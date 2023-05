Les moments du cœur de l'île : Le centre-ville de Montréal prêt pour une saison estivale effervescente

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - Alors que l'attrait grandissant du centre-ville auprès des Québécois-e-s et des visiteurs étrangers en quête de divertissement se confirme, Les moments du cœur de l'île font à nouveau vibrer le cœur de la métropole dès aujourd'hui avec plus d'une trentaine de grands festivals et d'événements majeurs auxquels s'ajoutent une centaine d'animations, de performances en plein air et d'expériences interactives qui côtoient une offre commerciale abondante et plus de 300 terrasses.

Menés par les partenaires de l'Alliance pour le centre-ville : la SDC Montréal centre-ville, le Partenariat du Quartier des spectacles, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et la ville de Montréal, Les moments du cœur de l'île rassemble pour un troisième été consécutif l'inventivité et le savoir-faire des milieux culturels, touristiques et d'affaires pour animer les artères commerciales du centre-ville, du Quartier des spectacles jusqu'au Village Shaughnessy dit Shoni, en passant par le Quartier latin, la rue Sainte-Catherine, le Mille carré doré, le square Phillips et l'Esplanade PVM.

DES FESTIVITÉS D'EST EN OUEST POUR TOUS LES GOÛTS

Près d'une trentaine de festivals et d'événements feront vibrer le Quartier des spectacles de mai à octobre. Du festival TransAmériques au Festival international Nuits d'Afrique, en passant par le festival JOAT, le festival Présence autochtone et le Festival international de Jazz de Montréal, la saison estivale sera des plus exaltantes avec plus d'une centaine de prestations extérieures ! La piétonnisation des rues Sainte-Catherine Ouest et Saint-Denis transformera ces artères en havres de convivialité grâce à plusieurs aménagements urbains accueillants et verdoyants. Le Partenariat du Quartier des spectacles y propose une foule d'animations culturelles à tout moment de la journée et de la semaine, pour tous les goûts, mêlant musique, danse, impro et théâtre.

Soucieuse d'améliorer l'expérience urbaine de tous les Montréalais·es et visiteurs, Montréal centre-ville déploie une programmation musicale et de nouveaux éléments de mobilier dans le magnifique square Phillips, le nouveau lieu privilégié pour se prélasser et profiter d'une pause café ou d'un repas au soleil entre deux concerts. Galerie d'art à ciel ouvert, terrasses urbaines et îlots de fraîcheur vous invitent pendant l'été à profiter des commerces, cafés et restaurants du centre-ville jusqu'au quartier Shoni où une ambiance colorée par un tout nouveau mobilier estival et une incroyable diversité culinaire attendent les visiteurs. Retrouvez sur notre blogue un grand nombre d'articles pour préparer votre escapade au centre-ville.

Dans le but de renforcer l'attractivité du centre-ville comme lieu de travail et de rencontres d'affaires, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a récemment lancé six nouvelles expériences créatives et sensorielles entièrement gratuites dans le cadre de son initiative « J'aime travailler au centre-ville ». Elles s'ajoutent à deux installations permanentes déjà bien connues des Montréalais-es : L'Anneau, situé à l'entrée de l'Esplanade PVM de Place Ville Marie, ainsi que la murale Générations glorieuses, à l'extérieur du Centre Bell. Découvrez la programmation complète de ré·CRÉATIONMTL ici .

De son côté, Tourisme Montréal continue de colorer le paysage urbain cet été avec l'ajout d'une foule de nouvelles créations visuelles qui promettent de redéfinir le visage de la ville tant pour ses résidents que pour ses visiteurs. Entre autres nouveautés, le projet Murelles se poursuivra avec l'ajout de 3 nouvelles œuvres réparties au cœur de Montréal. Au total, ce seront six murelles qui égaieront la ville à la fin de la saison pour le plus grand plaisir des Montréalais et des visiteurs. Deux nouvelles Murales « découverte » verront également le jour durant la saison estivale. Par ailleurs, Tourisme Montréal accordera également une attention toute particulière à l'illumination du centre-ville. Avec pour objectif de donner à la ville un aspect visuel au diapason de sa vie nocturne, les illuminations urbaines vivifieront la vie citadine tout en rehaussant le sentiment de sécurité au centre-ville une fois le soleil couché.

Parmi les autres moments incontournables qui offriront une expérience estivale exceptionnelle au centre-ville :

L' esplanade Tranquille dans le Quartier des spectacles continuera d'accueillir les Montréalais·es et les invitera à la détente, aux plaisirs et aux retrouvailles avec de grands festivals estivaux, comme MUTEK, la virée classique de l'OSM ou encore le festival du nouveau cinéma.





dans le Quartier des spectacles continuera d'accueillir les Montréalais·es et les invitera à la détente, aux plaisirs et aux retrouvailles avec de grands festivals estivaux, comme MUTEK, la virée classique de l'OSM ou encore le festival du nouveau cinéma. Les Jardins Gamelin reviennent pour une 9 e saison du 25 mai au 17 septembre, avec un nouvel aménagement chaleureux. La programmation gratuite quotidienne, aux couleurs de la diversité artistique montréalaise, proposera des rendez-vous musicaux et dansants, les midis et en soirée, où se produiront près de 200 artistes, dont Anachnid et Qualité Motel à l'ouverture des Jardins.





reviennent pour une 9 saison du 25 mai au 17 septembre, avec un nouvel aménagement chaleureux. La programmation gratuite quotidienne, aux couleurs de la diversité artistique montréalaise, proposera des rendez-vous musicaux et dansants, les midis et en soirée, où se produiront près de 200 artistes, dont Anachnid et Qualité Motel à l'ouverture des Jardins. En plein cœur de la rue rue Sainte-Catherine , au pied de l'église St Jax, Le Jardin du Monastère offrira des représentations circassiennes à ciel ouvert pendant tout l'été dont le très attendu Cabaret de la Fierté , prévu du 3 au 19 août et représenté par une dizaine d'artistes de la communauté 2SLGBTQ. En attendant, rendez-vous les 15 et 16 juin prochains pour la « La Crémaillère du Jardin », un événement gratuit et ouvert à toutes et à tous sur réservation.





, au pied de l'église St Jax, offrira des représentations circassiennes à ciel ouvert pendant tout l'été dont le très attendu , prévu du 3 au 19 août et représenté par une dizaine d'artistes de la communauté 2SLGBTQ. En attendant, rendez-vous les 15 et 16 juin prochains pour la « La Crémaillère du Jardin », un événement gratuit et ouvert à toutes et à tous sur réservation. Dès le 21 mai, la Forêt urbaine du Musée McCord est de retour sur la rue Victoria avec un parc éphémère et une programmation extérieure gratuite. Mercredis musicaux, jardin autochtone, ateliers sur l'écoresponsabilité et défilés de mode animeront la rue cet été.





est de retour sur la rue avec un parc éphémère et une programmation extérieure gratuite. Mercredis musicaux, jardin autochtone, ateliers sur l'écoresponsabilité et défilés de mode animeront la rue cet été. À la fin de l'été, le Quartier latin célébrera de nouveau les étudiant·e·s avec la deuxième édition de La grande rentrée du Quartier latin pendant que la Place de la Paix recevra Le chant de l'Arbre, un nouveau projet original en arts de la rue.

Les moments du cœur de l'île s'inscrivent dans la continuité des projets estivaux de 2020, 2021 et 2022. Il résulte d'une importante démarche collaborative de l'écosystème du centre-ville de Montréal qui se pérennise pour de grands projets estivaux comme hivernaux.

Retrouvez la programmation complète des Moments du cœur de l'île en ligne : https://www.ete.lecoeurdelile.com/

Citations :

« On enregistre déjà une hausse importante de l'achalandage piéton sur Sainte-Catherine par rapport à l'année dernière et ce n'est qu'un début ! La mobilisation de tout l'écosystème du centre-ville envoie un message clair aux Montréalais-es et 9.5 millions de visiteurs attendus : cet été, c'est au centre-ville que ça se passe ! »

M. Glenn Castanheira , directeur de Montréal centre-ville

« C'est un grand bonheur de voir cette initiative fédératrice des milieux culturels, économiques et touristiques se poursuivre pour un troisième été consécutif. Avec ses centaines de performances gratuites, ses terrasses verdoyantes et ses espaces publics animés, Les moments du cœur de l'île rendent l'expérience de la population montréalaise et des visiteurs toujours plus agréable et mémorable, été après été. »

Mme Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie

« Qu'il soit résident, visiteur ou touriste, chacun vivra cet été, une expérience inoubliable et originale dans le Quartier des spectacles. L'effervescence culturelle y règnera pendant toute la saison, à travers des festivals et des événements d'envergure tout autant qu'une offre plus intimiste à échelle humaine. Nous sommes très heureux à contribuer à la vitalité du centre-ville et de poursuivre les initiatives collaboratives estivales avec nos précieux partenaires. »

Mme Monique Simard , présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

« Le centre-ville est le cœur, économique, touristique et culturel de la métropole, et cet été, il sera plus coloré et plus animé que jamais! Montréal se prépare à recevoir un sommet de voyageurs infranchi depuis la pandémie, nous sommes donc ravis de contribuer à la rendre encore plus dynamique, ravissante et accueillante pour ses visiteurs grâce à l'ajout d'illuminations et d'œuvres d'art un peu partout au centre-ville. »

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Depuis deux ans, Les moments du cœur de l'île offrent l'occasion de célébrer la vie culturelle qui définit le centre-ville. Cette année encore, la Chambre participe à cet effort collectif grâce à sa programmation ré·CRÉATIONMTL et ses installations artistiques, ses activités immersives et ses espaces de travail uniques. Ces six nouvelles installations renforcent le caractère unique de l'expérience du centre-ville pour les travailleurs qui s'y rendent régulièrement dans le cadre du retour au bureau. »

M. Michel Leblanc , président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

À PROPOS DES MOMENTS DU CŒUR DE L'ÎLE

Né d'une association fructueuse de partenaires de l'Alliance pour le centre-ville : le Partenariat du Quartier des spectacles, la SDC Montréal centre-ville, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et la Ville de Montréal, Les moments du cœur de l'île est le projet collaboratif estival du centre-ville de Montréal. Mobilisant les acteurs des secteurs culturels et économiques du territoire, l'initiative rassemble les diverses activités proposées dans le cadre du projet et par l'ensemble de ses partenaires. Des rues Atwater à Papineau, entre la rue Sherbrooke et le fleuve Saint-Laurent, le centre-ville est la toile de fond d'une animation grâce à différents projets de piétonnisation, d'aménagements sécuritaires de l'espace public ainsi que des prestations spontanées et une offre culturelle bonifiée. De juin à l'automne, ces initiatives sont une invitation au public montréalais, aux visiteurs et aux touristes à profiter des merveilles de l'île à ciel ouvert.

Plus d'informations : lecoeurdelile.com

À PROPOS DE L'ALLIANCE POUR LE CENTRE-VILLE

L'Alliance pour le centre-ville de Montréal est une initiative de la SDC Montréal centre-ville réalisée grâce à l'appui financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Issue d'un travail de concert entre une quarantaine d'acteurs décisionnels activement engagés auprès du centre-ville, cette alliance s'inscrit dans la volonté de pérenniser la mobilisation sans précédent s'étant organisée pendant la pandémie pour maintenir les atouts stratégiques du centre-ville à long terme.

À PROPOS DE MONTRÉAL CENTRE-VILLE

Fondée en 1999, Montréal centre-ville est la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, un organisme à but non lucratif qui regroupe et représente les intérêts de plus de 5000 entreprises-membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

Plus d'informations : montrealcentreville.ca

À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES ET DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Le Quartier des spectacles a 20 ans ! Cœur culturel de Montréal, il offre la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion culturelle en Amérique du Nord et accueille un grand nombre de festivals et d'événements. Le Quartier propose des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d'avant-garde comme le design d'éclairage, la création d'environnements immersifs et d'espaces numériques interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédias, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence internationale dans le domaine.

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif, qui regroupe plus de 85 membres actifs sur le territoire. Il veille à l'animation du Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, à la gestion et à l'animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal.

Plus d'informations : quartierdesspectacles.com

À PROPOS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Plus d'informations : ccmm.ca

À PROPOS DE TOURISME MONTRÉAL

Tourisme Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui, depuis plus de 100 ans, positionne Montréal comme une destination de calibre mondial pour les voyages d'agrément et d'affaires. L'organisme mène des stratégies touristiques novatrices qui ont un double objectif : faire vivre aux visiteurs une expérience de qualité et concilier la croissance économique avec les intérêts à long terme de la ville. Tourisme Montréal joue un rôle de premier plan dans la gestion et le développement de l'industrie touristique montréalaise et fournit des conseils sur les questions liées au développement économique, urbain et culturel de la ville.

Plus d'informations : www.mtl.org

