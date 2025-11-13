MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Myélome Canada accueille favorablement la recommandation positive de l'Agence des médicaments du Canada (AMC) concernant le remboursement du Blenrep® (belantamab mafodotin), sous deux indications, offrant ainsi de nouvelles options de traitement essentielles pour les Canadiens vivant avec un myélome multiple récidivant ou réfractaire (MMRR).

Approuvé par Santé Canada en juillet 2025, Blenrep® est le premier et le seul conjugué anticorps-médicament ciblant l'antigène de maturation des cellules B (BCMA) pour le myélome multiple. Cela marque le début d'une nouvelle ère en matière de soins, grâce à un mécanisme d'action novateur et à un mode d'administration plus simple et accessible pour les patients ayant déjà reçu au moins une ligne de traitement.

« Ces recommandations apportent de l'espoir à des milliers de Canadiens vivant avec le myélome et ayant un besoin urgent de nouvelles options thérapeutiques, » déclare Martine Elias, présidente-directrice générale de Myélome Canada. « Il est encourageant de voir une thérapie qui non seulement prolonge la vie, mais tient aussi compte de la qualité de vie des patients, en réduisant le fardeau des traitements, notamment grâce à la possibilité de recevoir le traitement plus près de chez soi. »

Les recommendations de remboursement conditionnel de l'AMC s'appuient sur les résultats des essais cliniques de phase III DREAMM-7 et DREAMM-8 qui ont montré que Blenrep®, en combinaison avec la pomalidomide et la dexaméthasone (BPd) et avec le bortézomib et la dexaméthasone (BVd), retardait significativement la progression du myélome et améliorait la survie, comparativement au schéma thérapeutique standard PVd (pomalidomide, bortézomib et dexaméthasone). L'AMC a reconnu que Blenrep® + Pd (pomalidomide et dexaméthasone) répond à plusieurs besoins non comblés des patients, en offrant une option de traitement alternative susceptible d'assurer un meilleur contrôle de la maladie et une amélioration significative de la survie sans progression.

Blenrep® peut être administré dans tous les milieux hospitaliers y compris les centres de cancérologie communautaires, ce qui élargit l'accès au traitement pour les patients qui font souvent face à d'importants obstacles liés à la géographie ou à la mobilité. Ce progrès représente une étape importante vers des soins en cancérologie plus équitables, notamment pour les personnes vivant dans des régions rurales ou éloignées, où l'incidence du myélome est particulièrement élevée.

« J'habite à Quesnel, en Colombie-Britannique, à plusieurs heures du plus grand centre de cancérologie, » explique Cyndi Logan, une Canadienne vivant avec le myélome. « Savoir qu'un traitement peut être administré localement, sans longs séjours à l'hôpital ni logistique compliquée, me redonne un certain sentiment de contrôle sur ma vie, » a partagé Cyndi.

Blenrep® offre flexibilité et simplicité :

Administré par perfusion de 30 minutes

Aucune hospitalisation ni surveillance complexe requise

requise Seul traitement ciblant le BCMA pouvant être administré en toute sécurité à l'extérieur des centres spécialisés

Pour les patients comme pour les proches aidants, ces caractéristiques représentent bien plus qu'un simple aspect pratique : elles permettent de retrouver une certaine normalité tout en allégeant le fardeau physique, émotionnel et financier lié aux soins.

« Myélome Canada félicite l'AMC d'avoir reconnu le besoin urgent de thérapies novatrices et accessibles, » a déclaré Mme Elias. « Nous demandons maintenant à l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) d'entreprendre sans délai les négociations de prix avec le fabricant afin que ce traitement prometteur puisse être offert rapidement aux patients. Une action rapide permettra à tous les Canadiens de bénéficier de cette importante avancée en matière de soins, et nous demeurons optimistes que le Québec participera aux négociations, malgré la décision de l'INESSS de ne pas recommander le remboursement de cette thérapie. »

À propos du myélome

Le myélome multiple, communément appelé myélome, est la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue. Le myélome affecte les plasmocytes du système immunitaire, que l'on retrouve dans la moelle osseuse. Bien que la maladie soit incurable, les patients vivent mieux et plus longtemps grâce au développement de nouveaux traitements. Toutefois, pour guérir le myélome, plus d'investissement et de recherche sont nécessaires.

À propos de Myélome Canada

Myélome Canada est le seul organisme à but non lucratif national de patients créé par et pour les personnes touchées par un myélome multiple. L'organisme s'engage à améliorer la vie de tous les Canadiens touchés par un myélome, leur fournir les moyens d'agir et accélérer l'accès aux meilleurs soins, tout en appuyant la recherche qui mènera à un remède et à la prévention de la maladie. Célébrant son 20e anniversaire cette année, Myélome Canada maîtrise le myélome depuis sa création en 2005. Notre vision : reprendre sa vie malgré le myélome.

Pour en savoir plus, visitez www.myelome.ca.

