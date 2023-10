MOVEMBER PERMET DE RECUEILLIR DES FONDS ET DE SENSIBILISER LE PUBLIC À LA SANTÉ MASCULINE, DONT LES CANCERS DE LA PROSTATE ET TESTICULAIRE, AINSI QU'À LA SANTÉ MENTALE DES HOMMES.

TORONTO, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Movember, la principale organisation caritative mondiale pour la santé masculine, donne le coup d'envoi de sa 17e campagne annuelle au Canada. Une fois de plus, des moustaches pousseront sur les visages d'hommes de tout le pays afin de recueillir des fonds et de sensibiliser la population à la santé masculine. La campagne annuelle réunit les "Mo Bros" et les "Mo Sœurs" d'un océan à l'autre, les encourageant à se rassembler et à sensibiliser la population à certains des principaux problèmes de santé masculine dans le monde : la santé mentale, la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire.

Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Au Canada, un homme sur huit se verra diagnostiquer un cancer de la prostate au cours de sa vie, le cancer testiculaire reste le cancer le plus diagnostiqué chez les jeunes hommes et trois suicides sur quatre (75 %) sont le fait d'hommes.

Movember est peut-être surtout connu pour son ruban poilu, mais pour ceux qui ont la pousse de poils plus difficiles (ou qui ne veulent tout simplement pas porter une moustache), il existe de nombreuses façons de participer. C'est facile. Inscrivez-vous sur le site www.movember.com, créez un Espace Mo, choisissez de Porter, Bouger, d'Organiser ou de faire À Chacun sa Mo et commencez à recueillir des fonds et à sensibiliser les gens à la santé mentale et physique des hommes.

PORTER: Une Mo . Au début du mois, prenez le rasoir et rasez-vous de près. Faites pousser votre moustache pendant les 30 jours suivants et portez-la fièrement.

. Au début du mois, prenez le rasoir et rasez-vous de près. Faites pousser votre moustache pendant les 30 jours suivants et portez-la fièrement. BOUGER: Engagez-vous à parcourir 60 km au cours du mois. C'est 60 km pour les 60 hommes que nous perdons par suicide chaque heure, dans le monde entier. Courez, marchez, roulez, faites du vélo - sortez et soyez actif.

Engagez-vous à parcourir 60 km au cours du mois. C'est 60 km pour les 60 hommes que nous perdons par suicide chaque heure, dans le monde entier. Courez, marchez, roulez, faites du vélo - sortez et soyez actif. ORGANISER: Un Mo -ment- Rassemblez une équipe et faites quelque chose d'amusant. ORGANISER, c'est avant tout passer un bon moment pour une bonne cause.

-ment- Rassemblez une équipe et faites quelque chose d'amusant. ORGANISER, c'est avant tout passer un bon moment pour une bonne cause. À CHACUN SA MO : Qu'il s'agisse d'un test d'endurance physique ou d'un engagement à se débarrasser d'une mauvaise habitude, vous choisissez votre aventure et vous la faites.

"Chez Movember, nous continuons à nous engager pour changer la face de la santé masculine. La dure réalité est qu'à l'échelle mondiale, nous perdons un homme par suicide chaque minute de chaque jour ; on estime que le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus diagnostiqué chez les hommes ; et le cancer testiculaire est le cancer le plus fréquent chez les jeunes hommes", déclare Todd Minerson, directeur national de Movember Canada. "Nos pères, nos partenaires, nos frères et nos amis sont confrontés à une crise de la santé, et nous ne pouvons pas nous permettre de rester silencieux. C'est pourquoi nous continuerons à faire du bruit, à repousser les limites et à contribuer à façonner la santé et le bien-être des hommes pour les générations à venir. Parce que nous savons que des hommes en bonne santé font des familles, des communautés et des sociétés plus saines.

OÙ VA L'ARGENT ?

C'est peut-être amusant, mais ces moustaches, ces mouvements et ces moments sauvent littéralement des vies. Depuis sa création, Movember repousse audacieusement les limites de la science médicale, bouleverse les approches conventionnelles et redéfinit la manière dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes. Grâce aux fonds amassés, Movember a contribué au développement de cinq thérapies qui prolongent la vie, de trois radiotraceurs d'imagerie PET et d'un test sanguin révolutionnaire, y compris deux des plus importantes percées médicales dans la gestion du cancer avancé de la prostate au 21e siècle : des scanners qui peuvent détecter les plus petites tumeurs une fois qu'elles se sont propagées en dehors de la prostate et des molécules radioactives qui peuvent détruire les cellules cancéreuses sans endommager les tissus sains avoisinants.

L'engagement de Movember en faveur de la santé mentale des hommes a un impact tout aussi importants. En finançant des initiatives axées sur la prévention et l'intervention précoce, Movember vise à stopper la progression des maladies mentales et à aider les hommes avant qu'ils n'atteignent un point critique. Leur travail souligne l'importance de meilleures relations sociales, d'une reconnaissance précoce d'une mauvaise santé mentale et d'une amélioration des discussions sur la santé mentale.

Les fonds recueillis pendant le mois de Movember (et tout au long de l'année) serviront à poursuivre le financement de ces recherches et programmes novateurs, dont beaucoup se déroulent au Canada même. Voici quelques-uns des programmes basés au Canada que Movember a activement soutenus en 2023 :

- En septembre 2023, Movember a annoncé un investissement totalisant jusqu'à 5,8 M$ CAD pour le financement de chercheurs et/ou d'organisations à travers le Canada qui se qualifient pour l'un des quatre nouveaux programmes mondiaux de subventions de recherche, chacun visant à réduire le nombre d'hommes qui meurent du cancer de la prostate et à améliorer la qualité de vie de ceux qui vivent avec la maladie. Pour en savoir plus, cliquez ICI.

- Jusqu'en 2024, Movember continuera de financer quatre programmes canadiens visant à soutenir la santé mentale des anciens combattants et des premiers intervenants, en investissant un total de 1,6 M$. Il s'agit notamment du First Responder Resiliency Program (programme de résilience des premiers intervenants) basé à Loon Lake, en Colombie-Britannique. Voir ici.

Dans le cadre de cette campagne, Movember est ravi de s'associer à la marque Pringles au Canada pour favoriser des conversations plus ouvertes sur la santé mentale des hommes. Pringles fait généreusement un don de 125 000 $CAN pour aider Movember à financer et à offrir des programmes de recherche et de soutien novateurs et révolutionnaires pour les hommes.

Pour plus d'informations ou pour joindre le mouvement Movember dès aujourd'hui, consultez le site suivant www.ca.movember.com/fr.

Les ressources médiatiques, y compris les vidéos et les images, peuvent être téléchargées ICI.

Note aux éditeurs:

Movember encourage vivement l'inclusion d'informations appropriées sur la recherche d'aide dans les articles sur le suicide et la maladie mentale. Pour obtenir du soutien à tout moment, jour et nuit, nous encourageons les Canadiens à s'adresser à l'un des services suivants : Service de prévention du suicide (sans frais : 1-833-456-4566 - ENG, 1-866-277-3553 - FR) ou Jeunesse, J'écoute (1-800-668-6868). .

À propos de Movember:

Depuis 2003, Movember a créé un mouvement mondial en faveur de la santé masculine, en finançant plus de 1 320 projets dans le monde entier, en remettant en question le statu quo, en bouleversant la recherche sur la santé masculine et en transformant la manière dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes. Movember s'est attaqué à trois des plus grands enjeux de la santé masculine : le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, la santé mentale et le suicide et, en 20 ans, Movember a.. :

Investi près de 350 M$ dans plus de 600 projets de recherche biomédicale, en mettant l'accent sur le cancer de la prostate et le cancer testiculaire.

Financé 4 registres sur le cancer de la prostate, avec plus de 200 000 hommes inscrits dans 23 pays.

Soutenu des interventions conçues pour aider et guider les hommes tout au long de leur parcours avec le cancer de la prostate, en leur offrant des ressources et des informations afin qu'ils soient en mesure de prendre leurs propres décisions, de gérer les symptômes et de partager leurs expériences vécues.

Depuis que Movember a fait de la santé mentale et de la prévention du suicide un domaine prioritaire en 2006, le mouvement a réuni des experts, financé de nouvelles et audacieuses approches et s'est ouvert à de nouvelles perspectives. Nous nous sommes concentrés sur la prévention, l'intervention précoce et la promotion de la santé à travers le regard des hommes.

Movember s'adresse à tout le monde, pas seulement aux hommes. Nous sommes un mouvement de santé et notre invitation à participer est ouverte à tous. Nous défendons des soins de santé qui tiennent compte des besoins de chacun, y compris des hommes, afin que tout le monde en bénéficie. Nous mettons l'accent sur la façon dont l'amélioration de la santé masculine peut avoir un impact positif profond sur les femmes, les familles et la société. Nous prenons les devants en encourageant les hommes à adopter des comportements sains, en remettant en question les systèmes de santé et en confrontant les normes de genre afin de réduire les inégalités en matière de santé et de sauver davantage de vies.

