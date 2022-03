TORONTO, le 18 mars 2022 /CNW/ - Trois petits organes de presse de l'Ouest du Canada, en nomination pour une première fois, comptent parmi les finalistes du Concours canadien de journalisme de 2021 qui sont dévoilés aujourd'hui.

RMO Today est finaliste dans deux catégories (Photo de reportage et Reportage à caractère local), alors que Glacier Media (Journalisme spécialisé) et Fraser Valley Current (Reportage élaboré) sont aussi finalistes. Le concours annuel célèbre l'excellence du journalisme tel que pratiqué dans les quotidiens au Canada, de même que dans les journaux communautaires et les médias numériques qui publient du contenu original au moins cinq jours par semaine.

RMO Today, un site de nouvelles en ligne basé à Canmore, Alb., couvre la section sud des Rocheuses canadiennes. Glacier Media fournit des nouvelles aux quotidiens et journaux communautaires de l'Ouest du Canada. Le Fraser Valley Current dessert la région entourant Chilliwack, Abbotsford et Mission dans le sud de la C.-B.

Leurs candidatures figurent parmi les 66 qui ont été retenues pour leur excellence dans les 22 catégories. Les finalistes, représentant 19 organes de presse, ont été sélectionnés par des comités de trois juges dans chaque catégorie parmi un total de 869 candidatures soumises pour du travail réalisé en 2021.

On annoncera les lauréats par diffusion web le vendredi 6 mai à 19h, HE. Le nom du ou de la journaliste de l'année 2021, choisi(e) parmi les gagnants de cette année sera aussi annoncé à ce moment-là.

Le Globe and Mail compte le plus de finalistes avec 21, dans 16 catégories. Les autres organisations comptant plusieurs finalistes sont :

La Presse avec neuf

Le Toronto Star avec huit, en plus d'une partagée avec le Halifax Chronicle Herald et une autre partagée avec la société mère du Star, Torstar, et le National Observer

Le Winnipeg Free Press et La Presse Canadienne avec quatre chacun

Le Halifax Chronicle Herald avec trois, en plus d'une partagée avec le Toronto Star

Le Devoir avec trois

D'autres faits saillants sur les nominations de cette année :

Grant Robertson du Globe and Mail est finaliste pour une 16 e fois

du Globe and Mail est finaliste pour une 16 fois Bruce MacKinnon du Halifax Chronicle Herald et Mark MacKinnon du Globe and Mail sont finalistes pour une 13 e fois

du Halifax Chronicle Herald et du Globe and Mail sont finalistes pour une 13 fois Ian Brown du Globe and Mail et Isabelle Hachey de La Presse sont finalistes pour une 12 e fois

du Globe and Mail et sont finalistes pour une 12 fois Magdaline Boutros du Devoir est finaliste dans trois catégories : Journalisme spécialisé, Reportage international et Reportage soutenu

du Devoir est finaliste dans trois catégories : Journalisme spécialisé, Reportage international et Reportage soutenu Kevin Donovan du Toronto Star est aussi en nomination dans trois catégories : Texte explicatif, Grande enquête et Reportage soutenu

du Toronto Star est aussi en nomination dans trois catégories : Texte explicatif, Grande enquête et Reportage soutenu Dix personnes ont été chacune sélectionnées deux fois par les juges :

Bernard Brault en Photo de reportage (pour une image publiée par le Globe and Mail), et en Photo de sport (pour une image publiée par La Presse)



Evan Buhler de RMO Today en Photo de reportage et Reportage à caractère local

RMO Today

Tom Cardoso du Globe and Mail en Grande enquête et Politique



Joe Castaldo du Globe and Mail en Économie et Reportage élaboré



Marcus Gee du Globe and Mail en Reportage bref et Reportage soutenu



David Milstead du Globe and Mail en Grande enquête et Politique



Vanmala Subramaniam du Globe and Mail en Économie et Politique



Melissa Tait du Globe and Mail avec deux des trois images en nomination pour la Photo de sport



Ryan Thorpe du Winnipeg Free Press en Grande enquête et Reportage élaboré

Winnipeg Free Press

Kelsey Wilson du Toronto Star en Texte explicatif et Présentation/Conception graphique

Il s'agit de la 73e année du programme de prix et de la 33e en vertu de la présente structure administrative. Le Concours a été créé par le Toronto Press Club en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le Concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ.

Dix des prix parmi les 22 catégories ont été nommés en l'honneur d'importantes personnalités du journalisme. Trois noms se sont ajoutés cette année, soit :

Le Prix John Honderich pour le Projet de l'année (commandité par la famille Honderich)

pour le Projet de l'année (commandité par la famille Honderich) Le Prix Bobbie Rosenfeld pour le Sport (commandité par le Globe and Mail)

pour le Sport (commandité par le Globe and Mail) Le Prix Mary Ann Shadd Cary pour la Chronique

Les autres prix nommés en l'honneur de journalistes célèbres sont :

Le Prix George Brown pour Grande enquête (commandité par le Globe and Mail)

pour Grande enquête (commandité par le Globe and Mail) Le Prix John Wesley Dafoe pour la Politique (commandité par Ron Stern )

pour la Politique (commandité par ) Le Prix E. Cora Hind pour le Journalisme spécialisé

pour le Journalisme spécialisé Le Prix Bob Levin pour le Reportage bref (commandité par le Globe and Mail)

pour le Reportage bref (commandité par le Globe and Mail) Le Prix Claude Ryan pour l'Éditorial (commandité par la famille Ryan)

pour l'Éditorial (commandité par la famille Ryan) Le Prix William Southam pour le Reportage élaboré (commandité par la famille Southam)

pour le Reportage élaboré (commandité par la famille Southam) Le Prix Norman Webster pour le Reportage international (commandité par la famille Webster)

Les finalistes dans toutes les catégories :

Arts and Entertainment / Culture

Hugo Dumas , La Presse, pour un reportage révélant qu'un scénariste bien connu avait simulé sa propre mort sept ans auparavant

, La Presse, pour un reportage révélant qu'un scénariste bien connu avait simulé sa propre mort sept ans auparavant Kate Taylor , Globe and Mail, pour trois documentaires sur les arts visuels

, Globe and Mail, pour trois documentaires sur les arts visuels Jen Zoratti , Winnipeg Free Press, pour un portrait d'une artiste inuit de troisième génération

E. Cora Hind Award for Beat Reporting / Prix E. Cora Hind pour le Journalisme spécialisé

Sharon Kirkey , National Post, pour ses reportages sur une vaste gamme de questions de soins de santé

, National Post, pour ses reportages sur une vaste gamme de questions de soins de santé Stefan Labbé, Glacier Media, pour des reportages sur les changements climatiques et l'environnement

Améli Pineda et Magdaline Boutros , Le Devoir, pour des reportages sur la violence conjugale

Breaking News / Nouvelle de dernière heure

Malak Abas, Dean Pritchard et Paul Samyn , Winnipeg Free Press, pour un reportage sur un incident au cours duquel une infirmière a été poignardée dans un hôpital avant qu'un médecin intervienne et neutralise lui-même l'agresseur

et , Winnipeg Free Press, pour un reportage sur un incident au cours duquel une infirmière a été poignardée dans un hôpital avant qu'un médecin intervienne et neutralise lui-même l'agresseur Une équipe du Globe and Mail pour la couverture exhaustive de la vague de chaleur intense en Colombie-Britannique qui a décrit en détail non seulement la dévastation, mais aussi le rôle qu'ont joué à cet égard les changements climatiques

Une équipe du London Free Press pour un reportage en profondeur et des commentaires percutants après qu'un homme a percuté avec son véhicule une famille immigrante déambulant lors d'une promenade en soirée, l'attaquant prétendument en raison de leur foi musulmane

Breaking News Photo / Photo de nouvelle de dernière heure

Barry Gray , Hamilton Spectator, pour une image illustrant le déboulonnement d'une statue de Sir John A. Macdonald dans un parc du centre-ville par des manifestants venus assister à un événement en rapport avec le scandale des pensionnats autochtones

, Hamilton Spectator, pour une image illustrant le déboulonnement d'une statue de Sir dans un parc du centre-ville par des manifestants venus assister à un événement en rapport avec le scandale des pensionnats autochtones Tim Krochak , Halifax Chronicle Herald, pour sa photo d'un événement insolite au cours duquel les policiers interviennent dans un lac couvert d'algues pour appréhender un homme qui s'est jeté à l'eau pour éviter d'être arrêté

, Halifax Chronicle Herald, pour sa photo d'un événement insolite au cours duquel les policiers interviennent dans un lac couvert d'algues pour appréhender un homme qui s'est jeté à l'eau pour éviter d'être arrêté Chris Young , La Presse Canadienne, pour une photo de policiers chassant des manifestants lors d'une opération de démantèlement d'un campement de sans-abri près d'un stade à Toronto

Business / Économie

Christine Dobby , Richard Warnica , Jacob Lorinc et Doug Smith , Toronto Star, pour des reportages sur la lutte au sein de la famille Rogers pour le contrôle de l'entreprise

, , et , Toronto Star, pour des reportages sur la lutte au sein de la famille Rogers pour le contrôle de l'entreprise Greg McArthur , Tim Kiladze , Joe Castaldo et Wendy Stueck , Globe and Mail, pour une enquête sur une société de placement accusée de mal gérer l'argent des investisseurs

, , et , Globe and Mail, pour une enquête sur une société de placement accusée de mal gérer l'argent des investisseurs Vanmala Subramaniam , Clare O'Hara , James Bradshaw et Jaren Kerr , Globe and Mail, pour révéler le peu de progrès accompli par des entreprises qui ont publiquement promis d'améliorer la diversité de leurs effectifs et de lutter contre le racisme systémique

Mary Ann Shadd Cary Award for Columns / Prix Mary Ann Shadd Cary pour la Chronique

Andrew Coyne , Globe and Mail, pour des chroniques sur la découverte de tombes d'enfants autochtones décédés dans des pensionnats, la liberté d'expression et la défaite des conservateurs lors de l'élection fédérale

, Globe and Mail, pour des chroniques sur la découverte de tombes d'enfants autochtones décédés dans des pensionnats, la liberté d'expression et la défaite des conservateurs lors de l'élection fédérale Isabelle Hachey , La Presse, pour des chroniques sur l'aide médicale à mourir, la tragédie des pensionnats autochtones et la COVID-19

, La Presse, pour des chroniques sur l'aide médicale à mourir, la tragédie des pensionnats autochtones et la COVID-19 Karyn Pugliese , National Observer, pour trois chroniques réagissant la découverte de tombes anonymes d'enfants sur le terrain d'un ancien pensionnat autochtone de Kamloops

Editorial Cartooning / Caricature (portfolio)

Michael de Adder, Halifax Chronicle Herald/Toronto Star

Graeme MacKay , Hamilton Spectator

, Hamilton Spectator Bruce MacKinnon , Halifax Chronicle Herald

Claude Ryan Award for Editorial Writing / Prix Claude Ryan pour l'Éditorial (portfolio)

David Ebner , Globe and Mail

, Globe and Mail Stéphanie Grammond, La Presse

John Roe , Waterloo Region Record

Explanatory Work / Texte explicatif

Kevin Donovan et Kelsey Wilson , Toronto Star, pour une enquête sur ce qui arrive aux véhicules volés, déclenchée par le vol de la voiture de Kevin Donovan dans son entrée

et , Toronto Star, pour une enquête sur ce qui arrive aux véhicules volés, déclenchée par le vol de la voiture de dans son entrée Marie-Claude Malboeuf , La Presse, pour avoir examiné le fait réel et troublant que plusieurs personnes au Québec sont filmées, parfois nues, à leur insu

, La Presse, pour avoir examiné le fait réel et troublant que plusieurs personnes au Québec sont filmées, parfois nues, à leur insu Tu Thanh Ha , Globe and Mail, pour avoir étudié comment et pourquoi des milliers de gens âgés sont décédés dans des centres de soins au début de la pandémie et pourquoi le Québec a été frappé durement à cet égard

Feature Photo / Photo de reportage

Bernard Brault , Globe and Mail, pour une photo illustrant la performance d'un artiste visuel qui a passé sept heures par jour, six jours par semaine à déplacer 50 tonnes de sable

, Globe and Mail, pour une photo illustrant la performance d'un artiste visuel qui a passé sept heures par jour, six jours par semaine à déplacer 50 tonnes de sable Evan Buhler , RMO Today, pour l'image éthérée d'une plongeuse en apnée dans les eaux glacées du lac Minnewanka dans les Rocheuses canadiennes

, RMO Today, pour l'image éthérée d'une plongeuse en apnée dans les eaux glacées du lac Minnewanka dans les Rocheuses canadiennes Jason Franson , La Presse Canadienne, pour la photo d'un homme se rafraichissant sous les fontaines de l'hôtel de ville d' Edmonton alors que la température atteignait 37 degrés

General News Photo / Photo d'actualité générale

Nathan Denette , La Presse Canadienne, pour une photo d'un patient souffrant d'insuffisance respiratoire en traitement aux soins intensifs

, La Presse Canadienne, pour une photo d'un patient souffrant d'insuffisance respiratoire en traitement aux soins intensifs Frank Gunn , La Presse Canadienne, pour le cliché du moment où Michael Kovrig retrouve sa femme sur le tarmac après avoir été détenu en Chine près de trois ans

, La Presse Canadienne, pour le cliché du moment où retrouve sa femme sur le tarmac après avoir été détenu en Chine près de trois ans Martin Tremblay , La Presse, pour une image qui donne un aperçu de l'ampleur des inondations historiques en Colombie-Britannique

Norman Webster Award for International Reporting / Prix Norman Webster pour le Reportage à caractère international

Magdaline Boutros , Le Devoir, pour une série de reportages sur les incidences de 9/11 et du conflit qui a suivi en Afghanistan chez le pays voisin, le Pakistan

, Le Devoir, pour une série de reportages sur les incidences de 9/11 et du conflit qui a suivi en chez le pays voisin, le Mark MacKinnon , Globe and Mail, pour un compte rendu saisissant des efforts pour venir en aide aux personnes qui ont travaillé pour le journal, ainsi qu'à leurs familles, après le retour au pouvoir des Talibans

, Globe and Mail, pour un compte rendu saisissant des efforts pour venir en aide aux personnes qui ont travaillé pour le journal, ainsi qu'à leurs familles, après le retour au pouvoir des Talibans Nathan VanderKlippe , Globe and Mail, pour avoir documenté les mauvais traitements, l'exploitation et les menaces qui ont affecté des millions de migrants tentant désespérément d'entrer aux États-Unis

George Brown Award for Investigations / Prix George Brown pour la Grande enquête

Kevin Donovan , Toronto Star, pour une enquête sur une triste affaire non résolue impliquant la mort mystérieuse d'un bambin, et l'empressement de la police à soupçonner les parents

, Toronto Star, pour une enquête sur une triste affaire non résolue impliquant la mort mystérieuse d'un bambin, et l'empressement de la police à soupçonner les parents Tavia Grant , Tom Cardoso , David Milstead , Globe and Mail, pour avoir fouillé en profondeur les finances de l'Église catholique, qui a soutenu que des contraintes monétaires l'empêchaient de remplir ses obligations financières auprès des survivants des pensionnats autochtones

, , , Globe and Mail, pour avoir fouillé en profondeur les finances de l'Église catholique, qui a soutenu que des contraintes monétaires l'empêchaient de remplir ses obligations financières auprès des survivants des pensionnats autochtones Ryan Thorpe , Winnipeg Free Press, pour une enquête sur les conditions de détention à l'Établissement de Stony Mountain , le seul pénitencier fédéral au Manitoba

Local Reporting / Reportage à caractère local

Tanya Foubert , Evan Buhler et Greg Colgan , RMO Today, pour une série en quatre parties sur les traumatismes et accidents parfois mortels subis par des touristes skieurs dans les Rocheuses, et sur le rôle que les guides en montagne peuvent avoir joué dans quelques cas

, et , RMO Today, pour une série en quatre parties sur les traumatismes et accidents parfois mortels subis par des touristes skieurs dans les Rocheuses, et sur le rôle que les guides en montagne peuvent avoir joué dans quelques cas Andrew Rankin , Halifax Chronicle Herald, pour avoir révélé les graves préjudices causés par un professeur prédateur et la façon dont la direction de l'université les a ignorés durant des années

, Halifax Chronicle Herald, pour avoir révélé les graves préjudices causés par un professeur prédateur et la façon dont la direction de l'université les a ignorés durant des années Zak Vescera , Matt Smith et Dave Breakenridge , Saskatoon StarPhoenix, pour une série sur la crise des surdoses et les systèmes d'inégalité qui l'ont alimentée

William Southam Award for Long Feature / Prix William Southam pour le Reportage élaboré

Joe Castaldo , Globe and Mail, pour avoir levé le voile du secret sur l'empire de la pornographie en ligne créé par l'entreprise canadienne MindGeek

, Globe and Mail, pour avoir levé le voile du secret sur l'empire de la pornographie en ligne créé par l'entreprise canadienne MindGeek Tori Marlan , Fraser Valley Current , pour avoir examiné comment un fugitif recherché par la justice américaine a réussi à prendre le contrôle d'un hôtel qui est à la fois un trésor du patrimoine local et une destination internationalement réputée

, , pour avoir examiné comment un fugitif recherché par la justice américaine a réussi à prendre le contrôle d'un hôtel qui est à la fois un trésor du patrimoine local et une destination internationalement réputée Ryan Thorpe , Winnipeg Free Press, pour avoir jeté un coup d'œil sur la première année de la pandémie et avoir tracé une feuille de route vers un avenir meilleur

John Wesley Dafoe Award for Politics / Prix John Wesley Dafoe pour la Politique

Patrick Brethour , Tom Cardoso , David Milstead et Vanmala Subramaniam , Globe and Mail, pour une série révélant que des milliards de dollars de la Subvention salariale d'urgence du Canada ont été attribués à des entreprises qui n'étaient pas en difficulté financière

, , et , Globe and Mail, pour une série révélant que des milliards de dollars de la Subvention salariale d'urgence du ont été attribués à des entreprises qui n'étaient pas en difficulté financière Noor Javed , Steve Buist , Sheila Wang et Emma McIntosh de Torstar et National Observer, pour des articles qui soulèvent le rideau sur l'argent et le pouvoir qui poussent le gouvernement ontarien à construire plus d'autoroutes et à accroître l'étalement urbain

, , et Emma McIntosh de Torstar et National Observer, pour des articles qui soulèvent le rideau sur l'argent et le pouvoir qui poussent le gouvernement ontarien à construire plus d'autoroutes et à accroître l'étalement urbain Althia Raj , Toronto Star, pour des articles qui expliquent de l'intérieur comment les libéraux ont gagné l'élection fédérale et comment les conservateurs l'ont perdue

Presentation/Design / Présentation/Conception graphique

Jeremy Agius , Globe and Mail, pour un projet interactif en trois dimensions soulignant le fort taux d'inoccupation dans les immeubles de bureaux de Calgary

, Globe and Mail, pour un projet interactif en trois dimensions soulignant le fort taux d'inoccupation dans les immeubles de bureaux de Judith Lachapelle , La Presse, pour avoir illustré sous la forme de bande dessinée les enjeux que soulèvent un plan de contrôle des cerfs et de préservation de la biodiversité végétale dans un grand parc urbain

, La Presse, pour avoir illustré sous la forme de bande dessinée les enjeux que soulèvent un plan de contrôle des cerfs et de préservation de la biodiversité végétale dans un grand parc urbain Nathan Pilla , Kelsey Wilson et Tania Pereira , Toronto Star, pour une présentation en ligne utilisant la modélisation tridimensionnelle, l'animation, la vidéo et la photo pour illustrer un terrible incendie qui a causé d'énormes problèmes aux pompiers et modifié la façon dont Toronto lutte contre les incendies d'immeubles en hauteur

John Honderich Award for Project of the Year / Prix John Honderich pour le Projet de l'année

Une équipe du Globe and Mail pour un examen minutieux des inégalités systémiques dans le nord-est de Brampton , où ont été constamment enregistrés le plus grand nombre de cas de COVID-19 en Ontario

, où ont été constamment enregistrés le plus grand nombre de cas de COVID-19 en Une équipe de La Presse pour s'être intéressée à l'explosion de la violence armée, particulièrement chez les jeunes, qui a ébranlé Montréal

Une équipe du Toronto Star pour avoir jeté un regard critique sur la façon dont la COVID-19 a mis en relief les lignes de faille dans la société

Bob Levin Award for Short Feature / Prix Bob Levin pour le Reportage bref

Marcus Gee , Globe and Mail, pour un article sur ce qui est advenu d'un monument de fortune en hommage aux personnes décédées de surdose et autres dangers à Oshawa, Ont.

, Globe and Mail, pour un article sur ce qui est advenu d'un monument de fortune en hommage aux personnes décédées de surdose et autres dangers à Mike Hager , Globe and Mail, pour le portrait d'un homme dont l'emploi au salaire minimum consiste à nettoyer les excréments de milliers de corneilles qui se rassemblent dans un complexe de bureaux à Burnaby , C.-B.

, Globe and Mail, pour le portrait d'un homme dont l'emploi au salaire minimum consiste à nettoyer les excréments de milliers de corneilles qui se rassemblent dans un complexe de bureaux à , C.-B. John Mackie , Vancouver Sun/Province, pour un texte sur deux anciens adversaires politiques, tous deux quadriplégiques en fauteuil roulant, qui sont devenus de bons amis

Bobbie Rosenfeld Award for Sports / Prix Bobbie Rosenfeld pour le Sport

Joe Callaghan , Toronto Star, pour des documentaires sur la nageuse olympique Maggie Mac Neil , la vedette du basketball Kyle Lowry et la façon dont le combat légendaire de Muhammad Ali contre George Chuvalo a eu un impact sur le code des droits de la personne de l' Ontario

, Toronto Star, pour des documentaires sur la nageuse olympique , la vedette du basketball et la façon dont le combat légendaire de contre a eu un impact sur le code des droits de la personne de l' Alexandre Pratt , La Presse, pour des documentaires sur le combat du joueur de hockey Jonathan Drouin contre l'anxiété, la victoire pour la médaille d'or de l'équipe féminine canadienne de soccer et la rivalité tenace entre deux équipes collégiales

, La Presse, pour des documentaires sur le combat du joueur de hockey contre l'anxiété, la victoire pour la médaille d'or de l'équipe féminine canadienne de soccer et la rivalité tenace entre deux équipes collégiales Grant Robertson et Rachel Brady , Globe and Mail, pour une enquête qui examine un problème répandu au sein des programmes d'équipe nationale au Canada : les troubles alimentaires chez les athlètes, et leur rapport aux abus, mauvais traitements et parfois aux environnements toxiques

Sports Photo / Photo de sport

Bernard Brault , La Presse, pour une photo de l'équipe féminine de soccer du Canada accourant pour célébrer après le but lui donnant la victoire pour une médaille d'or

, La Presse, pour une photo de l'équipe féminine de soccer du accourant pour célébrer après le but lui donnant la victoire pour une médaille d'or Melissa Tait , Globe and Mail, pour une autre image de l'équipe féminine de soccer célébrant sa victoire

, Globe and Mail, pour une autre image de l'équipe féminine de soccer célébrant sa victoire Melissa Tait , Globe and Mail, pour une photo artistique du sprint d'Andre De Grasse dépassant ses adversaires lors des Olympiques de Tokyo

Sustained News Coverage / Reportage soutenu

Magdaline Boutros et Ulysse Bergeron , Le Devoir, pour un reportage minutieux et soutenu sur les abus physiques et sexuels perpétrés au sein de l'Église catholique au Québec, et les efforts déployés par les congrégations pour éviter que les victimes cherchant réparation aient accès à des fonds d'indemnité

et , Le Devoir, pour un reportage minutieux et soutenu sur les abus physiques et sexuels perpétrés au sein de l'Église catholique au Québec, et les efforts déployés par les congrégations pour éviter que les victimes cherchant réparation aient accès à des fonds d'indemnité Kevin Donovan , Toronto Star, pour sa couverture incessante de l'enquête sur l'assassinat des milliardaires Barry et Honey Sherman , et sa détermination à obtenir la publication des dossiers de la police à ce sujet

, Toronto Star, pour sa couverture incessante de l'enquête sur l'assassinat des milliardaires Barry et , et sa détermination à obtenir la publication des dossiers de la police à ce sujet Andrea Woo , Marcus Gee , Ian Brown , Globe and Mail, pour avoir continué à s'intéresser à l'urgence de santé publique qui a coûté des milliers de vies en 2021 - la crise des opioïdes au Canada - même si le pays était totalement engagé dans la lutte contre COVID-19

On peut consulter les candidatures mises en nomination sur le site web du CCJ à www.nna-ccj.ca

