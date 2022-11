Les moments lumineux du cœur de l'île : un levier d'attractivité pour le centre-ville

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le succès du retour au centre-ville de Montréal et le maintien de son attractivité se joue sur plusieurs fronts, dont le déploiement d'une expérience hivernale mémorable, qui saura attirer tous les Montréalais·es et les visiteurs en plus de faire rayonner notre savoir-faire ici comme à l'international.

Les partenaires des Moments du coeur de l'île (Groupe CNW/Montréal Centre-Ville) Le projet mobilisateur hivernal Les moments lumineux du cœur de l'île (Groupe CNW/Montréal Centre-Ville)

C'est le cœur du message porté par les partenaires de l'initiative Les moments lumineux du cœur de l'île menée en collaboration par le Partenariat du Quartier des spectacles, la SDC Montréal centre-ville, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et la Ville de Montréal, réunis sous l'Alliance du centre-ville et lancée ce soir en présence de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

SONDAGE LÉGER : L'OFFRE ÉVÉNEMENTIELLE, UN ÉLÉMENT CLÉ DU RETOUR AU CENTRE-VILLE

Ce projet mobilisateur hivernal rassemble l'ensemble des initiatives d'illumination et d'animation extérieures d'Atwater à Papineau et de Sherbrooke au Fleuve Saint-Laurent. Il fait échos aux résultats d'un récent sondage mené par la firme Léger auprès de 1 021 visiteurs du centre-ville et 1 404 Québécois pour identifier ce que veulent les consommateurs actuels et potentiels du centre-ville. Réalisé dans le cadre des travaux de l'Alliance pour le centre-ville, celui-ci confirme que le cœur de la métropole se distingue principalement par la quantité et la variété de son offre événementielle et culturelle.

Selon cette enquête, 91% des résidents , étudiants et travailleurs affirment venir au centre-ville également pour le plaisir .

. Pour la grande majorité des répondants, soit 62% des visiteurs et 56% de la population québécoise, il s'agit du principal facteur d'influence qui motive leur choix de fréquenter le centre-ville de Montréal.

Trois répondants sur cinq (60%) ont mentionné l'offre de divertissement et d'arts comme un motif qui les encouragerait à se rendre plus souvent au centre-ville.

Des résultats qui démontrent hors de tout doute que, pour assurer la relance économique du centre-ville et la reprise de l'achalandage, il faut offrir un environnement stimulant et une expérience à la hauteur des attentes, été comme hiver.

Consulter les faits saillants de l'étude Léger sur l'attractivité du centre-ville de Montréal.

LE CŒUR DE LA MÉTROPOLE ILLUMINÉ ET ANIMÉ

C'est précisément l'objectif auquel répond l'initiative Les moments lumineux du cœur de l'île qui met en valeur le savoir-faire et la créativité d'ici pour assurer la vitalité économique du centre-ville cet hiver. Places publiques illuminées, événements spectaculaires et festivals, décors invitants, œuvres, expériences interactives et art public : tous les éléments y sont pour consolider son rôle de pôle économique, touristique et culturel du Québec.

Parmi les moments phares de cette programmation:

La 13e édition de Luminothérapie dans le Quartier des spectacles , un parcours d'œuvres interactives, lumineuses et sonores du 1er décembre 2022 au 5 mars 2023, qui se prolongera pour la première fois vers l'ouest de la rue Sainte-Catherine , sans oublier la patinoire réfrigérée de l'esplanade Tranquille et sa foule d'activités. Des initiatives du Partenariat du Quartier des spectacles ;

, un parcours d'œuvres interactives, lumineuses et sonores du 1er décembre 2022 au 5 mars 2023, qui se prolongera pour la première fois vers l'ouest de la rue , sans oublier la et sa foule d'activités. Des initiatives du Partenariat du Quartier des spectacles ; Un parcours d'un demi-million de lumières à travers le centre-ville mettant en valeur le patrimoine architectural unique, les espaces publics et artères commerciales du territoire, une initiative de la SDC Montréal centre-ville ;

mettant en valeur le patrimoine architectural unique, les espaces publics et artères commerciales du territoire, une initiative de la SDC Montréal centre-ville ; Des initiatives créatives et sensorielles entièrement gratuites de ré·CRÉATIONMTL portées par l'initiative « J'aime travailler au centre-ville » de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Par ailleurs, dès le début janvier, la campagne hivernale de Tourisme Montréal invitera les résident·e·s et visiteurs à découvrir les mille et une façons d'apprécier la ville à travers son art, sa culture, ses spectacles, sa gastronomie et sa multitude d'activités. L'hiver à Montréal, ce ne sont pas les journées qui raccourcissent, mais les nuits qui s'allongent. Dès que le soleil se couche, la vie nocturne s'éveille ; des lumières emblématiques s'illuminent aux quatre coins de l'île apportant une chaleur réconfortante aux activités hivernales.

Parmi les autres incontournables qui offriront une expérience hivernale exceptionnelle au centre-ville:

L'illumination de L'Anneau , une œuvre de Claude Cormier au cœur de l'Esplanade PVM par Ivanhoé Cambridge .

, une œuvre de au cœur de l'Esplanade PVM par Ivanhoé . Le Royaume de Noël au complexe Desjardins jusqu'au 24 décembre 2022.

au complexe Desjardins jusqu'au 24 décembre 2022. Le Grand Marché de Noël de Montréal sur la place des Festivals dans le Quartier des spectacles, jusqu'au 31 décembre 2022.

sur la place des Festivals dans le Quartier des spectacles, jusqu'au 31 décembre 2022. L'Odyssée , une programmation festive par XP_MTL pour célébrer la magie des fêtes en plein cœur du centre-ville de Montréal du 25 novembre 2022 au 6 janvier 2023.

une programmation festive par XP_MTL pour célébrer la magie des fêtes en plein cœur du centre-ville de Montréal du 25 novembre 2022 au 6 janvier 2023. Univers enchantés, les célèbres vitrines mécaniques de Noël du magasin Ogilvy présentées au Musée McCord Stewart . Exposition intérieure et activités gratuites pour les enfants, du 25 novembre 2022 au 8 janvier 2023.

les célèbres vitrines mécaniques de Noël du magasin Ogilvy présentées au Musée . Exposition intérieure et activités gratuites pour les enfants, du 25 novembre 2022 au 8 janvier 2023. Le Festival Noël dans le Parc à la place Émilie-Gamelin dans le Quartier des spectacles, du 3 au 31 décembre 2022.

à la place Émilie-Gamelin dans le Quartier des spectacles, du 3 au 31 décembre 2022. Ours blanc sur glaces éphémères , une présentation d'Espace pour la vie sur la promenade des Artistes dans le Quartier des spectacles du 4 au 19 décembre 2022.

, une présentation d'Espace pour la vie sur la promenade des Artistes dans le Quartier des spectacles du 4 au 19 décembre 2022. L'œuvre interactive INSITU projetée sur la façade de la Maison symphonique de Montréal dès le 19 décembre 2022 du côté de l'Esplanade de la Place des Arts. Et le nouveau tableau Cité Mémoire TIOHTIÀ:KE VILLE-MARIE projeté sur l'Esplanade PVM à Place Ville Marie.

projetée sur la façade de la Maison symphonique de Montréal dès le 19 décembre 2022 du côté de l'Esplanade de la Place des Arts. Et le projeté sur l'Esplanade PVM à Place Ville Marie. Une œuvre artistique extérieure suspendue au cœur du Quartier chinois , un projet de Marché de nuit de Montréal et du Partenariat du Quartier des spectacles, dans le cadre de la COP15 avec le soutien du gouvernement du Canada et du Centre national des Arts, de décembre 2022 à mars 2023.

, un projet de Marché de nuit de Montréal et du Partenariat du Quartier des spectacles, dans le cadre de la avec le soutien du gouvernement du et du Centre national des Arts, de décembre 2022 à mars 2023. Une projection hivernale numérique sur la façade du Musée des beaux-arts de Montréal du 19 décembre 2022 au 24 février 2023, suivi de la projection de l'œuvre de l'artiste Nalini Malani dès le 25 février 2023 .

sur la façade du Musée des beaux-arts de Montréal du 19 décembre 2022 au 24 février 2023, suivi de la projection de l'œuvre de l'artiste dès le 25 février 2023 . La 24e édition de MONTRÉAL EN LUMIÈRE dans le Quartier des spectacles, du 16 février au 5 mars 2023.

Retrouvez la programmation complète des Moments lumineux du cœur de l'île en ligne : lecoeurdelile.com

Suivez Les moments du cœur de l'île sur : Facebook | Instagram

Citations :

« Les chiffres ne mentent pas, si notre centre-ville attire autant, c'est en grande partie parce qu'il offre une expérience unique. Alors que des délégations des quatre coins du monde visitent notre centre-ville en quête d'inspiration et que notre savoir-faire est sollicité pour relancer certains des plus grands centres-villes du monde, il nous apparaît évident de mettre cette expertise à profit ici-même. »

M. Glenn Castanheira , directeur de Montréal centre-ville

« Il est important de poursuivre les efforts pour assurer l'attractivité, la prospérité et la convivialité du centre-ville. Ces installations extérieures vont embellir et colorer davantage la métropole, tout en contribuant à son rayonnement et à celui des talents qui la composent. »

M. Pierre Fitzgibbon , ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Montréal est une métropole nordique de calibre mondial. Il est important pour la Ville de Montréal de célébrer cette nordicité et de l'associer à une offre culturelle accessible à toute la population et aux touristes. Déjà, le savoir-faire et la créativité des artisans d'ici nous permettent de profiter de rues animées et illuminées. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à profiter en grand nombre de la programmation qui fera rayonner le centre-ville cet hiver. »

Mme Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie

« Nous sommes très heureux de voir qu'il y a une forte volonté de poursuivre les initiatives collaboratives estivales lors de la saison hivernale pour garder un centre-ville dynamique et attractif. Les créateurs des œuvres de Luminothérapie et les partenaires du Quartier des spectacles offriront une expérience unique et lumineuse au cœur de la métropole. Les moments lumineux du cœur de l'île illustrent de nouveau combien la culture contribue de manière essentielle à la vitalité économique des villes. »

Mme Monique Simard , présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

« L'offre hivernale est revenue en force avec des produits touristiques innovants, et Tourisme Montréal est ravi de mettre en valeur les attraits de la ville auprès de ses propres acteurs. Les dernières années nous ont encouragés à nous adresser directement aux résidents, et nous le ferons dorénavant de façon récurrente ! Les moments lumineux du cœur de l'île mettent en commun l'énergie humaine et financière des parties impliquées pour une saison froide des plus éclatées ! »

Mme Manuela Goya , vice-présidente au Développement de la destination et Affaires publiques de Tourisme Montréal

« La Chambre et ses partenaires travaillent ensemble depuis plus de deux ans pour la relance du centre-ville. Aujourd'hui, nos analyses nous indiquent que nous sommes sur une bonne trajectoire, alors que 87 % des travailleurs du centre-ville sont présents au bureau chaque semaine. Nous savons que les installations créatives que nous avons soutenues ont des effets très positifs sur l'attractivité du centre-ville, c'est le cas notamment de l'Anneau. Nous sommes heureux de contribuer aux Moments lumineux du cœur de l'île et d'offrir aux travailleurs cette offre riche qui va agrémenter les mois d'hiver. Je salue le leadership du ministre Fitzgibbon et l'engagement de tous les acteurs qui œuvrent à illuminer notre centre-ville.»

M. Michel Leblanc , président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

À PROPOS DES MOMENTS LUMINEUX DU CŒUR DE L'ÎLE

Né d'une association fructueuse de partenaires de l'Alliance pour le centre-ville : le Partenariat du Quartier des spectacles, la SDC Montréal centre-ville, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et la Ville de Montréal, Les moments lumineux du cœur de l'île est le projet mobilisateur hivernal pour le centre-ville de Montréal. Il s'inscrit dans la continuité des projets estivaux réalisés depuis 2020. L'initiative rassemble les diverses activités extérieures proposées par les partenaires et les acteurs des secteurs culturels et économiques du territoire, allant des rues Atwater à Papineau, entre la rue Sherbrooke et le fleuve Saint-Laurent. Les moments lumineux du coeur de l'île, c'est une foule d'activités hivernales originales à vivre à dans le centre-ville : des œuvres et des expériences interactives et lumineuses, des festivals et des événements, des rencontres privilégiées avec des artisans d'ici, des places publiques illuminées et d'autres joyeuses surprises ! De novembre à mars, ces initiatives sont réunies sous une campagne de communication des Moments lumineux du cœur de l'île invitant le public montréalais, les visiteurs et les touristes à profiter des merveilles hivernales et lumineuses du cœur de l'île qui font de Montréal une destination hivernale unique.

Plus d'informations : lecoeurdelile.com

À PROPOS DE L'ALLIANCE POUR LE CENTRE-VILLE

L'Alliance pour le centre-ville de Montréal est une initiative de la SDC Montréal centre-ville réalisée grâce à l'appui financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Issue d'un travail de concert entre une quarantaine d'acteurs décisionnels activement engagés auprès du centre-ville, cette alliance s'inscrit dans la volonté de pérenniser la mobilisation sans précédent s'étant organisée pendant la pandémie pour maintenir les atouts stratégiques du centre-ville à long terme.

Plus d'informations: montrealcentreville.ca/fr/alliance

À PROPOS DE MONTRÉAL CENTRE-VILLE

Fondée en 1999, Montréal centre-ville est la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, un organisme à but non lucratif qui regroupe et représente les intérêts de plus de 5000 entreprises-membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

Plus d'informations : montrealcentreville.ca

À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES ET DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles offre la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion culturelle en Amérique du Nord et propose un grand nombre de festivals et d'événements. Le Quartier accueille des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d'avant-garde comme le design d'éclairage, la création d'environnements immersifs et d'espaces numériques interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédias, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence internationale dans le domaine.

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif, qui regroupe plus de 85 membres actifs sur le territoire. Il veille à l'animation du Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, à la gestion et à l'animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal

Plus d'informations : quartierdesspectacles.com

À PROPOS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Plus d'informations : ccmm.ca

À PROPOS DE TOURISME MONTRÉAL

Tourisme Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui, depuis plus de 100 ans, positionne Montréal comme une destination de calibre mondial pour les voyages d'agrément et d'affaires. L'organisme mène des stratégies touristiques novatrices qui ont un double objectif : faire vivre aux visiteurs une expérience de qualité et concilier la croissance économique avec les intérêts à long terme de la ville. Tourisme Montréal joue un rôle de premier plan dans la gestion et le développement de l'industrie touristique montréalaise et fournit des conseils sur les questions liées au développement économique, urbain et culturel de la ville.

Plus d'informations : www.mtl.org

PHOTOS

Téléchargement en ligne.

Merci d'indiquer les légendes et les crédits.

SOURCE Montréal Centre-Ville

Renseignements: CONTACTS MÉDIA: Montréal centre-ville, Emmanuelle Allaire, [email protected], 514 298-6298; Partenariat du Quartier des spectacles, Mélanie Mingotaud, [email protected], 514 582-5272; Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Jean-Baptiste Portrait, [email protected], 514 669-6768; Ville de Montréal, Camille Bégin, [email protected], 438 874-8588; Tourisme Montréal, Aurélie de Blois, [email protected], 514 918-5290