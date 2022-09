TORONTO, le 13 sept. 2022 /CNW/ - Selon une nouvelle étude qui s'est déroulée sur un an et intitulée Créer des occasions : le langage fascinant des placements immobiliers d'Invesco, une société de gestion de placements mondiale de premier plan, et Maslansky + Partners, une société de stratégie linguistique axée sur la recherche, bon nombre de mots et expressions d'usage courant utilisés dans les discussions sur l'immobilier aujourd'hui peuvent être employés à tort dans les discussions avec les investisseurs. L'une des raisons est peut-être que même si la plupart des professionnels de la finance comprennent l'importance d'inclure les avantages potentiels dans leurs communications avec les clients, nombreux sont ceux qui ne savent pas comment les présenter à l'aide de mots qui interpellent les investisseurs.

« Il est important que les professionnels de la finance communiquent efficacement à leurs clients les avantages potentiels que présentent les placements immobiliers afin qu'ils puissent comprendre leurs choix de placement, et la recherche a confirmé notre conviction de longue date que le choix des mots compte beaucoup lorsqu'il s'agit des fiducies de placement immobilier (FPI) », a déclaré Paul Brunswick, chef d'Invesco Global Consulting. « Même si la plupart des répondants avaient une opinion favorable des placements immobiliers, leur avis changeait selon la façon dont certains concepts étaient présentés. »

Expressions à utiliser pour parler des FPI

D'après les recherches approfondies effectuées au moyen de la technologie de réponse instantanée, Invesco Global Consulting a constaté que 60 % des investisseurs estiment que le moment est bien choisi pour investir dans l'immobilier, mais seulement 46 % se sont dits susceptibles d'investir dans l'immobilier1. Cet écart est attribuable au fait que les investisseurs ne comprennent pas le rôle que l'immobilier peut jouer au sein d'un portefeuille. Par conséquent, il est essentiel que les professionnels de la finance expliquent clairement aux clients les avantages potentiels des FPI.

Dans le cadre d'une étude menée auprès de 500 investisseurs qualifiés, Invesco Global Consulting s'est penchée sur la meilleure façon de présenter les avantages fondamentaux des fiducies de placement immobilier. La recherche a démontré que le choix des mots peut avoir une incidence sur l'importance des avantages potentiels pour les clients. La liste d'expressions suivante a été montrée pour aider les professionnels de la finance à souligner les avantages potentiels des FPI dans le cadre de leurs discussions avec leurs clients :

« Mots à utiliser » « Mots à éviter » « Revenu de location constant » « Revenu de location durable » « Un portefeuille investi dans

différents marchés » « Un portefeuille investi dans

différentes propriétés » « Une source de revenu qui peut

augmenter pour garder une longueur

d'avance sur l'inflation » « Une couverture contre l'inflation » « Les FPI plus stables que les actions » « Les FPI moins volatiles que les

actions »

Les investisseurs aiment le langage clair lorsqu'on leur décrit les avantages potentiels de l'immobilier

En raison de la hausse des taux d'intérêt, les professionnels de la finance peuvent expliquer aux clients que les FPI sont un moyen de se protéger contre l'inflation. Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils préféraient ajouter à leur portefeuille pour le protéger contre l'inflation, 24 % des répondants ont choisi « une couverture contre l'inflation », tandis que 76 % ont préféré « une source de revenu qui peut augmenter pour garder une longueur d'avance sur l'inflation »1. L'expression « couverture » n'est pas un avantage réel et possède souvent une connotation négative aux yeux des investisseurs.

« Nous croyons qu'il est important pour les professionnels de la finance de mieux comprendre les communications sur les placements du point de vue du client et qu'avec ces connaissances, ils sont plus en mesure d'informer leurs clients au sujet des placements immobiliers non traditionnels », a déclaré M. Brunswick.

Les idées fausses sur la diversification du portefeuille

Par le passé, les investisseurs particuliers n'ont attribué qu'une très petite partie de leur portefeuille à des placements non traditionnels, même si cette catégorie d'actif présente des avantages potentiels sur le plan de la diversification. Lorsqu'on parle des avantages de la diversification des FPI, 44 % des investisseurs qualifiés estiment que la diversification « complète » est plus efficace que la diversification « véritable » (29 %) et la diversification « améliorée » (27 %). Sur les 500 investisseurs qualifiés sondés, seulement 16 % estimaient que la diversification était une priorité en matière de placement, ce qui prouve que la plupart estimaient qu'ils avaient déjà un portefeuille bien diversifié1. Il est donc important de souligner qu'une transition vers les placements non traditionnels vise à procurer une meilleure diversification.

« Aider les investisseurs particuliers à comprendre les avantages potentiels des FPI est la première étape pour combler le manque de connaissances qui existe actuellement et démocratiser les placements non traditionnels pour le grand public », a déclaré R. Scott Dennis, chef de la direction d'Invesco Real Estate. « Grâce à une communication et à une éducation efficaces, les investisseurs seront informés de la façon dont les placements non traditionnels, comme l'immobilier, peuvent élargir leur exposition à différentes catégories d'actif au sein de leur portefeuille et potentiellement obtenir de meilleurs rendements corrigés du risque. »

Les actifs immobiliers ne sont pas tous perçus de la même façon

L'étude a révélé que les investisseurs ne perçoivent pas tous les placements immobiliers de la même façon. La majorité des investisseurs estimaient que le moment était bien choisi pour investir dans des projets technologiques, des immeubles d'appartements ou de banlieue ou encore, des immeubles d'entreposage, mais ils étaient moins à l'aise d'investir dans des immeubles commerciaux, de bureaux ou de commerce de détail. Dans cet exemple, la plupart des investisseurs qualifiés ont immédiatement considéré les immeubles de bureaux vides comme un risque, et non comme une occasion1. Dans ce contexte, il est important pour les professionnels de la finance de mentionner des occasions précises dans le secteur immobilier lorsqu'ils expliquent les avantages potentiels d'investir dans cette catégorie d'actif, comme les projets technologiques, les bureaux à vocation médicale et les résidences pour personnes âgées.

Les autres principales conclusions de l'étude Créer des occasions comprennent les suivantes :1 :

Mentionner une proportion. Une majorité (70 %) d'investisseurs qualifiés trouvent plus intéressant d'affecter une « partie » de leurs besoins de revenu à l'immobilier. Si la « partie » n'est pas dite de manière explicite, les investisseurs peuvent supposer que leur professionnel de la finance propose un changement à l'ensemble de leur portefeuille.

Une majorité (70 %) d'investisseurs qualifiés trouvent plus intéressant d'affecter une « partie » de leurs besoins de revenu à l'immobilier. Si la « partie » n'est pas dite de manière explicite, les investisseurs peuvent supposer que leur professionnel de la finance propose un changement à l'ensemble de leur portefeuille. Les investisseurs accordent de l'importance aux avantages potentiels d'un revenu stable et fiable. 57 % des investisseurs qualifiés interrogés ont indiqué qu'ils préféraient un revenu de location « constant » à un revenu de location « durable » et « non traditionnel » comme avantage potentiel le plus précieux qu'un placement immobilier puisse leur procurer à l'approche de la retraite.

57 % des investisseurs qualifiés interrogés ont indiqué qu'ils préféraient un revenu de location « constant » à un revenu de location « durable » et « non traditionnel » comme avantage potentiel le plus précieux qu'un placement immobilier puisse leur procurer à l'approche de la retraite. Les investisseurs préfèrent « plus » à « moins ». 67 % des investisseurs qualifiés ont préféré « accroître l'efficacité » à « réduire les inefficiences ». De même, 61 % des investisseurs trouvaient qu'il était plus avantageux d'investir dans des actifs immobiliers lorsqu'ils étaient décrits comme étant « plus stables que les actions » plutôt que « moins volatils que les actions ».

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de Invesco Total CX, l'expérience clientèle globale d'Invesco - une plateforme tout-en-un d'outils, d'encadrement et de contenu conçue pour aider les professionnels de la finance à établir des liens avec les clients, à améliorer leurs activités et à optimiser les portefeuilles. Créer des occasions : le langage fascinant des placements immobiliers est l'une des nombreuses études menées par Invesco Global Consulting au cours des 15 dernières années.

1 Source : Sondage mené par Invesco Global Consulting auprès de 500 investisseurs qualifiés (75 % ayant un actif à investir supérieur à 1 M$, 47 % ayant un actif à investir supérieur à 1,5 M$, 52 % d'hommes, 48 % de femmes, 75 % ayant de l'expérience en placement immobilier et 100 % ayant eu recours aux services d'un professionnel de la finance).

