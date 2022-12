OTTAWA, ON, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations en novembre est demeuré stable : il a accusé une légère baisse de 0,2 % (264 159) par rapport à octobre (264 581). Dans les centres urbains aussi, ce nombre est resté stable en novembre, à 242 644. Il a augmenté de 2 % dans le segment des logements collectifs et a diminué de 7 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 190 415 et à 52 229.

Dans les régions rurales, les données désaisonnalisées annualisées (DDA) sur les mises en chantier d'habitations sont estimées à 21 515.

« Les DDA mensuelles et la tendance sur six mois ont toutes les deux été stables en novembre. Si l'on examine les trois grandes villes que sont Toronto, Montréal et Vancouver, on constate que les DDA en novembre ont augmenté de 20 % à Toronto et de 8 % à Vancouver. Montréal a été à la traîne, car l'activité y a baissé de 62 % dans le segment des logements collectifs. Cette baisse a fait diminuer le niveau global des mises en chantier d'habitations au Canada, qui est toutefois resté près de celui d'octobre. Malgré cela, le niveau des mises en chantier d'habitations au Canada demeure élevé en 2022 », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 274 361 en novembre, en baisse de 1 % par rapport à celle de 277 044 relevée le mois précédent, selon la SCHL. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

À noter :

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en anglais et en français sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'habitations de décembre et de l'année 2022 le 17 janvier à 8 h 15 (HE).

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Novembre

2021 Novembre

2022 % Novembre

2021 Novembre

2022 % Novembre

2021 Novembre

2022 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

36 31 -14 1 2 100 37 33 -11 Î.-P.-É.

42 24 -43 49 84 71 91 108 19 N.-É.

134 114 -15 461 188 -59 595 302 -49 N.-B.

76 88 16 329 543 65 405 631 56 Atlantique

288 257 -11 840 817 -3 1 128 1 074 -5 Qc

694 539 -22 4 605 3 310 -28 5 299 3 849 -27 Ont.

2 266 2 014 -11 9 048 6 734 -26 11 314 8 748 -23 Man.

217 196 -10 267 662 148 484 858 77 Sask.

88 93 6 206 104 -50 294 197 -33 Alb.

1 110 888 -20 2 375 1 719 -28 3 485 2 607 -25 Prairies

1 415 1 177 -17 2 848 2 485 -13 4 263 3 662 -14 C.-B.

621 616 -1 2 379 3 297 39 3 000 3 913 30 Canada (10 000+)

4 603 -13 19 720 16 643 -16 25 004 21 246 -15 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 35 41 17 24 22 -8 59 63 7 Barrie

95 59 -38 118 490 315 213 549 158 Belleville

24 23 -4 9 4 -56 33 27 -18 Brantford

147 73 -50 224 103 -54 371 176 -53 Calgary

451 332 -26 1 741 1 341 -23 2 192 1 673 -24 Edmonton

444 409 -8 528 294 -44 972 703 -28 Grand Sudbury 18 5 -72 12 12 - 30 17 -43 Guelph

22 11 -50 18 40 122 40 51 28 Halifax

63 48 -24 376 142 -62 439 190 -57 Hamilton

41 65 59 514 841 64 555 906 63 Kelowna

135 40 -70 298 245 -18 433 285 -34 Kingston

45 13 -71 534 6 -99 579 19 -97 Kitchener-Cambridge-Waterloo 52 98 88 218 920 322 270 1 018 277 Lethbridge

33 13 -61 22 7 -68 55 20 -64 London

151 93 -38 130 215 65 281 308 10 Moncton

16 19 19 260 303 17 276 322 17 Montréal

256 136 -47 2 835 873 -69 3 091 1 009 -67 Oshawa

58 75 29 124 378 205 182 453 149 Ottawa-Gatineau 362 251 -31 1 218 997 -18 1 580 1 248 -21 Gatineau

67 57 -15 127 659 419 194 716 269 Ottawa

295 194 -34 1 091 338 -69 1 386 532 -62 Peterborough

33 28 -15 0 0 - 33 28 -15 Québec

81 89 10 748 925 24 829 1 014 22 Regina

22 20 -9 141 29 -79 163 49 -70 Saguenay

29 18 -38 52 8 -85 81 26 -68 St. Catharines-Niagara 79 135 71 145 106 -27 224 241 8 Saint John

21 30 43 0 129 ## 21 159 ## St. John's

31 28 -10 1 2 100 32 30 -6 Saskatoon

58 67 16 55 66 20 113 133 18 Sherbrooke

35 26 -26 194 191 -2 229 217 -5 Thunder Bay

11 12 9 4 2 -50 15 14 -7 Toronto

688 686 0 5 252 2 813 -46 5 940 3 499 -41 Trois-Rivières

26 14 -46 114 43 -62 140 57 -59 Vancouver

224 324 45 1 344 1 998 49 1 568 2 322 48 Victoria

38 41 8 309 558 81 347 599 73 Windsor

38 43 13 119 79 -34 157 122 -22 Winnipeg

167 165 -1 211 583 176 378 748 98 Total

4 029 3 530 -12 17 892 14 765 -17 21 921 18 295 -17 Données de 2021 et 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016.













Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché) ## non calculable / valeurs extrêmes



















Mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements



Octobre

2022 Novembre

2022 % Octobre

2022 Novembre

2022 % Octobre

2022 Novembre

2022 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

229 306 34 24 24 - 253 330 30 Î.-P.-É.

277 218 -21 480 1 008 110 757 1 226 62 N.-É.

1 472 1 395 -5 1 033 2 189 112 2 505 3 584 43 N.-B.

1 029 886 -14 653 6 519 ## 1 682 7 405 340 Qc

5 754 5 844 2 42 442 36 755 -13 48 196 42 599 -12 Ont.

22 569 22 213 -2 63 695 74 692 17 86 264 96 905 12 Man.

2 753 2 424 -12 6 408 7 944 24 9 161 10 368 13 Sask.

936 1 143 22 3 564 1 248 -65 4 500 2 391 -47 Alb.

13 261 10 409 -22 33 787 20 393 -40 47 048 30 802 -35 C.-B.

7 693 7 391 -4 35 060 39 643 13 42 753 47 034 10 Canada (10 000+) 55 973 52 229 -7 187 146 190 415 2 243 119 242 644 0 Canada (toutes les régions) 71 715 67 803 -5 192 866 196 357 2 264 581 264 159 0 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 431 456 6 348 264 -24 779 720 -8 Barrie

902 603 -33 408 5 880 ## 1 310 6 483 395 Belleville

193 263 36 72 48 -33 265 311 17 Brantford

1 207 837 -31 732 1 236 69 1 939 2 073 7 Calgary

5 995 3 913 -35 14 220 16 092 13 20 215 20 005 -1 Edmonton

5 430 5 204 -4 18 348 3 528 -81 23 778 8 732 -63 Grand Sudbury 59 53 -10 24 144 ## 83 197 137 Guelph

120 103 -14 216 480 122 336 583 74 Halifax

476 603 27 504 1 704 238 980 2 307 135 Hamilton

644 630 -2 3 696 10 092 173 4 340 10 722 147 Kelowna

630 443 -30 1 836 2 940 60 2 466 3 383 37 Kingston

309 110 -64 120 72 -40 429 182 -58 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 346 1 216 -10 4 224 11 040 161 5 570 12 256 120 Lethbridge

216 149 -31 96 84 -13 312 233 -25 London

1 342 1 161 -13 3 240 2 580 -20 4 582 3 741 -18 Moncton

260 232 -11 276 3 636 ## 536 3 868 ## Montréal

1 382 1 365 -1 27 781 10 497 -62 29 163 11 862 -59 Oshawa

593 992 67 9 300 4 536 -51 9 893 5 528 -44 Ottawa-Gatineau 4 295 2 727 -37 15 312 11 964 -22 19 607 14 691 -25 Gatineau

772 696 -10 5 736 7 908 38 6 508 8 604 32 Ottawa

3 523 2 031 -42 9 576 4 056 -58 13 099 6 087 -54 Peterborough 491 293 -40 0 0 - 491 293 -40 Québec

1 033 1 073 4 8 712 11 100 27 9 745 12 173 25 Regina

199 219 10 1 680 348 -79 1 879 567 -70 Saguenay

312 228 -27 216 96 -56 528 324 -39 St. Catharines-Niagara 847 1 367 61 1 356 1 272 -6 2 203 2 639 20 Saint John

301 264 -12 24 1 548 ## 325 1 812 458 St. John's

197 260 32 24 24 - 221 284 29 Saskatoon

731 836 14 1 800 792 -56 2 531 1 628 -36 Sherbrooke

314 353 12 1 128 2 292 103 1 442 2 645 83 Thunder Bay 84 121 44 48 24 -50 132 145 10 Toronto

6 331 7 774 23 28 344 33 756 19 34 675 41 530 20 Trois-Rivières 210 168 -20 744 516 -31 954 684 -28 Vancouver

3 599 4 107 14 22 440 23 976 7 26 039 28 083 8 Victoria

536 591 10 6 756 6 696 -1 7 292 7 287 0 Windsor

416 546 31 312 948 204 728 1 494 105 Winnipeg

2 462 2 173 -12 6 096 6 996 15 8 558 9 169 7 Données de 2021 et 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016.













Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché) ## non calculable / valeurs extrêmes











