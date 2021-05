« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations est demeurée élevée en avril, malgré une baisse du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations par rapport au sommet record atteint en mars, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. En avril, les mises en chantier désaisonnalisées et annualisées de logements collectifs ont diminué ou ralenti dans la plupart des régions métropolitaines de recensement (RMR) qui avaient connu une forte croissance dans ce segment le mois précédent, y compris Toronto et Vancouver. Le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier de maisons individuelles est demeuré stable après avoir légèrement augmenté en mars. Néanmoins, les tendances générales de l'activité demeurent élevées en raison de la vigueur de l'activité depuis le début de l'année. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est descendu à 268 631 en avril, ce qui représente une baisse de 19,8 % par rapport au nombre de 334 759 enregistré en août. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 16,9 % pour se situer à 251 504 en septembre. Toujours en milieu urbain, il a diminué de 22,8 % dans le segment des logements collectifs et a diminué légèrement de 0,1 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 251 504 et à 78 918 en avril.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 17 127.

Les données mensuelles de mises en chantier et construction résidentielle sont publiées sur le site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en français et en anglais. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mai 2021 le 15 juin à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Toutes les autres Total







Avril 2020 Avril 2021 % Avril 2020 Avril 2021 % Avril 2020 Avril 2021 % Provinces (10 000 et plus)

















T.-N.-L.

9 29 222 1 7 ## 10 36 260 Î.-P.-É.

12 29 142 36 27 -25 48 56 17 N.-É.

97 67 -31 37 135 265 134 202 51 N.-B.

32 74 131 94 154 64 126 228 81 Atlantique

150 199 33 168 323 92 318 522 64 Qc

0 947 ## 0 4 783 ## 0 5 730 ## Ont.

1 136 2 440 115 6 200 5 347 -14 7 336 7 787 6 Man.

153 269 76 388 166 -57 541 435 -20 Sask.

63 164 160 110 205 86 173 369 113 Alb.

636 1 317 107 1 283 1 443 12 1 919 2 760 44 Prairies

852 1 750 105 1 781 1 814 2 2 633 3 564 35 B.C.

598 224 29 1 759 2 260 28 2 357 3 032 29 Canada (10 000 et plus) 2 736 6 108 123 9 908 14 527 47 12 644 20 635 63 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 30 20 -33 9 32 256 39 52 33 Barrie

23 21 -9 11 111 ## 34 132 288 Belleville

52 42 -19 4 18 350 56 60 7 Brantford

24 20 -17 137 16 -88 161 36 -78 Calgary

241 564 134 334 735 120 575 1 299 126 Edmonton

310 587 89 880 642 -27 1 190 1 229 3 Grand Sudbury 6 24 300 2 0 -100 8 24 200 Guelph

17 34 100 0 99 ## 17 133 ## Halifax

75 28 -63 10 88 ## 85 116 36 Hamilton

27 176 ## 43 342 ## 70 518 ## Kelowna

36 58 61 18 74 311 54 132 144 Kingston

28 40 43 13 17 31 41 57 39 Kitchener-Cambridge-Waterloo 50 98 96 40 803 ## 90 901 ## Lethbridge

12 43 258 9 12 33 21 55 162 London

142 277 95 145 478 230 287 755 163 Moncton

12 31 158 84 94 12 96 125 30 Montréal

0 386 ## 0 3 094 ## 0 3 480 ## Oshawa

54 162 200 41 112 173 95 274 188 Ottawa-Gatineau 223 342 53 613 1 216 98 836 1 558 86 Gatineau

0 41 ## 0 547 ## 0 588 ## Ottawa

223 301 35 613 669 9 836 970 16 Peterborough

17 21 24 28 0 -100 45 21 -53 Québec

0 158 ## 0 487 ## 0 645 ## Regina

19 33 74 61 27 -56 80 60 -25 Saguenay

0 39 ## 0 22 ## 0 61 ## St. Catharines-Niagara 86 132 53 39 94 141 125 226 81 Saint John

12 28 133 0 48 ## 12 76 ## St. John's

7 27 286 0 7 ## 7 34 386 Saskatoon

38 125 229 48 174 263 86 299 248 Sherbrooke

0 63 ## 0 176 ## 0 239 ## Thunder Bay

0 8 ## 0 4 ## 0 12 ## Toronto

182 613 237 4 880 2 189 -55 5 062 2 802 -45 Trois-Rivières

0 40 ## 0 41 ## 0 81 ## Vancouver

284 293 3 1 001 1 330 33 1 285 1 623 26 Victoria

52 93 79 415 265 -36 467 358 -23 Windsor

39 57 46 30 126 320 69 183 165 Winnipeg

134 242 81 347 154 -56 481 396 -18 Total

2 232 4 925 121 9 242 13 127 42 11 474 18 052 57 Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.





































Source : Centre d'analyse de marché, SCHL















## non calculable / valeur extrême

















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Toutes les autres Total



mars 2021 Avril 2021 % mars 2021 Avril 2021 % mars 2021 Avril 2021 % Provinces (10 000 et plus)

















T.-N.-L.

789 853 8 138 95 -31 927 948 2 Î.-P.-É.

422 433 3 24 324 ## 446 757 70 N.-É.

1 595 1 242 -22 2 676 1 721 -36 4 271 2 963 -31 N.-B.

1 185 1 974 67 57 2 114 ## 1 242 4 088 229 Qc

11 312 9 686 -14 58 573 53 666 -8 69 885 63 352 -9 Ont.

35 637 35 719 0 84 595 66 349 -22 120 232 102 068 -15 Man.

2 650 3 039 15 1 740 1 992 14 4 390 5 031 15 Sask.

1 786 2 498 40 4 044 2 460 -39 5 830 4 958 -15 Alb.

13 986 14 790 6 13 933 16 813 21 27 919 31 603 13 B.C.

9 609 8 684 -10 57 912 27 052 -53 67 521 35 736 -47 Canada (10 000 et plus) 78 971 78 918 0 223 692 172 586 -23 302 663 251 504 -17 Canada (toutes les régions) 101 022 91 469 -9 233 738 177 161 -24 334 759 268 631 -20 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 523 284 -46 288 384 33 811 668 -18 Barrie

562 906 61 0 1 332 ## 562 2 238 298 Belleville

544 515 -5 0 216 ## 544 731 34 Brantford

283 364 29 156 192 23 439 556 27 Calgary

5 430 6 186 14 8 652 8 820 2 14 082 15 006 7 Edmonton

6 298 6 713 7 3 900 7 704 98 10 198 14 417 41 Grand Sudbury 5 036 1 063 -79 0 0 - 5 036 1 063 -79 Guelph

96 491 411 228 1 188 421 324 1 679 418 Halifax

809 505 -38 1 884 1 056 -44 2 693 1 561 -42 Hamilton

1 020 1 975 94 648 4 104 ## 1 668 6 079 264 Kelowna

1 033 592 -43 2 088 888 -57 3 121 1 480 -53 Kingston

693 492 -29 2 400 204 -92 3 093 696 -77 Kitchener-Cambridge-Waterloo 949 1 120 18 3 432 9 636 181 4 381 10 756 146 Lethbridge

447 568 27 168 144 -14 615 712 16 London

2 406 3 352 39 924 5 736 ## 3 330 9 088 173 Moncton

333 594 78 0 1 128 ## 333 1 722 417 Montréal

4 103 3 751 -9 26 477 35 845 35 30 580 39 596 29 Oshawa

2 034 2 197 8 3 708 1 344 -64 5 742 3 541 -38 Ottawa-Gatineau 5 474 5 096 -7 10 356 14 592 41 898 19 688 24 Gatineau

516 590 14 1 848 6 564 255 2 364 7 154 203 Ottawa

4 958 4 506 -9 8 508 8 028 -6 13 466 12 534 -7 Peterborough 406 258 -36 0 0 - 406 258 -36 Québec

1 683 1 457 -13 5 424 5 844 8 7 107 7 301 3 Regina

301 473 57 936 324 -65 1 237 797 -36 Saguenay

244 434 78 240 264 10 484 698 44 St. Catharines-Niagara 1 521 1 433 -6 2 256 1 128 -50 3 777 2 561 -32 Saint John

279 481 72 0 576 ## 279 1 057 279 St. John's

719 804 12 60 84 40 779 888 14 Saskatoon

1 401 2 031 45 3 108 2 088 -33 4 509 4 119 -9 Sherbrooke

726 735 1 3 300 2 112 -36 4 026 2 847 -29 Thunder Bay

1 155 853 -26 0 48 ## 1 155 901 -22 Toronto

8 346 7 683 -8 55 248 26 268 -52 63 594 33 951 -47 Trois-Rivières 810 369 -54 480 492 2 1 290 861 -33 Vancouver

3 648 3 263 -11 41 400 15 960 -61 45 048 19 223 -57 Victoria

910 1 052 16 6 336 3 180 -50 7 246 4 232 -42 Windsor

562 646 15 240 72 ## 802 2 158 169 Winnipeg

2 128 2 551 20 1 428 1 848 29 3 556 4 399 24 Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.















Source : Centre d'analyse de marché, SCHL















## non calculable / valeur extrême





















