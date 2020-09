SHANGHAI, 31 août 2020 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions (603236.SS), le premier fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS, a annoncé que Verizon a approuvé sa nouvelle génération de modules intelligents, les Smart Modules SC600T-NA et SC600Y-NA, pour fonctionner sur le réseau 4G LTE de Verizon.

Le SC600T-NA et le SC600Y-NA sont des modules LTE Cat 6 de qualité industrielle avec un système d'exploitation intégré Android 9.0 opérationnel et certifié. Le SC600T-NA est basé sur le QualcommMD SnapdragonMC MSM8953 et le SC600Y-NA adopte le QualcommMD SnapdragonMC SDM450. Le premier prend en charge l'Octa-core A53 jusqu'à 2,0 GHz, la caméra 24 Mpx et la vidéo 4K à 30 images par seconde, tandis que le second prend en charge l'Octa-core A53 jusqu'à 1,8 GHz, la caméra 21 Mpx et la vidéo 1080p à 60 images par seconde. Les deux modules intègrent 2 Go de mémoire LPDDR3 + 16 Go de mémoire flash eMMC et prennent en charge la norme d'affichage WUXGA.

Dotés de moteurs puissants, les deux modules sont entièrement intégrés avec la technologie Bluetooth et la capacité Wi-Fi et les puissantes fonctions multimédias comprennent la prise en charge d'un double affichage à cristaux liquides (ACL) et un écran tactile double avec affichage et fonctionnement indépendants. Les modules peuvent prendre en charge un maximum de quatre caméras, dont deux fonctionnant simultanément. La technologie Quick Charge 3.0 peut faciliter l'utilisation de divers dispositifs intelligents, notamment les distributeurs automatiques, les caisses enregistreuses intelligentes, les appareils de livraison intelligents et bien d'autres encore.

Conçus pour l'Amérique du Nord, les deux modules fonctionnent sur les bandes FDD-LTE (duplex à répartition en fréquence-technologie d'évolution à long terme) B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71, la bande TDD-LTE (duplex à répartition dans le temps-technologie d'évolution à long terme) B41 et les bandes WCDMA (AMRC large bande) B2/B4/B5. En outre, le récepteur GNSS multiconstellation est offert dans les deux modules, ce qui est idéal pour les applications qui nécessitent des corrections rapides et précises, comme la diffusion vidéo en continu dans les voitures et les appareils vidéo en direct.

« Ces deux modules pour l'Amérique du Nord ont franchi une nouvelle étape dans l'industrie. Ils permettront aux concepteurs et fabricants du domaine de l'Internet des objets (IdO) et à leurs clients d'utiliser les technologies de pointe les plus récentes de réseau LTE à partir du réseau le plus primé d'Amérique », a déclaré Patrick Qian, président et chef de la direction de Quectel. « Les modules intelligents Cat 6 de nouvelle génération sont essentiels afin que les appareils puissent utiliser la puissance de traitement chaque fois que cela est nécessaire. »

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans le domaine de l'IdO. Nous formons une organisation fortement centrée sur le client qui crée des modules cellulaires et GNSS de qualité supérieure appuyés par un soutien et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale en croissance de 1800 professionnels, la plus importante du secteur des modules IdO dans le monde, nous permet d'être les premiers sur le marché et de continuer à donner le ton au développement. Coté à la bourse de Shanghai (603236.SS), notre leadership international est consacré à faire progresser l'IdO dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et Twitter.

