Tous les prix sont les prix de détail suggérés par le fabricant en dollars américains.

La marque sera déployée à l'échelle mondiale auprès d'autres détaillants de prestige, notamment :

Canada : Shoppers Drug Mart/Pharmaprix

: Shoppers Drug Mart/Pharmaprix Europe : Douglas

: Douglas Royaume-Uni : Boots, John Lewis, Superdrug, The Perfume Shop et The Fragrance Shop

Australie : My Chemist

Mexique : Liverpool

À PROPOS D'ARIANA GRANDE

Ariana Grande, lauréate d'un prix Grammy, artiste multiplatine et grande vedette internationale, est la première à occuper les trois premières places du palmarès Billboard Hot 100 depuis The Beatles en 1964 avec « 7 Rings », « Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored » et « Thank U, Next ». En 2020, elle est devenue la première et la seule artiste, dans l'histoire des classements musicaux, à avoir cinq simples en première place dès leur sortie. En 2021, elle entre dans l'histoire en tant que première artiste à détenir simultanément trois des 10 premières places du palmarès Billboard Pop Airplay et du classement des 40 meilleures chansons de Mediabase avec « Positions », « 34+35 » et « pov ». À l'âge de 29 ans seulement, elle a livré six albums platine dépassant les 98 milliards d'écoutes à l'échelle mondiale - c'est l'artiste féminine la plus écoutée au cours de la dernière décennie sur Spotify - tout en devenant rapidement l'une des plus grandes vedettes pop de notre génération avec sa voix puissante et sa présence inégalée sur scène et avec ses admirateurs. En 2022, Ariana Grande est devenue la première artiste à détenir quatre albums comptant plus de 4 milliards d'écoutes chacun sur Spotify. En 2019, l'artiste s'est lancée dans le Sweetener World Tour et a présenté plus de 100 spectacles tout au long de l'année, y compris parmi les vedettes principales à Lollapalooza et Coachella, où elle était la plus jeune vedette principale de l'histoire du festival. En 2021, Ariana Grande s'est jointe à THE VOICE de NBC en tant qu'entraîneuse et elle était également en vedette aux côtés de Leonardo DiCaprio et de Jennifer Lawrence dans le film en nomination aux Oscars DON'T LOOK UP, pour Netflix. Elle participe actuellement à la production de l'adaptation cinématographique de WICKED par Jon M. Chu, dans le rôle de Glinda face à Elphaba, interprétée par Cynthia Erivo.

À PROPOS DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. est une prestigieuse entreprise mondiale de beauté qui se consacre au développement de marques de beauté de calibre mondial qui inspirent les consommateurs du monde entier. L'approche innovante de l'entreprise en matière de conception, de marketing et de création de marques avec une éthique numérique lui a valu de nombreux prix dans le monde entier. En 2019, LUXE Brands a reçu le prix de parfum de l'année grâce au parfum Cloud d'Ariana Grande. Le portefeuille complet comprend Ariana Grande, Nicki Minaj et Eau de Juice de Cosmopolitan.

Personne-ressource pour les médias d'Ariana Grande Fragrance :

The Lede Company

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2183348/Ariana_Grande_Fragrance_Cloud_Pink.jpg

SOURCE LUXE Brands