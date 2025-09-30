« Carvykti® a littéralement le potentiel de sauver ma vie, mais cette chance m'est refusée

en raison de l'endroit où je vis. » - Lorelei Dalrymple, patiente canadienne vivant avec le myélome multiple

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Myélome Canada, organisme représentant la communauté canadienne de patients et de proches aidants touchés par le myélome, est consterné par l'échec des négociations entre l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) et Johnson & Johnson inc., le manufacturier, qui visaient à conclure une entente sur le remboursement à l'échelle nationale de Carvykti® (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel).

Approuvé par Santé Canada en février 2023, Carvykti® est une immunothérapie innovante qui a démontré une efficacité remarquable et un potentiel quasi curatif1 pour les patients atteints de myélome. L'absence d'une entente de remboursement pour ce traitement révolutionnaire prive les Canadiens atteints d'un myélome de la possibilité de bénéficier d'un traitement qui pourrait prolonger leur vie de plusieurs années et transformer leur parcours de soins.

Myélome Canada exhorte toutes les provinces et tous les territoires, sous l'égide de l'APP, ainsi que Johnson & Johnson inc. à reprendre les négociations, collectivement ou individuellement, afin de trouver une solution permettant de rendre accessible ce traitement susceptible de transformer la vie des Canadiens atteints d'un myélome.

Le myélome multiple , communément appelé myélome, est la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue. Chaque jour, onze Canadiens reçoivent le diagnostic d'un myélome, et ce nombre ne cesse d'augmenter depuis plus de 15 ans. Grâce aux avancées de la recherche et à l'émergence de traitements novateurs comme Carvykti®, les patients disposent aujourd'hui de meilleures perspectives pour améliorer leur qualité de vie et prolonger leur espérance de vie. Or, l'impasse créée par la décision stupéfiante annoncée la semaine dernière illustre une fois de plus le décalage entre le rythme fulgurant des progrès scientifiques et la lenteur de la bureaucratie. Cette situation prive des patients de l'accès à des traitements révolutionnaires qui pourraient changer leur avenir. Et ce sont eux, ultimement, qui en subissent les conséquences. Un prix qui, trop souvent, se paie de leur vie.

« C'est inacceptable », affirme Martine Elias, présidente-directrice générale chez Myélome Canada. « Cette nouvelle est extrêmement dévastatrice pour les patients atteints de myélome et leurs proches ; c'est comme recevoir un coup de couteau dans le ventre. Les progrès observés chez les patients traités avec Carvykti® sont considérables. On parle ici d'une survie prolongée de plusieurs années, et non de quelques mois. Comment peut-on refuser cela aux Canadiens ? Les médecins spécialistes du myélome me l'ont dit clairement : à cause de cette décision, plusieurs patients vont mourir. C'est indéniable et totalement répréhensible. »

Carvykti® a le potentiel de transformer radicalement la vie des personnes atteintes d'un myélome, dont plusieurs n'ont que très peu, voire aucune autre option thérapeutique. Les résultats de l'étude CARTITUDE 11 sont particulièrement marquants. Elle a évalué des patients atteints d'un myélome multiple récidivant-réfractaire (MMRR) avancé, déjà lourdement traités, qui ont ensuite reçu Carvykti® (cilta-cel). Un tiers (33 %) d'entre eux ont vu leur vie prolongée de cinq ans ou plus sans progression de la maladie après une seule perfusion, et sans traitement d'entretien,1 comme l'indique le rapport. « À notre connaissance, nos données constituent la première preuve que le cilta-cel est potentiellement curatif chez les patients atteints d'un MMRR. » 1

« En tant que médecin, il est extrêmement difficile d'envisager qu'un traitement comme Carvykti® ne puisse pas être offert à nos patients », souligne le Dr Richard LeBlanc, hématologue et oncologue médical à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) à Montréal, au Québec. « Dans l'étude CARTITUDE-1, de nombreux patients qui avaient épuisé toutes leurs options de traitements sont demeurés en rémission pendant des années après une seule perfusion ; un résultat sans précédent dans le domaine du myélome. Carvykti® offre aux patients la possibilité de prolonger leur survie et de passer du temps précieux avec leurs proches. Il est profondément préoccupant que l'accès à ce traitement soit entravé par l'arrêt des négociations. Pour un traitement ayant un impact potentiel aussi important pour les patients atteints de myélome multiple, il est essentiel que les parties retournent à la table de négociation en vue d'un accord éventuel », insiste Dr LeBlanc.

Carvykti® est déjà remboursé par les régimes publics de 13 pays à travers le monde, dont l'Espagne, la Belgique et le Portugal. La décision de mettre fin aux discussions sur son remboursement au Canada entraînera inévitablement des pertes de vies, et fera reculer notre pays par rapport aux autres pays. C'est une honte pour le Canada et une situation incompréhensible pour la population atteinte d'un myélome.

« En tant que personne atteinte d'un myélome depuis 16 ans et ayant déjà reçu trois lignes de traitement, il est frustrant de savoir qu'un traitement comme Carvykti® existe, mais que ce sont les politiques bureaucratiques et les formalités administratives (et non les données scientifiques) qui m'empêchent, ainsi que d'autres personnes dans ma situation, d'y avoir accès », déclare Lorelei Dalrymple, patiente atteinte d'un myélome et vice-présidente du conseil d'administration de Myélome Canada. « Imaginez que votre vie dépende d'un traitement qui est non seulement disponible dans plusieurs pays à travers le monde, mais qui est également approuvé au Canada, et que vous ne puissiez pas en bénéficier. Carvykti a littéralement le potentiel de sauver ma vie, mais cette chance m'est refusée en raison de l'endroit où je vis. Comment cela peut-il être acceptable ? Les patients atteints d'un myélome au Canada méritent d'avoir le même accès aux traitements transformateurs que ceux offerts ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes injustement laissés pour compte, et nos vies en dépendent. »

Au nom de la communauté canadienne du myélome, Myélome Canada exhorte les décideurs provinciaux et territoriaux, qui ont participé aux négociations de l'APP, à reprendre les discussions et à parvenir à un consensus en faveur d'un remboursement. Myélome Canada réitère son engagement à tout mettre en œuvre pour que Carvykti® soit accessible aux Canadiens qui en ont besoin.

À propos du myélome

Le myélome multiple, communément appelé myélome, est la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue. Le myélome affecte les plasmocytes du système immunitaire, que l'on retrouve dans la moelle osseuse. Bien que la maladie soit incurable, les patients vivent mieux et plus longtemps grâce au développement de nouveaux traitements. Toutefois, pour guérir le myélome, plus d'investissement et de recherche sont nécessaires.

À propos de Myélome Canada

Myélome Canada est le seul organisme à but non lucratif national de patients créé par et pour les personnes touchées par un myélome multiple. L'organisme s'engage à améliorer la vie de tous les Canadiens touchés par un myélome, leur fournir les moyens d'agir et accélérer l'accès aux meilleurs soins, tout en appuyant la recherche qui mènera à un remède et à la prévention de la maladie. Célébrant son 20e anniversaire cette année, Myélome Canada maîtrise le myélome depuis sa création en 2005.

Pour en savoir plus, visitez www.myelome.ca.

