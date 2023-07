Les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l'éducation discutent de priorités communes à la 111e réunion du CMEC

SASKATOON, SK, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l'éducation ont discuté des priorités communes lors de la 111e réunion du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC], qui a eu lieu à Saskatoon le 10 juillet 2023.

La réunion a été présidée par M. Gordon Wyant, c.r., ministre de l'Enseignement supérieur de la Saskatchewan et président du CMEC, qui a prononcé une déclaration de reconnaissance à l'égard du territoire du Traité 6, terre ancestrale de la nation métisse, sur lequel s'est déroulée la réunion.

Le CMEC est guidé par une vision partagée par les provinces et les territoires d'une éducation de qualité et inclusive pour toutes et tous ainsi que par un engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie. L'un des points saillants de la réunion a été l'approbation du Plan stratégique du CMEC, 2023-2027, qui présente les principales priorités communes au sujet desquelles les ministres aimeraient discuter entre eux. Reconnaissant la compétence exclusive des provinces et des territoires en matière d'éducation, le plan permettra aussi aux gouvernements provinciaux et territoriaux de travailler en collaboration sur divers enjeux selon leurs priorités respectives. Le plan est maintenant disponible sur le site Web du CMEC à https://www.cmec.ca/docs/SPlan_CMEC_FR.pdf.

« Le CMEC et ses partenaires s'efforcent d'offrir une éducation accessible à toutes et tous, quels que soient leur âge, leur milieu et leurs capacités », a indiqué M. Wyant. « Ce plan établit dix objectifs stratégiques dans des domaines d'intérêt commun pour les provinces et les territoires, au cours des quatre prochaines années. Il reconnaît aussi l'importance des valeurs que sont la vérité et la réconciliation, l'équité, l'inclusion, la collaboration et l'innovation, dans nos travaux à venir. »

Au cours de la réunion, le conférencier invité, M. Andreas Schleicher, directeur de la Direction de l'éducation et des compétences et conseiller spécial sur la politique de l'éducation auprès du Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a fait part de ses précieuses observations sur l'incidence de l'intelligence artificielle (IA) sur l'éducation. Son expertise a contribué à éclairer les discussions, qui ont mis l'accent sur la numérisation de l'éducation et sur le rôle de leadership que jouent les ministères responsables de l'éducation pour tirer parti de la technologie afin d'améliorer l'apprentissage. Les ministres ont ensuite discuté d'initiatives en la matière qui sont déployées dans leur province ou leur territoire. Les discussions alimenteront les réflexions en cours au sein de chaque gouvernement.

Les ministres ont approuvé le Plan du CMEC pour l'éducation autochtone, 2023-2027, qui répond à l'appel à l'action 63 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et a comme objectif de contribuer à préserver et à revitaliser les langues autochtones.

La réunion annuelle des ministres responsables de l'éducation a également donné l'occasion de discuter de la santé mentale et du bien-être des élèves. En mettant en commun leurs expériences, les membres du CMEC ont appris les uns des autres et ont échangé leurs idées sur la meilleure façon de créer un milieu d'apprentissage encourageant pour tous les élèves. Les ministres ont souligné l'importance de la santé mentale en éducation ainsi que le dévouement sans faille des membres du personnel éducatif pour promouvoir le bien-être de leurs élèves.

Les ministres ont également discuté de moyens de favoriser et d'orienter le développement des compétences, notamment dans les domaines de base que sont la littératie et les mathématiques, afin qu'elles soient en adéquation avec le marché du travail, les progrès technologiques et une reprise inclusive. Les ministres ont mis en commun des initiatives novatrices qui sont en place dans leur province ou leur territoire respectif et ont mis en lumière des approches qui aident les élèves à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans les emplois d'aujourd'hui et de demain.

Pour conclure la réunion, M. Wyant a souhaité la bienvenue au nouveau président du CMEC, M. Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario.

« J'adresse à M. Lecce tous mes vœux de succès dans son travail à la barre du CMEC, lequel propose un environnement propice aux provinces et aux territoires pour apprendre les uns des autres et pour se soutenir mutuellement afin d'offrir une éducation exceptionnelle aux élèves », a déclaré M. Wyant. « Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de travailler avec mes collègues sur des questions cruciales liées à l'éducation, et je n'insisterai jamais assez sur la valeur de la collaboration et des objectifs communs pour l'amélioration des systèmes d'éducation au Canada. »

M. Lecce accepte avec joie le rôle de président du CMEC ainsi que la possibilité de poursuivre le travail du conseil sur les domaines prioritaires ciblés dans son nouveau plan stratégique.

« J'aimerais remercier M. Wyant de son leadership pendant le mandat de la Saskatchewan à la présidence », a ajouté M. Lecce. « Alors que nous nous tournons vers l'avenir, la priorité absolue de l'Ontario sera de veiller à ce que toutes les provinces et tous les territoires travaillent ensemble sur une mission commune visant à offrir à tous les élèves du Canada un avantage concurrentiel les menant à des carrières bien rémunérées. En faisant la promotion des compétences utiles à la vie courante et professionnelles, du développement du leadership, de l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et des possibilités accrues d'apprentissage pratique, nous pouvons combler l'écart sur le plan des compétences, donner de l'espoir aux jeunes du Canada et appuyer la croissance économique d'un océan à l'autre. »

Au sujet du CMEC

Fondé en 1967, le CMEC donne aux ministres de l'Éducation au Canada une voix collective et leur permet d'assumer leur leadership en éducation aux échelons pancanadien et international. L'organisme aide les provinces et les territoires à exercer leur compétence exclusive en éducation. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.cmec.ca.

Twitter : @CCMEC

SOURCE Conseil des ministres de l'Education (Canada)

Renseignements: M. Val Baravi, Gestionnaire, Communications, CMEC, Cellulaire : 249 288-9240, Téléphone : 416 962-8100, poste 298, Courriel : [email protected], www.cmec.ca