LAVAL, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - En présence du maire de Laval, monsieur Stéphane Boyer, et du président du conseil d'administration de la Société de transport de Laval (STL), monsieur Pierre Brabant, la STL a officialisé récemment la mise en service de ses premiers autobus électriques de nouvelle génération. Déployés progressivement sur le réseau au cours des dernières semaines, les véhicules LFSe+ de Nova Bus sont maintenant en cours d'intégration au service.

Les nouveaux autobus électriques de la STL prennent la route! (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

« L'arrivée de ces nouveaux autobus électriques s'inscrit directement dans notre vision d'une mobilité plus accessible, moderne et durable à Laval, explique Stéphane Boyer, maire de Laval. Le transport collectif joue un rôle essentiel dans le quotidien des citoyennes et des citoyens, ainsi que dans le développement de nos quartiers. En y investissant, nous offrons à la population lavalloise des alternatives attrayantes à l'auto tout en bâtissant une ville mieux connectée et tournée vers l'avenir. »

« La mise en service de ces nouveaux autobus électriques marque une étape importante pour la STL. Nous sommes fiers d'offrir à la clientèle ces nouveaux autobus modernes, électriques et plus silencieux, confirme Pierre Brabant, président du conseil d'administration. De plus, l'ajout d'une deuxième place pour les personnes à mobilité réduite témoigne de notre volonté d'offrir un service toujours plus accessible, inclusif et adapté aux besoins d'aujourd'hui. C'est une amélioration concrète qui fera une réelle différence dans le quotidien de nombreuses personnes. »

Par ailleurs, dans un contexte de recrudescence des incivilités envers ses chauffeurs, la STL a doté ses nouveaux autobus Nova Bus d'une cloison de protection, dans le cadre d'un projet pilote. Cette action constitue l'une des mesures concrètes mises en place, parmi un ensemble d'initiatives, afin de mieux protéger les chauffeurs contre diverses formes d'agression et de renforcer leur sentiment de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions.

Une transition électrique soutenue

Entre l'intégration des nouveaux véhicules électriques et l'avancement important de la construction du futur garage entièrement électrique, la STL poursuit sa transformation et consolide sa position de leader en électrification du transport collectif au Québec.

À ce jour, la STL a reçu un premier lot de 13 autobus électriques Nova Bus LFSe+, qui seront tous mis en service au courant des prochains mois. Une douzaine de véhicules supplémentaires seront livrés et intégrés d'ici la fin de l'année, suivis d'une trentaine d'autres en 2027. À terme, ces ajouts viendront renforcer un parc actuel de 337 autobus, contribuant à offrir un service plus performant et respectueux de l'environnement.

L'acquisition des autobus électriques de la STL est rendue possible grâce au financement octroyé par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif. Celle-ci fait suite à l'octroi du contrat annoncé en 2023 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) à la firme canadienne Nova Bus pour l'acquisition d'un maximum de 1 229 autobus urbains à propulsion électrique.

« En soutenant l'électrification du transport collectif, notre gouvernement pose des gestes concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'investissement de plus de 1,1 milliard de dollars annoncé en 2023 pour l'acquisition d'une quantité maximale de 1 229 autobus électriques permet aujourd'hui des avancées comme la mise en service des premiers autobus électriques de la STL, contribuant à offrir aux Québécois des solutions de mobilité durable et un Québec plus sobre en carbone. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 000 employés, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 50 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca

SOURCE Société de transport de Laval

Source : Marie-Pier Kenney, Conseillère, communications (grands projets), Société de transport de Laval, [email protected]