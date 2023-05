OTTAWA, ON, le 15 mai 2023 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations en avril (261 559) a augmenté de 22 % par rapport à mars (213 780). C'est ce que révèle l'analyse des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 26 % en avril, pour se chiffrer à 241 585. Il s'est accru de 33 % dans le segment des logements collectifs et a diminué de 2 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 201 621 et à 39 964.

Les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Vancouver, de Toronto et de Montréal ont toutes enregistré une hausse des données désaisonnalisées annualisées (DDA) en avril. Cette hausse a été de 36 % à Vancouver, de 54 % à Toronto et de 43 % à Montréal. Les RMR de Toronto et Montréal ont toutes les deux accusé une baisse des mises en chantier de maisons individuelles. Cependant, l'effet de cette baisse a été contrebalancé par une forte hausse des mises en chantier de logements collectifs. Pour sa part, Vancouver a affiché une hausse dans les deux segments.

Dans les régions rurales, les DDA mensuelles sur les mises en chantier d'habitations sont estimées à 19 974.

La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 240 403 en avril, en baisse de 0,2 % par rapport à 240 876 en mars. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois des DDA mensuelles sur les mises en chantier d'habitations dans l'ensemble des régions du Canada.

Citation :

« Les DDA et la tendance des mises en chantier d'habitations sont revenues à leurs niveaux d'avant la pandémie. Toutefois, les mises en chantier d'habitations devraient beaucoup diminuer en 2023. Elles devraient ensuite connaître une certaine reprise en 2024 et en 2025, selon nos plus récentes prévisions. La baisse prévue sera attribuable aux contraintes qui limiteront la construction résidentielle, notamment la pénurie de main-d'œuvre et la hausse des coûts de construction et d'emprunt pour les promoteurs de logements », a déclaré Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL.

Faits saillants :

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur le site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mai le 15 juin à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Avril Avril % Avril 2022 Avril 2023 % Avril 2022 Avril 2023 % 2022 2023 Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

57 22 -61 8 6 -25 65 28 -57 Î.-P.-É.

27 15 -44 61 42 -31 88 57 -35 N.-É.

113 105 -7 27 197 ## 140 302 116 N.-B.

57 45 -21 88 323 267 145 368 154 Atlantique

254 187 -26 184 568 209 438 755 72 Qc

811 402 -50 4 663 2 463 -47 5 474 2 865 -48 Ont.

1 837 1 128 -39 4 163 7 809 88 6 000 8 937 49 Man.

154 156 1 389 187 -52 543 343 -37 Sask.

153 95 -38 362 122 -66 515 217 -58 Alb.

1 434 948 -34 2 096 1 454 -31 3 530 2 402 -32 Prairies

1 741 1 199 -31 2 847 1 763 -38 4 588 2 962 -35 C.-B.

886 601 -32 3 455 4 390 27 4 341 4 991 15 Canada (10 000+) 5 529 3 517 -36 15 312 16 993 11 20 841 20 510 -2 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 56 29 -48 147 11 -93 203 40 -80 Barrie

97 100 3 153 408 167 250 508 103 Belleville - Quinte West 27 8 -70 4 52 ## 31 60 94 Brantford

18 61 239 76 33 -57 94 94 - Calgary

609 447 -27 902 717 -21 1 511 1 164 -23 Chilliwack

106 6 -94 255 12 -95 361 18 -95 Drummondville 59 15 -75 96 19 -80 155 34 -78 Edmonton

619 370 -40 1 048 638 -39 1 667 1 008 -40 Fredericton

7 8 14 4 4 - 11 12 9 Greater/Grand Sudbury 11 12 9 6 4 -33 17 16 -6 Guelph

15 5 -67 0 0 - 15 5 -67 Halifax

81 40 -51 18 180 ## 99 220 122 Hamilton

35 13 -63 432 544 26 467 557 19 Kamloops

27 8 -70 15 146 ## 42 154 267 Kelowna

90 52 -42 195 62 -68 285 114 -60 Kingston

11 25 127 6 236 ## 17 261 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 77 46 -40 130 53 -59 207 99 -52 Lethbridge

32 13 -59 26 8 -69 58 21 -64 London

101 24 -76 99 190 92 200 214 7 Moncton

27 13 -52 43 173 302 70 186 166 Montréal

248 86 -65 2 751 1 151 -58 2 999 1 237 -59 Nanaimo

29 36 24 87 17 -80 116 53 -54 Oshawa

118 55 -53 309 409 32 427 464 9 Ottawa-Gatineau 370 118 -68 843 1 271 51 1 213 1 389 15 Gatineau

83 16 -81 163 447 174 246 463 88 Ottawa

287 102 -64 680 824 21 967 926 -4 Peterborough 28 10 -64 0 16 ## 28 26 -7 Québec

87 62 -29 900 319 -65 987 381 -61 Red Deer

9 6 -33 4 21 425 13 27 108 Regina

32 22 -31 64 40 -38 96 62 -35 Saguenay

35 20 -43 44 50 14 79 70 -11 St. Catharines-Niagara 110 61 -45 384 86 -78 494 147 -70 Saint John

20 18 -10 40 139 248 60 157 162 St. John's

54 18 -67 7 6 -14 61 24 -61 Saskatoon

115 66 -43 297 52 -82 412 118 -71 Sherbrooke

37 20 -46 135 111 -18 172 131 -24 Thunder Bay

0 1 ## 0 0 - 0 1 ## Toronto

521 316 -39 1 521 4 626 204 2 042 4 942 142 Trois-Rivières 49 23 -53 232 66 -72 281 89 -68 Vancouver

335 292 -13 2 281 3 875 70 2 616 4 167 59 Victoria

80 44 -45 250 47 -81 330 91 -72 Windsor

57 19 -67 138 14 -90 195 33 -83 Winnipeg

121 136 12 359 168 -53 480 304 -37 Toutes les régions 4 560 2 724 -40 14 301 15 974 12 18 861 18 698 -1

Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et

données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.

Source : SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes

Données sur les mises en chantier d'habitations -- données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Mars 2023 Avril 2023 % Mars 2023 Avril 2023 % Mars 2023 Avril 2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

454 398 -12 24 74 208 478 472 -1 Î.-P.-É.

275 210 -24 84 504 ## 359 714 99 N.-É.

1 878 1 770 -6 1 732 2 417 40 3 610 4 187 16 N.-B.

1 183 983 -17 568 3 882 ## 1 751 4 865 178 Qc

3 608 3 859 7 23 511 25 548 9 27 119 29 407 8 Ont.

16 025 14 683 -8 58 868 95 981 63 74 893 110 664 48 Man.

1 569 1 756 12 5 952 2 244 -62 7 521 4 000 -47 Sask.

844 937 11 1 896 1 464 -23 2 740 2 401 -12 Alb.

9 899 9 692 -2 15 819 17 087 8 25 718 26 779 4 C.-B.

4 962 5 676 14 43 188 52 420 21 48 150 58 096 21 Canada (10 000+) 40 697 39 964 -2 151 642 201 621 33 192 339 241 585 26 Canada (toutes les régions) 56 056 53 843 -4 157 723 207 715 32 213 780 261 559 22 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 243 287 18 156 132 -15 399 419 5 Barrie

1 277 1 762 38 396 4 896 ## 1 673 6 658 298 Belleville - Quinte West 90 96 7 48 624 ## 138 720 422 Brantford

251 1 208 381 396 396 - 647 1 604 148 Calgary

5 040 4 501 -11 9 036 8 604 -5 14 076 13 105 -7 Chilliwack

87 51 -41 87 144 66 87 195 124 Drummondville 84 100 19 444 228 -49 528 328 -38 Edmonton

3 797 3 964 4 6 300 7 656 22 10 097 11 620 15 Fredericton 414 349 -16 48 48 - 462 397 -14 Greater/Grand Sudbury 201 129 -36 48 48 - 249 177 -29 Guelph

47 61 30 3 060 0 -100 3 107 61 -98 Halifax

832 470 -44 1 476 2 160 46 2 308 2 630 14 Hamilton

249 206 -17 552 6 528 ## 801 6 734 ## Kamloops

55 62 13 96 1 752 ## 151 1 814 ## Kelowna

659 552 -16 2 484 744 -70 3 143 1 296 -59 Kingston

284 317 12 180 2 832 ## 464 3 149 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 160 604 -48 696 636 -9 1 856 1 240 -33 Lethbridge

102 119 17 0 96 ## 102 215 111 London

463 307 -34 1 968 2 280 16 2 431 2 587 6 Moncton

126 157 25 24 2 076 ## 150 2 233 ## Montréal

956 736 -23 9 071 13 555 49 10 027 14 291 43 Nanaimo

114 333 192 108 204 89 222 537 142 Oshawa

554 509 -8 384 4 908 ## 938 5 417 478 Ottawa-Gatineau 1 855 1 421 -23 13 860 15 252 10 15 715 16 673 6 Gatineau

523 211 -60 1 236 5 364 334 1 759 5 575 217 Ottawa

1 332 1 210 -9 12 624 9 888 -22 13 956 11 098 -20 Peterborough 238 128 -46 0 192 ## 238 320 34 Québec

600 565 -6 2 868 3 828 33 3 468 4 393 27 Red Deer

59 65 10 24 252 ## 83 317 282 Regina

81 229 183 840 480 -43 921 709 -23 Saguenay

125 222 78 132 600 355 257 822 220 St. Catharines-Niagara 864 638 -26 480 1 032 115 1 344 1 670 24 Saint John

247 246 0 0 1 668 ## 247 1 914 ## St. John's

493 392 -20 24 72 200 517 464 -10 Saskatoon

683 606 -11 732 624 -15 1 415 1 230 -13 Sherbrooke 166 189 14 1 416 1 332 -6 1 582 1 521 -4 Thunder Bay 80 79 -1 0 0 - 80 79 -1 Toronto

5 354 4 036 -25 33 360 55 512 66 38 714 59 548 54 Trois-Rivières 166 158 -5 492 792 61 658 950 44 Vancouver

2 519 2 884 14 33 876 46 500 37 36 395 49 384 36 Victoria

345 401 16 3 564 564 -84 3 909 965 -75 Windsor

275 238 -13 408 168 -59 683 406 -41 Winnipeg

1 340 1 455 9 5 232 2 016 -61 6 572 3 471 -47

Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et

données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.

Source : SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes

