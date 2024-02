Un sondage de la Banque Scotia montre que les nouveaux arrivants au Canada sont plus susceptibles d'utiliser des outils de prévention de la fraude afin de réduire leur exposition aux escroqueries financières

TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Les nouveaux arrivants au Canada sont plus vigilants en matière de prévention de la fraude que les autres citoyens et résidents canadiens, selon un nouveau sondage de la Banque Scotia réalisé avant le mois de mars, qui est le Mois de la prévention de la fraude. Les données du sondage montrent que les nouveaux arrivants, définis comme les adultes canadiens arrivés au Canada au cours des dix dernières années, sont plus susceptibles :

de discuter régulièrement de la sécurité financière et de la prévention de la fraude dans leur collectivité (47 % plus susceptibles que les autres Canadiens);

d'utiliser une application de gestion des mots de passe (46 % plus susceptibles que les autres Canadiens);

de changer fréquemment leur mot de passe pour protéger leurs comptes en ligne (16 % plus susceptibles que les autres Canadiens).

Ces mesures renforcées ne sont pas inutiles, des données d'enquête supplémentaires indiquant que les nouveaux Canadiens courent un risque plus élevé d'être la cible de fraudes financières. Près de quatre nouveaux arrivants1 sur dix sont tombés dans le piège d'au moins une escroquerie financière, un taux nettement plus élevé que celui des autres Canadiens. On voit donc que malgré leurs efforts pour se protéger, les nouveaux arrivants demeurent des cibles plus vulnérables à la fraude.

Les deux groupes - les nouveaux arrivants et les autres Canadiens - s'accordent pour dire qu'il est nécessaire de mieux informer la population sur la fraude financière2.

« N'importe qui peut être la cible d'une fraude financière, en particulier les personnes en position de vulnérabilité, comme les nouveaux arrivants au Canada, explique Tammy McKinnon, première vice-présidente, Gestion mondiale de la fraude à la Banque Scotia. Une prévention efficace de la fraude est essentielle pour construire un écosystème financier résilient en lequel tous les Canadiens peuvent avoir confiance. À la Banque Scotia, nous sommes déterminés à soutenir la lutte contre la fraude et à assurer la sécurité des renseignements financiers de nos clients. »

Le Portail sur la cybersécurité et la fraude est largement accessible et offre un vaste éventail de ressources en matière de prévention de la fraude, telles que des descriptions de fraudes courantes et des simulations de fraude. Grâce à des programmes tels que BonDébut et à la prestation de services à nos clients dans plus de 50 langues dans l'ensemble de nos canaux, la Banque Scotia s'efforce d'offrir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants et éliminer les obstacles qui pourraient les empêcher de s'intégrer en toute sécurité dans l'écosystème financier du Canada.



___________________________ 1 38 % c. 17 % 2 95 % des nouveaux arrivants et 91 % des autres Canadiens

À propos du sondage

Ce sondage a été réalisé par Maru Public Opinion les 19 et 20 janvier 2024, par ses experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue , pour le compte de la Banque Scotia et a nécessité une sélection aléatoire de 3 026 adultes canadiens qui sont des panélistes en ligne de La Voix Maru Canada. Deux sous-échantillons de répondants ont été constitués à l'intérieur de cet échantillon global : 181 sont arrivés au Canada au cours des dix dernières années (les « nouveaux Canadiens ») et 2 845 ont vécu plus longtemps dans le pays (les « Canadiens établis »). Les données ont été pondérées par niveau d'études, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population selon les données de recensement du Canada. À des fins de comparaison, la marge d'erreur estimée pour un échantillon probabiliste est de plus ou moins 1,8 % pour les Canadiens établis et de 7,3 % pour les nouveaux Canadiens, 19 fois sur 20. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux comparativement aux tableaux de données s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 octobre 2023) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Rabbana Omar | Communications mondiales, Banque Scotia | [email protected] | 647-640-2503