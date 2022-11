Goldfish® lance un méga craquelin pour les adultes et les adultes seulement

TORONTO, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Les craquelins Goldfish®, une collation présente dans les maisons canadiennes depuis des décennies, font un MÉGA remue-ménage! Les nouvelles Méga Bouchées Goldfish sont deux fois la taille des traditionnels craquelins Goldfish et proposent des saveurs audacieuses encore plus fromagées, avec beaucoup plus de croquant!

Les nouvelles Méga Bouchées Goldfish® proposent un goût robuste avec beaucoup de croquant! (Groupe CNW/la Compagnie Campbell du Canada)

Les nouveaux Goldfish Méga Bouchées représentent la plus récente addition à la grande famille de collations par Campbell Canada. Cette collation intense et audacieuse qui met l'eau à la bouche se décline en deux saveurs : cheddar fort et cheddar et jalapeño. Alors qu'un bon nombre d'adultes troque la traditionnelle routine des trois repas par jour pour grignoter pendant toute la journée, les nouvelles Méga Bouchées Goldfish proposent une nouvelle forme de collation pour les adultes.

« Nous souhaitions offrir une nouvelle gamme de craquelins à la fois audacieuse et qui plairait aux adultes afin de faire de leur collation un moment exceptionnel. Avec la nouvelle approche de la marque, nous avons fait preuve de créativité afin de donner vie à l'idée et créer des occasions plus significatives et pertinentes pour cette cible », explique Paloma Bentes, directrice du marketing - collations pour Campbell Canada.

La compagnie Campbell Canada n'est d'ailleurs pas étrangère aux campagnes créatives. Récemment, Goldfish a remporté le prix Effie Canada Gold 2022 pour sa campagne Feeding Imagination. Les nouvelles Méga Bouchées Goldfish ne manqueront pas de faire parler d'elles.

Les Méga Bouchées Goldfish sont maintenant disponibles dans les épiceries à travers le Canada.

Pour plus d'informations sur les Méga Bouchées Goldfish, visitez https://www.campbellsoup.ca/fr/nos-marques/collations/goldfish/mega-bouchees/.

À propos de la Compagnie Campbell Soup et de la Compagnie Campbell du Canada

Depuis plus de 150 ans, Campbell (NYSE : CPB) rapproche les gens avec des aliments qu'ils aiment. Des générations de consommateurs ont fait confiance à Campbell pour leur fournir des aliments et des boissons savoureux et abordables. Fondée en 1869 à Camden, dans le New Jersey, Campbell a pour tradition de donner au suivant et d'agir dans le respect de l'environnement.

Filiale de Campbell Soup Company, la Compagnie Campbell du Canada est présente dans les cuisines canadiennes depuis 1930. Notre gamme de produits est composée des marques Campbell's, Cape Cod, Goldfish, Kettle Brand, Pace, Pacific Foods, Pepperidge Farm, Prego, Snyder's of Hanover et V8. La Compagnie Campbell du Canada est fière d'avoir reçu le prix Or d'Effie Canada en 2022 et d'avoir reçu pendant plusieurs années le prix du meilleur employeur de la GTAA. Pour plus de détails, visitez le www.campbellsoup.ca.

