REGINA, SK, le 28 août 2025 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la culture et du patrimoine ont tenu leur rencontre annuelle à Regina aujourd'hui. La rencontre a été coprésidée par l'honorable Alana Ross, ministre des Parcs, de la Culture et du Sport de la Saskatchewan, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cette année, la réunion s'est tenue dans un contexte marqué par des défis uniques dans les relations internationales du Canada et le commerce mondial. Le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles a mené une discussion sur les retombées sociales et économiques des secteurs des arts, de la culture et du patrimoine, et tous les ministres ont fait part de leurs priorités. Les ministres présents ont fait valoir l'importance des arts, de la culture et du patrimoine pour relever des défis plus généraux dans la société et l'économie canadiennes.

Les ministres ont discuté des enjeux de l'heure et des façons d'accroître la résilience des secteurs de la culture et du patrimoine. Ils ont reconnu les défis posés par les tarifs douaniers, les pressions inflationnistes et les changements dans la façon dont les consommateurs peuvent accéder au contenu culturel. Ils ont aussi exploré les possibilités de collaboration entre les gouvernements afin d'accroître et de diversifier la portée commerciale des industries culturelles et créatives du Canada et d'atténuer les perturbations liées au commerce.

Dans le cadre des discussions, les ministres ont souligné la nécessité de travailler ensemble afin de soutenir les projets d'infrastructures culturelles pour que les collectivités de tout le pays aient accès aux espaces dont ils ont besoin pour la création, la transmission et les célébrations culturelles.

Les ministres ont aussi abordé le secteur de l'audiovisuel et ses programmes de financement, de même que le besoin de voir à ce que ce secteur et ses programmes continuent de soutenir les productions et créateurs canadiens pour leur permettre de joindre différents publics dans un environnement culturel fort et concurrentiel.

Les ministres ont assisté à un exposé de l'organisation SaskCulture sur le système de loterie qui apporte un soutien stable aux organismes culturels de la province, favorisant ainsi la collaboration et le leadership à l'échelle communautaire, et ont souligné les efforts déployés par SaskCulture à l'échelle canadienne pour promouvoir la Fête de la culture. Le gouvernement de la Saskatchewan a présenté aux ministres son nouveau système convivial et accessible en ligne d'identification des ressources patrimoniales. Ce système simplifie les formalités administratives, offre des options en libre-service, accélère les délais d'approbation et permet à l'industrie d'économiser des millions de dollars par année en coûts liés au temps d'attente, tout en maintenant un niveau élevé de protection des ressources patrimoniales.

Le Groupe de travail FPT sur l'intelligence artificielle (IA) a présenté aux ministres l'avancement de ses travaux, qui se concentrent sur l'incidence de l'IA sur les programmes en culture et les moyens de réduire les risques tout en maximisant les avantages de l'utilisation de l'IA dans le secteur culturel.

Les ministres ont également discuté de l'incidence du tourisme culturel sur l'économie et des façons dont il peut soutenir les principales priorités communes des gouvernements FPT. La discussion a été soutenue par des présentations de Destination Canada, du Conseil des arts de l'Ontario et l'exposition de photos du 150e anniversaire de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les ministres ont assisté à deux présentations sur le rapatriement : l'expérience de l'Ontario en matière d'approches communautaires visant à rapatrier les ancêtres des Premières Nations et les objets funéraires associés aux Premières Nations concernées; et l'expérience du Manitoba en matière de retour d'objets patrimoniaux retrouvés durant les travaux d'excavation pour la construction du Musée canadien pour les droits de la personne.

Les ministres FPT ont hâte de se rendre au Manitoba, là où devrait se dérouler la prochaine réunion des ministres, le 27 août 2026.

Citations

« Les Canadiens et Canadiennes tirent leur force de leur capacité à se serrer les coudes pour relever les défis. Les arts, la culture et le patrimoine ne sont pas seulement au cœur de notre identité, ils offrent d'importantes possibilités économiques qui contribueront à la prospérité et à l'essor du Canada. À l'heure où nos industries culturelles et créatives doivent composer avec une économie mondiale en mutation et des changements technologiques rapides, nos gouvernements sont unis et déterminés à renforcer nos secteurs de la culture et du patrimoine. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les représentants de la Saskatchewan ont été honorés d'accueillir leurs homologues fédéraux et provinciaux dans le cadre de la réunion annuelle sur la culture et le patrimoine et d'avoir pu mettre en évidence le travail réalisé dans la province. Cette réunion a surtout porté sur les moyens de renforcer le secteur et de donner aux organisations les moyens d'agir pour leur permettre de prospérer dans l'avenir. Il s'agissait d'une occasion de faire connaître ses réussites, d'apprendre les uns des autres et de réaffirmer notre soutien continu au riche paysage artistique, culturel et patrimonial que représente le Canada. »

- L'honorable Alana Ross, ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, gouvernement de la Saskatchewan

Faits en bref

En 2021, les gouvernements FPT ont convenu d'un cadre stratégique quinquennal (2021-2026) pour orienter leur collaboration selon trois priorités : renforcer l'économie créative; renforcer les ressources culturelles et patrimoniales du Canada ; renforcer la mobilisation et la promotion dans les secteurs de la culture et du patrimoine.

; renforcer la mobilisation et la promotion dans les secteurs de la culture et du patrimoine. Le secteur de la culture apporte d'immenses avantages aux Canadiens et Canadiennes et à leurs communautés, tout en contribuant de manière considérable à l'économie. En 2024, le produit intérieur brut (PIB) annuel attribuable à la culture au Canada s'élevait à 65,3 milliards de dollars, et le secteur de la culture générait près de 670 000 emplois. Les données trimestrielles pour le premier trimestre de 2025 indiquent une croissance légère mais constante du PIB, mais une légère baisse de l'emploi par rapport au trimestre précédent.

s'élevait à 65,3 milliards de dollars, et le secteur de la culture générait près de 670 000 emplois. Les données trimestrielles pour le premier trimestre de 2025 indiquent une croissance légère mais constante du PIB, mais une légère baisse de l'emploi par rapport au trimestre précédent. Le PIB du secteur de la culture a augmenté de 19 % entre 2019 et 2024, et le nombre d'emplois a augmenté de 2 % au total au cours de la même période. La plupart des industries avaient atteint un équilibre en 2023, ce qui suggère une fin générale de la reprise post-pandémique. Les tendances après 2023 sont probablement dues à d'autres facteurs économiques et sociaux (par exemple, les changements dans le comportement des consommateurs).

