Les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l'éducation discutent de priorités d'intérêt commun à la 114e réunion du CMEC

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l'éducation primaire-secondaire et postsecondaire se sont réunis à Québec à l'occasion de la 114e réunion du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC]. Le Québec était l'hôte de cette réunion, qui a été présidée par Mme Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine du Québec.

Dans la continuité de leur engagement pris en juin 2025, les ministres ont convenu de recentrer les activités du CMEC, en réponse aux besoins et aux priorités des provinces et des territoires. Cette évolution a pour but de renforcer cet important forum intergouvernemental entre provinces et territoires en mettant davantage l'accent sur le soutien aux ministres dans leurs échanges concernant les défis communs en éducation, en priorisant des initiatives d'intérêt collectif et en accroissant l'efficacité de la coordination de leur représentation sur la scène internationale en éducation. Ce processus de rationalisation de la structure du Secrétariat du CMEC reflète la volonté des ministres de se doter d'un cadre efficace et rigoureux afin de faire avancer leurs priorités communes.

C'est dans ce contexte renouvelé que les ministres ont réaffirmé le rôle du CMEC comme un levier de collaboration, de coordination et de représentation, au service des intérêts communs des ministres responsables de l'éducation primaire-secondaire et postsecondaire, dans le respect de la compétence exclusive des provinces et des territoires en matière d'éducation.

Les ministres ont échangé sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) en éducation. À cette occasion, ils ont accueilli deux spécialistes, dont les présentations ont éclairé leurs discussions sur les opportunités que peut apporter l'IA, ainsi que sur le rôle que les gouvernements peuvent jouer pour soutenir leurs systèmes d'éducation respectifs. L'importance d'adopter des approches éthiques, responsables et inclusives en la matière a aussi été abordée.

Les ministres ont également examiné les résultats de leur participation aux récentes réunions ministérielles internationales en éducation et ont discuté des leçons tirées de ces événements.

Les ministres s'étaient engagés, dans le cadre du Plan du CMEC pour l'éducation autochtone, 2023-2027, à discuter d'initiatives visant à améliorer la réussite des élèves autochtones. C'est dans le prolongement de cet engagement qu'ils ont, à la CMEC 114, échangé sur les mesures, les politiques et les stratégies adoptées à cet égard dans leur province ou territoire respectif, en fonction de leurs propres particularités, besoins et situations. Les ministres ont salué les progrès réalisés à l'échelle pancanadienne jusqu'ici, tout en reconnaissant que la poursuite du travail est essentielle pour faire avancer et appuyer la réussite des apprenantes et apprenants autochtones, dans un esprit de réconciliation.

Une séance de discussion sur les parcours professionnels des élèves a permis aux ministres d'échanger sur les tendances émergentes, les défis communs et les approches novatrices en ce qui concerne la formation axée sur les métiers et les professions. Ces échanges ont mis en lumière les moyens de favoriser et de valoriser les parcours professionnels pour améliorer la réussite des élèves, augmenter les taux d'obtention de diplôme et encourager le développement des compétences, tout en améliorant l'adéquation entre les systèmes d'éducation et les besoins du marché du travail.

Les ministres responsables de l'éducation primaire-secondaire ont abordé les défis de gestion des salles de classe et les moyens mis en place pour soutenir leurs systèmes scolaires. Ils ont aussi échangé sur les défis soulevés par l'utilisation des téléphones cellulaires en classe et des médias sociaux par les élèves, ainsi que par leurs autres activités sur le Web.

Les ministres responsables de l'éducation postsecondaire ont quant à eux fait part de leurs préoccupations au sujet du manque de consultation avec les provinces et les territoires concernant les changements récents apportés aux politiques fédérales sur les étudiantes et étudiants internationaux. De plus, lors de leurs discussions sur les mesures prises dans leur province ou territoire pour stabiliser leur système, les ministres ont signalé que ces changements continuent d'avoir une incidence sur la stabilité du secteur. Les ministres ont aussi examiné les moyens de continuer à faire en sorte que les étudiantes et étudiants aient accès à une éducation de calibre mondial, ainsi que la manière dont les provinces et les territoires peuvent transformer les recherches et les innovations réalisées dans les établissements postsecondaires en solutions concrètes qui renforcent l'économie. Ils ont également réfléchi à leurs priorités stratégiques en matière d'aide financière aux études et à l'avenir des programmes destinés aux étudiantes et étudiants internationaux.

« Cette rencontre du CMEC nous a permis d'avoir des discussions approfondies sur les enjeux auxquels sont confrontés nos milieux éducatifs et d'enseignement, et sur les priorités et pistes de solutions que nous pouvons, individuellement et collectivement, mettre de l'avant. Considérant son rôle important, nous sommes d'ailleurs à optimiser et recentrer le mandat du CMEC afin de mieux appuyer les gouvernements dans leurs efforts pour relever les défis communs en éducation. Et ces défis sont nombreux : la place de l'intelligence artificielle, les besoins changeants des élèves et l'appui à la réussite, notamment. L'innovation et la créativité dans la poursuite des progrès en éducation ont été au cœur de nos échanges afin de relever ces défis, et les ministres sont engagés à mettre l'accent sur des mesures tournées vers l'avenir qui favorisent une éducation de qualité et équitable, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte », a déclaré la ministre Biron.

Au sujet du CMEC

Fondé en 1967, le CMEC donne aux ministres de l'Éducation au Canada une voix collective et leur permet d'assumer leur leadership en éducation aux échelons pancanadien et international. L'organisme aide les provinces et les territoires à exercer leur compétence exclusive en éducation. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.cmec.ca.



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SOURCE Conseil des ministres de l'Éducation, Canada

Renseignements : M. Val Baravi, Gestionnaire, Communications, CMEC, Cellulaire : 249 288-9240, Téléphone : 416 962-8100, poste 298, Courriel : [email protected]