LES RÉSULTATS :

Esthétique : 38 % des répondants ont remplacé le parement pour « accroître l'attrait extérieur de leur maison », et 26 % ont déclaré l'avoir fait parce qu'ils n'aimaient pas l'apparence de leur ancien revêtement.

33 % des personnes interrogées espéraient « améliorer l'efficacité énergétique de leur maison » en remplaçant le parement. Dommages : Parmi ceux qui avaient fait installer du nouveau parement, 27 % ont cité « les dommages » comme motif de remplacement. Par contre, parmi ceux qui n'ont jamais installé de nouveau parement, 44 % ont répondu que le leur était toujours en bon état.

Parmi ceux qui avaient fait installer du nouveau parement, 27 % ont cité « les dommages » comme motif de remplacement. Par contre, parmi ceux qui n'ont jamais installé de nouveau parement, 44 % ont répondu que le leur était toujours en bon état. Entretien : 24 % des répondants ont déclaré qu'ils espéraient « réduire l'entretien extérieur » en mettant du nouveau parement sur leur maison.

« L'extérieur d'une maison fournit une première impression, autant pour l'immeuble que son propriétaire, a déclaré Philippe Bourbonniere, vice-président directeur chez Produits de bâtiment Gentek. Le revêtement et les divers éléments de finition peuvent avoir un effet spectaculaire sur l'esthétique extérieure de la maison. »

Gentek offre un système de revêtement en matériau composite qui combine de façon unique bon nombre des qualités que recherchent les propriétaires : le rendement, la beauté et un entretien minimal. De plus, alors que d'autres entreprises offrent des garanties qui ne couvrent que les quinze premières années du produit, Gentek offre une garantie limitée à vie - la meilleure de sa catégorie -, celle-ci fondée sur le rendement et l'ingénierie raisonnée du système de revêtement en matériau composite ALIGNMC .

Le revêtement en matériau composite offre une solution de rechange supérieure au revêtement conventionnel comme le vinyle, le fibrociment et le bois d'ingénierie, ce qui en fait une solution idéale pour les propriétaires, les constructeurs et les rénovateurs. Par exemple, le revêtement en matériau composite ALIGN est le premier revêtement en matériau composite au monde conçu avec la technologie (GP)2 - une combinaison de polymère renforcé de verre et de polystyrène imprégné de graphite - pour une durabilité et un rendement exceptionnels. Il respecte ou dépasse les normes et les critères d'essai de l'industrie en ce qui a trait à la résistance au vent, à la flexibilité d'installation, à la propagation des flammes et la production de la fumée, ainsi qu'à la résistance aux intempéries. Le revêtement en matériau composite est même doté d'un composant isolant qui lui procure un meilleur rendement thermique - et un facteur R de 2,0* - pour des avantages potentiels d'économie d'énergie.

En ce qui concerne l'esthétique, le produit présente une surface plate qui reproduit l'apparence réelle du bois de cèdre, si prisée par les propriétaires. La palette de couleurs résistantes à la décoloration offre autant les tons classiques que les teintes tendance, pour correspondre au style de n'importe quel propriétaire. Le fini pratiquement sans entretien ne nécessite aucun scellement, aucune retouche, aucun solin de joint et aucun calfeutrage. Une fois installé, le revêtement garde cette apparence « nouvellement installée » pour toute sa durée de vie. De plus, pour mettre la touche finale à l'esthétique extérieure, les propriétaires, les constructeurs et les rénovateurs peuvent choisir parmi une variété d'éléments de finition, de fenêtres et d'accessoires.

Les propriétaires canadiens ont maintenant une option de revêtement qui ne les oblige pas à choisir entre un fini pratiquement sans entretien et l'apparence d'un bois authentique - ils peuvent avoir les deux! Pour de plus amples renseignements sur le système de revêtement en matériau composite ALIGN, consultez le site aligncompositecladding.com .

À propos de Gentek

La mission de Gentek est de créer des partenariats fructueux avec des entrepreneurs, des constructeurs, des distributeurs et des concessionnaires en fournissant et assurant l'entretien des produits et des solutions de pointe pour les bâtiments extérieurs. Cette entreprise aide ses partenaires à créer ou à restaurer des structures résidentielles, multifamiliales et commerciales légères qui sont écoénergétiques, confortables, durables et esthétiques pour le propriétaire de la maison ou de l'immeuble. Gentek est propriétaire de plus de 20 centres d'approvisionnement partout au Canada, et est détenu par Associated Materials, LLC. Pour en savoir plus ou pour trouver un centre Gentek dans votre localité, visitez le site gentek.ca.

Méthode d'enquête :

Ce sondage a été mené en ligne au Canada par la maison de sondage Harris au nom de Gentek, du 22 au 25 mars 2022, auprès de 686 propriétaires canadiens âgés de 18 ans et plus. La précision des sondages en ligne de Harris est mesurée en utilisant un intervalle de crédibilité bayésien. Pour cette étude, les données de l'échantillonnage sont exactes à +2,8 points de pourcentage près, avec un niveau de confiance de 95 %. Pour connaître la méthodologie d'enquête complète, y compris les variables de pondération et la taille des échantillons des sous-groupes, veuillez communiquer avec Susan DiMauro à : [email protected].

* Appliqué directement sur l'enveloppe intermédiaire. Les économies d'énergie peuvent varier. Pour en savoir plus, visitez le site https://aligncompositecladding.com/resource-library/ .

