OTTAWA, ON, le 15 juin 2023 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations diminue de façon constante depuis novembre 2022. Elle se chiffrait à 230 205 en mai, en baisse de 4,2 % par rapport à avril où elle était de 240 318. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois des données désaisonnalisées annualisées (DDA) mensuelles sur les mises en chantier d'habitations dans l'ensemble des régions du Canada.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations en mai (202 494) a diminué de 23 % par rapport à avril (261 357). C'est ce que révèle l'analyse des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a reculé de 24 % en mai, pour se chiffrer à 182 842. Il a diminué de 30 % dans le segment des logements collectifs, tandis qu'il a augmenté de 6 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 139 890 et à 42 952.

Les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Vancouver, de Toronto et de Montréal ont toutes enregistré une baisse des DDA en mai. Le recul a été de 45 % à Vancouver, de 28 % à Toronto et de 35 % à Montréal. Ces RMR ont toutes les trois enregistré une hausse des mises en chantier de maisons individuelles. L'effet de cette hausse a été contrebalancé par une forte baisse des mises en chantier de logements collectifs.

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier est estimé à 19 652.

« Nous avons observé une baisse du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé et de la tendance des mises en chantier d'habitations en mai. La diminution des mises en chantier d'habitations est attribuable aux contraintes qui limite la construction résidentielle, notamment la pénurie de main-d'œuvre et la hausse des coûts de construction et d'emprunt. Ces facteurs influent considérablement sur les mises en chantier de logements collectifs. Malgré cela, les mises en chantier n'ont diminué qu'aux niveaux relativement élevés observés avant 2020 », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur le site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de juin le 18 juillet à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web au https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr, et suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







mai 2022 mai 2023 % mai 2022 mai 2023 % mai 2022 mai 2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

82 30 -63 15 10 -33 97 40 -59 Î.-P.-É.

39 5 -87 39 9 -77 78 14 -82 N.-É.

140 104 -26 735 212 -71 875 316 -64 N.-B.

142 74 -48 566 281 -50 708 355 -50 Atlantique

403 213 -47 1 355 512 -62 1 758 725 -59 Qc

813 448 -45 4 842 1 677 -65 5 655 2 125 -62 Ont.

2 040 1 392 -32 5 504 4 435 -19 7 544 5 827 -23 Man.

219 158 -28 314 437 39 533 595 12 Sask.

153 87 -43 226 135 -40 379 222 -41 Alb.

1 374 1 047 -24 2 542 2 094 -18 3 916 3 141 -20 Prairies

1 746 1 292 -26 3 082 2 666 -13 4 828 3 958 -18 C.-B.

683 563 -18 2 594 2 691 4 3 277 3 254 -1 Canada(10 000+) 5 685 3 908 -31 17 377 11 981 -31 23 062 15 889 -31 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 43 28 -35 47 157 234 90 185 106 Barrie

85 89 5 38 36 -5 123 125 2 Belleville - Quinte West 59 24 -59 12 4 -67 71 28 -61 Brantford

101 68 -33 261 63 -76 362 131 -64 Calgary

525 512 -2 1 244 1 564 26 1 769 2 076 17 Chilliwack

38 18 -53 58 59 2 96 77 -20 Drummondville 21 15 -29 66 45 -32 87 60 -31 Edmonton

640 423 -34 1 131 435 -62 1 771 858 -52 Fredericton

44 11 -75 151 22 -85 195 33 -83 Greater/Grand Sudbury 14 8 -43 16 10 -38 30 18 -40 Guelph

12 6 -50 6 5 -17 18 11 -39 Halifax

97 29 -70 717 144 -80 814 173 -79 Hamilton

81 29 -64 79 63 -20 160 92 -43 Kamloops

16 6 -63 30 3 -90 46 9 -80 Kelowna

68 32 -53 111 120 8 179 152 -15 Kingston

42 22 -48 153 9 -94 195 31 -84 Kitchener-Cambridge-Waterloo 102 76 -25 109 142 30 211 218 3 Lethbridge

24 1 -96 20 0 -100 44 1 -98 London

145 44 -70 375 199 -47 520 243 -53 Moncton

51 29 -43 298 152 -49 349 181 -48 Montréal

214 90 -58 2 730 710 -74 2 944 800 -73 Nanaimo

32 19 -41 16 46 188 48 65 35 Oshawa

49 40 -18 321 126 -61 370 166 -55 Ottawa-Gatineau 358 161 -55 957 268 -72 1 315 429 -67 Gatineau

40 22 -45 507 75 -85 547 97 -82 Ottawa

318 139 -56 450 193 -57 768 332 -57 Peterborough

20 6 -70 0 10 ## 20 16 -20 Québec

74 51 -31 610 243 -60 684 294 -57 Red Deer

4 9 125 13 18 38 17 27 59 Regina

33 17 -48 79 24 -70 112 41 -63 Saguenay

42 13 -69 22 24 9 64 37 -42 St. Catharines-Niagara 122 140 15 141 82 -42 263 222 -16 Saint John

42 23 -45 115 80 -30 157 103 -34 St. John's

75 25 -67 14 6 -57 89 31 -65 Saskatoon

112 62 -45 146 84 -42 258 146 -43 Sherbrooke

36 18 -50 214 72 -66 250 90 -64 Thunder Bay

8 5 -38 0 0 - 8 5 -38 Toronto

432 325 -25 2 879 3 227 12 3 311 3 552 7 Trois-Rivières

36 21 -42 72 51 -29 108 72 -33 Vancouver

275 291 6 1 769 1 977 12 2 044 2 268 11 Victoria

55 50 -9 275 83 -70 330 133 -60 Windsor

45 25 -44 94 44 -53 139 69 -50 Winnipeg

191 138 -28 250 423 69 441 561 27 Toutes les régions

4 463 2 999 -33 15 639 10 830 -31 20 102 13 829 -31 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.













Source : SCHL



















## non calculable / valeurs extrêmes



















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







avril 2023 mai 2023 % avril 2023 mai 2023 % avril 2023 mai 2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

385 319 -17 76 35 -54 461 354 -23 Î.-P.-É.

205 39 -81 504 108 -79 709 147 -79 N.-É.

1 730 1 579 -9 2 426 2 539 5 4 156 4 118 -1 N.-B.

936 794 -15 3 888 3 084 -21 4 824 3 878 -20 Qc

3 904 3 967 2 25 180 18 496 -27 29 084 22 463 -23 Ont.

14 940 15 505 4 95 820 52 202 -46 110 760 67 707 -39 Man.

1 784 1 772 -1 2 244 5 244 134 4 028 7 016 74 Sask.

945 851 -10 1 464 1 620 11 2 409 2 471 3 Alb.

9 769 11 919 22 17 115 24 552 43 26 884 36 471 36 C.-B.

5 812 6 207 7 52 479 32 010 -39 58 291 38 217 -34 Canada (10 000+) 40 410 42 952 6 201 196 139 890 -30 241 606 182 842 -24 Canada (toutes les régions) 54 180 55 967 3 207 177 146 528 -29 261 357 202 494 -23 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 290 266 -8 132 1 884 ## 422 2 150 409 Barrie

1 695 981 -42 4 896 432 -91 6 591 1 413 -79 Belleville - Quinte West 103 149 45 624 48 -92 727 197 -73 Brantford

1 148 610 -47 396 756 91 1 544 1 366 -12 Calgary

4 601 5 641 23 8 604 18 768 118 13 205 24 409 85 Chilliwack

49 230 369 49 708 ## 193 938 386 Drummondville 105 95 -10 228 540 137 333 635 91 Edmonton

4 028 4 805 19 7 656 5 220 -32 11 684 10 025 -14 Fredericton 316 113 -64 48 264 450 364 377 4 Greater/Grand Sudbury 125 97 -22 48 120 150 173 217 25 Guelph

63 72 14 0 60 ## 63 132 110 Halifax

462 320 -31 2 160 1 728 -20 2 622 2 048 -22 Hamilton

207 248 20 6 528 756 -88 6 735 1 004 -85 Kamloops

65 57 -12 1 752 36 -98 1 817 93 -95 Kelowna

528 402 -24 744 1 440 94 1 272 1 842 45 Kingston

312 274 -12 2 832 108 -96 3 144 382 -88 Kitchener-Cambridge-Waterloo 609 781 28 636 1 704 168 1 245 2 485 100 Lethbridge

125 12 -90 96 0 -100 221 12 -95 London

316 427 35 2 280 2 388 5 2 596 2 815 8 Moncton

160 213 33 2 076 1 824 -12 2 236 2 037 -9 Montréal

752 841 12 13 566 8 502 -37 14 318 9 343 -35 Nanaimo

340 187 -45 204 552 171 544 739 36 Oshawa

499 349 -30 4 908 1 512 -69 5 407 1 861 -66 Ottawa-Gatineau 1 461 1 561 7 15 252 3 216 -79 16 713 4 777 -71 Gatineau

212 329 55 5 364 900 -83 5 576 1 229 -78 Ottawa

1 249 1 232 -1 9 888 2 316 -77 11 137 3 548 -68 Peterborough 126 68 -46 192 120 -38 318 188 -41 Québec

550 455 -17 3 828 2 916 -24 4 378 3 371 -23 Red Deer

68 103 51 252 216 -14 320 319 0 Regina

229 177 -23 480 288 -40 709 465 -34 Saguenay

214 107 -50 600 288 -52 814 395 -51 St. Catharines-Niagara 625 1 465 134 1 032 984 -5 1 657 2 449 48 Saint John

244 208 -15 1 668 960 -42 1 912 1 168 -39 St. John's

379 301 -21 72 72 - 451 373 -17 Saskatoon

606 542 -11 624 1 008 62 1 230 1 550 26 Sherbrooke 193 185 -4 1 332 864 -35 1 525 1 049 -31 Thunder Bay 80 79 -1 0 0 - 80 79 -1 Toronto

4 033 4 077 1 55 512 38 724 -30 59 545 42 801 -28 Trois-Rivières 153 158 3 792 612 -23 945 770 -19 Vancouver

2 952 3 415 16 46 500 23 724 -49 49 452 27 139 -45 Victoria

417 622 49 564 996 77 981 1 618 65 Windsor

237 256 8 168 528 214 405 784 94 Winnipeg

1 475 1 553 5 2 016 5 076 152 3 491 6 629 90 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.













Source : SCHL

















## non calculable / valeurs extrêmes



















