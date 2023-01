OTTAWA, ON, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), les données désaisonnalisées annualisées (DDA) mensuelles des mises en chantier d'habitations en décembre ont diminué de 5 % dans l'ensemble des régions du Canada (248 625) par rapport à novembre (263 022). Les DDA sur le nombre total de mises en chantier dans les centres urbains a diminué de 5 % pour s'établir à 227 708 en décembre. Les mises en chantier urbaines ont diminué de 4 % dans le segment des logements collectifs et de 11 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 182 850 et à 44 858.

Dans les régions rurales, les DDA des mises en chantier d'habitations sont estimées à 20 917.

La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 269 930 en décembre, en baisse de 1 % par rapport à 273 801 en novembre. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du DDA des mises en chantier d'habitations.

« L'année 2022 s'est terminée par un léger recul à la fois pour les DDA mensuelles des mises en chantier et la tendance à l'échelle nationale en décembre. Cependant, du côté des DDA, les marchés de Toronto, Montréal et Vancouver ont tous affiché une augmentation du nombre total de mises en chantier, dont une forte hausse de 72 % à Toronto en décembre. Le taux de nouvelles constructions s'est maintenu à un rythme élevé dans l'ensemble en 2022. Le nombre total de mises en chantier urbaines a fini l'année à 240 590 unités (-1 %) au Canada, semblable aux niveaux observés en 2021 (244 141 unités). Bien que ces unités supplémentaires augmentent l'offre dont le marché a grandement besoin, la demande de logements au pays continuera de croître. Nous devons trouver des façons novatrices d'accroître l'offre de logements et de poursuivre la construction à un rythme plus rapide au cours des prochaines années afin d'améliorer l'abordabilité », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef de la SCHL.

Faits saillants régionaux (données réelles de 2022) :

Les mises en chantier d'habitations dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto se sont chiffrées à 45 109 en 2022. Il s'agit d'une hausse 7,6 % par rapport à 2021. Ce niveau est le plus élevé depuis 2012 (48 105) et se classe au quatrième rang des sommets historiques. La croissance des mises en chantier d'habitations est entièrement attribuable au segment des immeubles collectifs, qui comprend les jumelés, les maisons en rangée et les appartements. Il y a eu 38 780 mises en chantier de logements collectifs en 2022, le plus grand nombre jamais enregistré. La majorité de ces logements étaient des appartements, dont la plupart étaient des copropriétés.

Faits saillants :

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en anglais et en français sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'habitations de janvier le 15 février à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur d'analyser seulement les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation. Elle aide ainsi à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Grâce aux données du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché, nous obtenons un portrait clair de l'offre de logements à venir. Nous utilisons ces données dans nos divers rapports sur le logement.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







décembre

2021 décembre

2022 % décembre

2021 décembre

2022 % décembre

2021 décembre

2022 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

56 64 14 24 89 271 80 153 91 Î.-P.-É.

19 23 21 19 35 84 38 58 53 N.-É.

149 123 -17 607 272 -55 756 395 -48 N.-B.

79 47 -41 266 89 -67 345 136 -61 Atlantique

303 257 -15 916 485 -47 1,219 742 -39 Qc

344 254 -26 3,274 1,757 -46 3,618 2,011 -44 Ont.

1,870 1,427 -24 3,576 6,927 94 5,446 8,354 53 Man.

187 107 -43 374 321 -14 561 428 -24 Sask.

125 61 -51 128 181 41 253 242 -4 Alb.

1,104 856 -22 1,398 1,263 -10 2,502 2,119 -15 Prairies

1,416 1,024 -28 1,900 1,765 -7 3,316 2,789 -16 C.-B.

679 511 -25 3,519 3,939 12 4,198 4,450 6 Canada(10 000+) 4,612 3,473 -25 13,185 14,873 13 17,797 18,346 3 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 18 21 17 165 113 -32 183 134 -27 Barrie

90 27 -70 62 71 15 152 98 -36 Belleville

25 13 -48 8 5 -38 33 18 -45 Brantford

153 65 -58 2 33 ## 155 98 -37 Calgary

473 410 -13 682 670 -2 1,155 1,080 -6 Edmonton

445 310 -30 615 464 -25 1,060 774 -27 Grand Sudbury 8 19 138 4 19 375 12 38 217 Guelph

8 3 -63 32 13 -59 40 16 -60 Halifax

86 56 -35 495 196 -60 581 252 -57 Hamilton

41 60 46 261 83 -68 302 143 -53 Kelowna

106 54 -49 457 337 -26 563 391 -31 Kingston

28 3 -89 17 0 -100 45 3 -93 Kitchener-Cambridge-Waterloo 78 39 -50 449 630 40 527 669 27 Lethbridge

27 15 -44 16 39 144 43 54 26 London

159 66 -58 106 140 32 265 206 -22 Moncton

17 16 -6 141 41 -71 158 57 -64 Montréal

104 62 -40 1,756 914 -48 1,860 976 -48 Oshawa

33 25 -24 19 44 132 52 69 33 Ottawa-Gatineau 223 116 -48 170 201 18 393 317 -19 Gatineau

17 1 -94 11 0 -100 28 1 -96 Ottawa

206 115 -44 159 201 26 365 316 -13 Peterborough

39 11 -72 0 0 - 39 11 -72 Québec

50 45 -10 605 303 -50 655 348 -47 Regina

33 14 -58 56 33 -41 89 47 -47 Saguenay

10 2 -80 30 2 -93 40 4 -90 St. Catharines-Niagara 62 92 48 101 141 40 163 233 43 Saint John

28 15 -46 60 0 -100 88 15 -83 St. John's

52 61 17 24 88 267 76 149 96 Saskatoon

85 41 -52 64 129 102 149 170 14 Sherbrooke

17 19 12 260 86 -67 277 105 -62 Thunder Bay

11 4 -64 0 0 - 11 4 -64 Toronto

461 565 23 1,944 5,287 172 2,405 5,852 143 Trois-Rivières 12 10 -17 131 115 -12 143 125 -13 Vancouver

222 256 15 1,963 2,869 46 2,185 3,125 43 Victoria

92 40 -57 545 230 -58 637 270 -58 Windsor

32 38 19 72 17 -76 104 55 -47 Winnipeg

149 88 -41 333 269 -19 482 357 -26 Toutes les régions 3,477 2,681 -23 11,645 13,582 17 15,122 16,263 8 Données de 2021 et 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016.











Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché)











## non calculable / valeurs extrêmes







































Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements











novembre 2022 décembre 2022 % novembre 2022 décembre 2022 % novembre 2022 décembre 2022 %

Provinces (10 000+)



















T.-N.-L.

318 626 97 42 1,164 ## 360 1,790 397

Î.-P.-É.

224 302 35 1,008 420 -58 1,232 722 -41

N.-É.

1,430 1,349 -6 2,430 3,258 34 3,860 4,607 19

N.-B.

899 596 -34 6,663 1,074 -84 7,562 1,670 -78

Qc

5,362 3,581 -33 36,283 23,071 -36 41,645 26,652 -36

Ont.

21,331 18,356 -14 75,998 85,207 12 97,329 103,563 6

Man.

2,320 1,444 -38 8,052 3,852 -52 10,372 5,296 -49

Sask.

1,100 706 -36 1,368 2,172 59 2,468 2,878 17

Alb.

10,356 10,690 3 20,495 15,259 -26 30,851 25,949 -16

C.-B.

7,020 7,208 3 37,864 47,373 25 44,884 54,581 22

Canada (10 000+) 50,360 44,858 -11 190,203 182,850 -4 240,563 227,708 -5

Canada (toutes les régions) 65,294 58,536 -10 197,727 190,089 -4 263,022 248,625 -5

Régions métropolitaines



















Abbotsford-Mission 439 282 -36 264 1,356 414 703 1,638 133

Barrie

582 431 -26 5,880 852 -86 6,462 1,283 -80

Belleville

260 179 -31 48 60 25 308 239 -22

Brantford

849 1,213 43 1,236 396 -68 2,085 1,609 -23

Calgary

3,896 4,865 25 16,092 8,040 -50 19,988 12,905 -35

Edmonton

5,107 4,014 -21 3,528 5,568 58 8,635 9,582 11

Grand Sudbury 43 291 ## 144 228 58 187 519 178

Guelph

100 54 -46 480 156 -68 580 210 -64

Halifax

647 629 -3 1,704 2,352 38 2,351 2,981 27

Hamilton

670 954 42 10,092 996 -90 10,762 1,950 -82

Kelowna

447 514 15 2,940 4,044 38 3,387 4,558 35

Kingston

109 37 -66 72 0 -100 181 37 -80

Kitchener-Cambridge-Waterloo 1,204 502 -58 11,040 7,560 -32 12,244 8,062 -34

Lethbridge

149 181 21 84 468 457 233 649 179

London

1,122 894 -20 2,580 1,680 -35 3,702 2,574 -30

Moncton

230 255 11 3,636 492 -86 3,866 747 -81

Montréal

1,343 1,122 -16 10,475 10,930 4 11,818 12,052 2

Oshawa

938 562 -40 4,536 528 -88 5,474 1,090 -80

Ottawa-Gatineau 2,693 1,635 -39 11,964 2,412 -80 14,657 4,047 -72

Gatineau

665 13 -98 7,908 0 -100 8,573 13 ###

Ottawa

2,028 1,622 -20 4,056 2,412 -41 6,084 4,034 -34

Peterborough 281 170 -40 0 0 - 281 170 -40

Québec

1,045 826 -21 11,100 3,636 -67 12,145 4,462 -63

Regina

219 168 -23 348 396 14 567 564 -1

Saguenay

226 32 -86 96 24 -75 322 56 -83

St. Catharines-Niagara 1,415 1,106 -22 1,272 1,692 33 2,687 2,798 4

Saint John

251 173 -31 1,548 0 -100 1,799 173 -90

St. John's

284 567 100 24 1,056 ## 308 1,623 427

Saskatoon

799 496 -38 792 1,548 95 1,591 2,044 28

Sherbrooke 334 254 -24 2,292 1,032 -55 2,626 1,286 -51

Thunder Bay 112 70 -38 24 0 -100 136 70 -49

Toronto

7,736 8,066 4 33,756 63,444 88 41,492 71,510 72

Trois-Rivières 170 213 25 516 1,380 167 686 1,593 132

Vancouver

4,051 3,630 -10 23,976 34,428 44 28,027 38,058 36

Victoria

586 535 -9 6,696 2,760 -59 7,282 3,295 -55

Windsor

537 497 -7 948 204 -78 1,485 701 -53

Winnipeg

2,155 1,250 -42 6,996 3,228 -54 9,151 4,478 -51

Données de 2021 et 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016.







Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché)



## non calculable / valeurs extrêmes

















SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Relations avec les médias, SCHL, [email protected]