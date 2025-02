Pour la première fois au Canada , les investisseurs peuvent accéder aux 11 secteurs de la norme de classification industrielle mondiale (GICS) du S&P 500 en parts non couvertes et couvertes, sur une bourse canadienne, ce qui permet une plus grande personnalisation des portefeuilles.

MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement des nouveaux FINB BMO sectoriels sélectionnés SPDR.

Les nouveaux fonds simplifient l'investissement sectoriel et offrent aux investisseurs davantage de moyens d'ajuster leur allocation stratégique d'actifs afin de tirer parti d'occasions tactiques en fonction de leurs objectifs d'investissement. Pour la première fois au Canada, les investisseurs peuvent accéder aux 11 secteurs de la norme de classification industrielle mondiale (GICS) du S&P 500 en parts non couvertes et couvertes sur une bourse canadienne.

Chacun des FINB BMO sectoriels sélectionnés SPDR a clôturé son placement initial de parts de série FNB et de parts de série FNBH. Chaque FINB BMO sectoriels sélectionnés SPDR est inscrit et commencera à être négocié à la Bourse de Toronto aujourd'hui. Les nouveaux FNB sont les suivants :

FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communications SPDR

FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR

FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR

FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR

FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR

FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR

FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR

FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPD

FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR

FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR

FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR

Les nouveaux FINB BMO sectoriels sélectionnés SPDR sont disponibles en version couverte et non couverte, ce qui permet aux investisseurs d'augmenter ou de réduire leur exposition au dollar américain de manière rentable.

« Nous sommes ravis de lancer nos nouveaux FINB BMO sectoriels sélectionnés SPDR et d'offrir aux investisseurs canadiens un moyen efficace de renforcer leurs portefeuilles et d'accéder aux marchés américains, s'est réjoui Bipan Rai, chef, Stratégies, Fonds négociés en bourse, BMO Gestion mondiale d'actifs. En plus d'offrir un moyen d'obtenir une exposition à certains des noms et des sociétés à grande capitalisation les plus populaires du S&P 500, les parts de la version couverte des nouveaux FINB BMO sectoriels sélectionnés SPDR offrent une couverture efficace contre le risque de change. Ces nouveaux fonds font appel aux meilleures idées de l'équipe pour créer des solutions qui répondent à une variété de besoins des investisseurs. »

Les stratégies d'investissement sectorielles peuvent aider les investisseurs à aligner et à ajuster leurs portefeuilles en fonction des tendances économiques, des changements dans les fondamentaux des entreprises ou des indicateurs techniques.

Pour de plus amples informations sur les FINB BMO sectoriels sélectionnés SPDR, cliquez ici.

Le FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communications SPDR cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices à forte capitalisation dans le secteur américain des services de communications. À l'heure actuelle, il s'agit de l'indice du secteur sélectionné services de communications. En général, le FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communications SPDR investira la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans le Communication Services Select Sector SPDR® Fund. Toutefois, le FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communications SPDR peut investir la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans les composantes de l'indice, essentiellement dans les mêmes proportions que les composantes de l'indice sont représentées dans l'indice.

Le FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices à forte capitalisation dans le secteur américain de la consommation discrétionnaire. À l'heure actuelle, il s'agit du secteur sélectionné consommation discrétionnaire. En général, le FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR investira la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans le Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund. Toutefois, le FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR peut investir la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans les composantes de l'indice, essentiellement dans les mêmes proportions que les composantes de l'indice sont représentées dans l'indice.

Le FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices à forte capitalisation dans le secteur américain des biens de consommation essentiels. À l'heure actuelle, il s'agit de l'indice du secteur sélectionné biens de consommation essentiels. En général, le FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR investira la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans le Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund. Toutefois, le FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR peut investir la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans les composantes de l'indice, essentiellement dans les mêmes proportions que les composantes de l'indice sont représentées dans l'indice.

Le FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices à forte capitalisation dans le secteur américain de l'énergie. À l'heure actuelle, il s'agit de l'indice du secteur sélectionné énergie. En général, le FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR investira la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans le Energy Select Sector SPDR® Fund. Toutefois, le FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR peut investir la quasi-totalité de son actif, directement ou indirectement, dans les composantes de l'indice, essentiellement dans les mêmes proportions que les composantes de l'indice sont représentées dans l'indice.

Le FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices à forte capitalisation dans le secteur américain des services financiers. À l'heure actuelle, il s'agit de l'indice du secteur sélectionné services financiers. En général, le FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR investira la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans le Financial Select Sector SPDR® Fund. Toutefois, le FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR peut investir la quasi-totalité de son actif, directement ou indirectement, dans les composantes de l'indice, essentiellement dans les mêmes proportions que les composantes de l'indice sont représentées dans l'indice.

Le FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices à forte capitalisation dans le secteur américain de la santé. À l'heure actuelle, il s'agit de l'indice du secteur sélectionné de la santé. En général, le FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR investira la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans le Health Care Select Sector SPDR® Fund. Toutefois, le FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR peut investir la quasi-totalité de son actif, directement ou indirectement, dans les composantes de l'indice, essentiellement dans les mêmes proportions que les composantes de l'indice sont représentées dans l'indice.

Le FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices à forte capitalisation dans le secteur américain des produits industriels. À l'heure actuelle, il s'agit de l'indice du secteur sélectionné produits industriels. En général, le FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR investira la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans le Industrial Select Sector SPDR® Fund. Toutefois, le FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR peut investir la quasi-totalité de son actif, directement ou indirectement, dans les composantes de l'indice, essentiellement dans les mêmes proportions que les composantes de l'indice sont représentées dans l'indice.

Le FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices à forte capitalisation dans le secteur américain des matières premières. À l'heure actuelle, il s'agit de l'indice du secteur sélectionné matières premières. En général, le FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR investira la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans le Materials Select Sector SPDR® Fund. Toutefois, le FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR peut investir la quasi-totalité de son actif, directement ou indirectement, dans les composantes de l'indice, essentiellement dans les mêmes proportions que les composantes de l'indice sont représentées dans l'indice.

Le FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices à forte capitalisation dans le secteur américain de l'immobilier. À l'heure actuelle, il s'agit de l'indice du secteur sélectionné immobilier. En général, le FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR investira la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans le Real Estate Select Sector SPDR® Fund. Toutefois, le FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR peut investir la quasi-totalité de son actif, directement ou indirectement, dans les composantes de l'indice, essentiellement dans les mêmes proportions que les composantes de l'indice sont représentées dans l'indice.

Le FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices à forte capitalisation dans le secteur américain des technologies de l'information. À l'heure actuelle, il s'agit de l'indice du secteur sélectionné technologies. En général, le FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR investira la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans le Technology Select Sector SPDR® Fund. Toutefois, le FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR peut investir la quasi-totalité de son actif, directement ou indirectement, dans les composantes de l'indice, essentiellement dans les mêmes proportions que les composantes de l'indice sont représentées dans l'indice.

Le FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant déduction des frais et des dépenses, le rendement d'un indice qui offre une exposition aux titres de participation de sociétés émettrices à forte capitalisation dans le secteur américain des services aux collectivités. À l'heure actuelle, il s'agit de l'indice du secteur sélectionné services aux collectivités. En général, le FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR investira la quasi-totalité de ses actifs, directement ou indirectement, dans le Utilities Select Sector SPDR® Fund. Toutefois, le FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR peut investir la quasi-totalité de son actif, directement ou indirectement, dans les composantes de l'indice, essentiellement dans les mêmes proportions que les composantes de l'indice sont représentées dans l'indice.

Chaque indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par le gestionnaire. S&PMD, S&P 500MD, Select SectorMD, SPDRMD, US 500, The 500 sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée à BMO Gestion d'actifs inc. à certaines fins. Chaque FINB BMO sectoriels sélectionnés SPDR n'est ni commandité, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s) et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'Indice.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus simplifié des FNB BMO avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FINB BMO sectoriels sélectionnés SPDR, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Les fonds négociés en bourse s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 410 milliards de dollars au 31 octobre 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à plus de 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244