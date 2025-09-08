VANCOUVER, BC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du logement se sont réunis à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour discuter des solutions aux principaux problèmes de logement et d'itinérance auxquels les Canadiens sont confrontés.

Coprésidée par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure du Canada, et par l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance du Manitoba, la réunion du Forum fédéral, provincial et territorial sur le logement a porté sur une approche coordonnée visant à faire progresser les priorités en matière de logement et d'itinérance, ainsi qu'à renforcer la collaboration afin de répondre aux besoins urgents et changeants dans tout le pays.

Parmi les problèmes les plus cruciaux auxquels le pays est confronté figurent la pénurie de logements abordables et l'ampleur du phénomène de l'itinérance, qui nécessitent qu'on augmente le nombre de logements très abordables, de logements avec services de soutien et de logements de transition. La crise du logement a de multiples facettes, ce qui crée un environnement complexe et en évolution rapide; un environnement qui exige un partenariat renforcé entre les gouvernements et les administrations municipales, ainsi qu'une collaboration entre les secteurs tels que le commerce, le marché du travail et l'aménagement urbain afin d'éliminer les obstacles qui empêchent l'accélération de l'accroissement de l'offre de logements et de leur abordabilité.

Les ministres reconnaissent l'impact positif des investissements conjoints de près de 16 milliards de dollars consentis par le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement1, qui ont permis de soutenir plus de 600 000 ménages dans tout le pays. Compte tenu de l'expiration des ententes bilatérales conclues dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement en 2028, les ministres se sont engagés à renouveler le partenariat fédéral, provincial et territorial en matière de logement afin de garantir le maintien du soutien au logement abordable.

S'appuyant sur les engagements pris dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement et lors de la réunion des premiers ministres de juin 2025, les ministres ont convenu de continuer à travailler ensemble pour bâtir une économie forte et faire avancer des projets innovants d'importance pour le Canada, en considérant les perspectives provinciales et territoriales, qui permettraient d'accroître l'offre de logements dans tout le pays, y compris des logements abordables.

Lors de la réunion, les ministres ont réaffirmé leur engagement commun à s'attaquer avec ambition à la crise du logement, notamment en collaborant à des projets de logements abordables prêts à être mis en chantier. Au cœur de cette discussion, le gouvernement fédéral a présenté sa vision pour Maisons Canada, une nouvelle organisation fédérale chargée de relever les défis en matière de logement au Canada en mettant l'accent sur des solutions de logement abordable ayant un grand impact et à long terme dans tout le pays. Les ministres ont discuté de la façon dont Maisons Canada pourrait venir compléter les initiatives provinciales et territoriales existantes et ont convenu de partager des renseignements sur les projets prioritaires que les deux ordres de gouvernement pourraient soutenir.

Les ministres se sont également engagés à collaborer sur cinq priorités visant à améliorer les résultats en matière de logement partout au pays :

Renouveler les partenariats intergouvernementaux relatifs au logement abordable après l'expiration de la Stratégie nationale sur le logement en 2028.

Lutter contre l'itinérance en renforçant les mesures et en coordonnant les investissements, notamment en offrant davantage de logements abordables, de logements avec services de soutien et de logements de transition pour les populations vulnérables, dans le but de réduire l'itinérance chronique.

Accroître l'offre de logements en mettant l'accent sur les logements abordables, ainsi qu'en coordonnant les efforts pour lancer de nouveaux projets résidentiels et réduire les obstacles à la construction.

Soutenir le logement autochtone et collaborer avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour faire avancer des solutions dirigées par les Autochtones et améliorer l'accès à des logements sûrs et adaptés à la culture.

Accroître le recours aux méthodes de construction modernes en accélérant l'adoption des constructions modulaires et d'autres technologies novatrices -- lorsqu'elles sont appropriées, afin d'accroître la rapidité et l'efficacité de la construction de logements.

Les ministres ont conclu la réunion en s'engageant à poursuivre leur collaboration, à maintenir un dialogue régulier et à mener des actions collectives pour faire face à la crise du logement du Canada par l'entremise du Forum fédéral, provincial et territorial sur le logement.

La ministre Smith a annoncé que le mandat de deux ans du Manitoba en tant que coprésident provincial/territorial du Forum fédéral, provincial et territorial sur le logement prendra fin en décembre 2025 et que l'Ontario assumera le prochain mandat de coprésidence provinciale/territoriale de deux ans à compter de janvier 2026.

Citations

« Nous adoptons une approche Équipe Canada pour transformer nos systèmes de logement et rendre le logement plus abordable partout au pays. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de notre engagement à construire avec audace, à construire solidement et à construire de manière concertée, en collaboration avec les provinces et les territoires. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, gouvernement du Canada

« En tant que partenaires principaux en matière de logement, les provinces et les territoires sont déterminés à continuer de collaborer avec le gouvernement fédéral pour faciliter l'accès au logement là où les besoins sont les plus criants, et nous sommes encouragés par la discussion d'aujourd'hui concernant le renouvellement des partenariats en matière de logement abordable au-delà de l'expiration de la Stratégie nationale sur le logement. Toutes les provinces et tous les territoires, y compris le Manitoba, ont leurs besoins particuliers en matière de logement, et nous sommes impatients de mener ces conversations alors que nous travaillons avec nos partenaires fédéraux à une vision renouvelée du logement. »

L'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance, gouvernement du Manitoba

Faits en bref

En 2018, les ministres responsables du logement ont approuvé un cadre de partenariat sur le logement multilatéral qui reconnaît les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux comme principaux partenaires dans le secteur du logement. Ce cadre affirme une vision commune concernant le logement et jette les bases de la mise en œuvre des principales initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

multilatéral qui reconnaît les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux comme principaux partenaires dans le secteur du logement. Ce cadre affirme une vision commune concernant le logement et jette les bases de la mise en œuvre des principales initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Le Forum fédéral, provincial et territorial (FPT) sur le logement est le principal forum intergouvernemental où l'on discute des politiques et de la conception des programmes en matière de logement, et où est suivi et évalué l'état du logement au Canada . Le Forum offre également l'occasion de discuter de l'évaluation de l'efficacité de la SNL et de partager des renseignements afin d'éclairer la prise de décisions et l'établissement des priorités par chaque gouvernement, ainsi que les ajustements à apporter aux ententes FPT, s'il y a lieu.

Liens connexes

1 Bien qu'il partage plusieurs objectifs avec les autres gouvernements, le Québec n'a pas adhéré au cadre multilatéral de partenariat pour le logement et a signé son entente bilatérale hors de la Stratégie nationale sur le logement.

