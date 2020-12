OTTAWA, ON, le 3 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, alors que nous célébrons la Journée internationale des personnes handicapées, Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées et Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, collaborent pour améliorer les exigences en matière d'accessibilité des bâtiments.

Normes d'accessibilité Canada et le Conseil national de recherches Canada explorent les façons de collaborer en ce qui concerne l'élaboration de normes et de codes pour accroître l'accessibilité des bâtiments pour les Canadiens.

Les normes élaborées par Normes d'accessibilité Canada serviront de base aux exigences en matière d'accessibilité des bâtiments au Canada. Une partie importante du travail consistera à impliquer la communauté des personnes en situation de handicap dans le processus d'élaboration des normes.

Citations

« Lors de nos consultations ayant mené à la Loi canadienne sur l'accessibilité, les Canadiens ont clairement indiqué qu'un environnement bâti accessible est une priorité. Nous avons adopté une approche inclusive pour éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les personnes en situation de handicap au Canada, et nous sommes impatients de voir les résultats de cette collaboration entre Normes d'accessibilité Canada et le Conseil national de recherches Canada. Grâce à une approche novatrice et créative en termes d'accessibilité de la construction, nous avons fait un pas de plus vers la construction d'un Canada accessible et inclusif ».

- Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Notre gouvernement est déterminé à améliorer l'accessibilité des bâtiments pour tous les Canadiens. Ce partenariat réunira les experts canadiens en matière d'accessibilité afin qu'ils puissent trouver de nouvelles façons de collaborer et développer de nouvelles solutions de construction qui profiteront à tous. J'ai hâte de voir les innovations qu'ils proposeront. »

- Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Normes d'accessibilité Canada élabore et révise les normes d'accessibilité. Les nouvelles normes établiront comment le gouvernement du Canada et les organisations du secteur fédéral préviennent, identifient et éliminent les obstacles à l'accessibilité. Ces normes peuvent servir de modèles à d'autres juridictions.





élabore et révise les normes d'accessibilité. Les nouvelles normes établiront comment le gouvernement du et les organisations du secteur fédéral préviennent, identifient et éliminent les obstacles à l'accessibilité. Ces normes peuvent servir de modèles à d'autres juridictions. Le Centre de recherche en construction du Conseil national de recherches Canada fait des recherches pour soutenir le développement de codes et de normes de construction. En travaillant directement avec Normes d'accessibilité Canada , ils explorent de nouvelles possibilités de collaboration afin d'améliorer la recherche axée sur des solutions de constructions accessibles.





fait des recherches pour soutenir le développement de codes et de normes de construction. En travaillant directement avec Normes d'accessibilité , ils explorent de nouvelles possibilités de collaboration afin d'améliorer la recherche axée sur des solutions de constructions accessibles. La Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies est un comité public indépendant et équilibré composé de bénévoles experts en construction. Ce comité élabore les codes modèles nationaux du bâtiment par le biais d'un processus de consultation avec les intervenants et le grand public.





Le Conseil national de recherches Canada fournit un soutien administratif et technique à la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, ainsi que des connaissances scientifiques pour aider les comités techniques dans le processus d'élaboration des codes.





national de recherches fournit un soutien administratif et technique à la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, ainsi que des connaissances scientifiques pour aider les comités techniques dans le processus d'élaboration des codes. Les codes modèles nationaux deviennent des lois lorsqu'ils sont adoptés par une province ou un territoire dans ses règlements de construction. Ils peuvent être adaptés ou modifiés pour répondre aux besoins réglementaires spécifiques de chaque juridiction.

