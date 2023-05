Les nominations pour les prix Solstice d'été pour la musique autochtone (prix SÉMA) 2023 sont dévoilées

Aysanabee est en tête avec six nominations, Snotty Nose Rez Kids suit avec cinq nominations

La cérémonie de remise des prix nationaux de la musique autochtone aura lieu au Centre national des arts à Ottawa

OTTAWA, ON, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le Festival autochtone du solstice d'été a annoncé aujourd'hui les nominations pour les prix Solstice d'été pour la musique autochtone (prix SÉMA) présentés par le Groupe Banque TD. Les lauréats seront célébrés et honorés à Ottawa lors de la cérémonie de remise des prix au Centre national des Arts (CNA), le mardi 6 juin 2023.

Les prix SÉMA couvrent 16 catégories et récompensent des artistes solos, des duos et des groupes de tout le Canada, tout en mettant en valeur la diversité et la montée en puissance de la musique et de la culture artistique au sein de la communauté autochtone. Les candidats ont été sélectionnés parmi 250 dossiers provenant de tout le Canada par un groupe de jurés invités composé de professionnels autochtones et de l'industrie de la musique. Le processus de sélection ne reposait pas sur un vote du public.

« La présentation et la promotion de la musique autochtone constituent la pierre angulaire de notre festival », déclare Trina Mather Simard, directrice générale et productrice du Festival autochtone du solstice d'été d'Ottawa, qui se déroulera du 21 au 25 juin.

« Nous célébrons les voix autochtones », ajoute Elaine Bomberry, présidente du comité consultatif. « Ces prix, décernés dans la capitale du Canada, constituent une excellente plateforme pour les artistes, qui peuvent ainsi être récompensés pour leur travail acharné. »

La liste complète des catégories et des finalistes est disponible sur le site https://summersolsticefestivals.ca/2023-music-awards/ .

Animée par Sarain Fox, activiste, communicatrice et créatrice de contenu anishinaabe, la cérémonie de présentation des prix SÉMA comprendra six spectacles en direct. Les billets seront mis en vente CE vendredi 19 mai à 10 h, et un nombre limité de billets VIP comprendront une réception à laquelle assisteront les artistes, les présentateurs et les commanditaires, ainsi qu'un menu d'inspiration autochtone préparé par le chef du CNA, Chris Commandant.

Les billets pour les prix SÉMA sont en vente à partir de 20 $ (taxes et frais compris) à l'adresse https://summersolsticefestivals.ca/2023-music-awards/ , par téléphone et en personne à la Billetterie du CNA, à compter du vendredi 19 mai à 10 h.

Cette présentation des prix SÉMA donne le coup d'envoi du Mois de l'histoire autochtone et constitue un prélude au Festival autochtone du solstice d'été (SSIF), qui se tiendra du 21 au 25 juin à la ferme Madahoki, à Ottawa. Ce festival gratuit coïncide avec la Journée nationale des peuples autochtones (JNPA), le 21 juin. Une programmation authentique et interactive mettra en valeur la culture, l'histoire, la nourriture, la musique, l'art, la mode, la danse et l'esprit d'entreprise de la communauté autochtone diversifiée du Canada, favorisant ainsi la compréhension culturelle et créant des opportunités de connexion.

À propos des producteurs du festival

Les prix SÉMA et le Festival sont produits par Expériences autochtones au nom du comité de la Journée nationale des peuples autochtones (JNPA), composé du Ralliement national des Métis (co-organisateur du Festival 2023) et d'autres organisations représentant les communautés autochtones de tout le Canada.

La Festival est reconnaissante envers tous les bailleurs de fonds gouvernementaux et les entreprises commanditaires pour leur engagement continu à soutenir la préservation du riche patrimoine culturel du Canada.

Les prix SÉMA sont soutenus par le Groupe Banque TD, le Centre national des Arts, Tourisme Ottawa et le Fonds pour les attractions culturelles de l'Ontario.

Les commanditaires du Festival comprennent : Rio Tinto, Chemin de fer CN, BMO Groupe financier, Société des loteries et jeux de l'Ontario, Groupe Banque TD, Tourisme autochtone Ontario.

L'accréditation des médias pour les prix SÉMA est désormais ouverte à l'adresse suivante : https://summersolsticefestivals.ca/media/ .

Liens Internet

Site des prix SÉMA : https://summersolsticefestivals.ca/2023-music-awards/

Ferme Mādahòkì : https://madahoki.ca/

Réseaux sociaux

