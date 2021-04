MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Synapse C est fière d'annoncer la participation de madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, de monsieur Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien à l'événement international Data Echo Culture. L'événement virtuel et bilingue, qui se tiendra les 27, 28 et 29 avril 2021, sera l'occasion d'échanger autour des données en culture et d'en apprendre davantage sur les bénéfices de l'utilisation des données pour diriger et transformer les organisations culturelles.

La ministre de la Culture et des Communications et le ministre du Patrimoine canadien prendront la parole à tour de rôle dans le cadre du discours d'ouverture ayant pour thème : « Saisir la valeur de la culture ».

« Je suis heureuse de participer à cette rencontre internationale qui découle d'une collaboration entre Synapse C et ses partenaires, soutenue fièrement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Les échanges auxquels les participantes et les participants d'ici et d'ailleurs sont conviés s'annoncent très inspirants. Pour notre gouvernement, la relance économique du milieu culturel québécois passe notamment par une meilleure exploitation de notre culture dans l'environnement numérique. C'est pourquoi nous avons mis en place, dans le cadre de notre plan de relance de la culture, les programmes Soutien au rayonnement numérique et Ambition numérique, assortis des sommes respectives de 3,2 M$ et 13,4 M$. Pour nous, il est essentiel d'accompagner le milieu culturel dans ses efforts pour accroître la visibilité et la découvrabilité de notre culture qui nous rend si fiers. » - Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les arts et la culture donnent un sens à la vie des Canadiens et Canadiennes. Ils ont joué un rôle essentiel durant la pandémie en nous aidant à traverser cette année difficile. Cependant, ce secteur a été considérablement touché par la COVID-19. Il a également fait face à de nombreux enjeux au cours des dernières années, comme le virage numérique et la nécessité d'améliorer la diversité des histoires, des artistes et des créations à la disposition des gens d'ici et d'ailleurs. Afin de répondre aux nombreux défis auxquels est confronté ce secteur vital de notre société, nous devons comprendre comment les arts et la culture influencent la vie des gens. Sans des données fiables, il est impossible d'assurer la santé de ce secteur à long terme. » - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les participants auront également le plaisir d'entendre une allocution du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, dont le thème sera « L'impact de la transformation numérique sur le milieu culturel. »

« Notre gouvernement se place actuellement à l'avant-garde en ce qui concerne l'utilisation proactive des données dans différents domaines. Par exemple, en faisant appel au carrefour collaboratif en données ouvertes, accessible sur donneesquebec.ca, les promoteurs des milieux artistiques peuvent augmenter leur visibilité et contribuer à une meilleure circulation de l'offre culturelle québécoise. Je suis très heureux de participer à Data Echo Culture. Cet événement présente une occasion en or d'échanger sur le futur des données en culture et de mettre nos connaissances et nos ambitions en commun », affirme monsieur Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels.

« La présence à l'évènement de trois ministres importants pour la culture au Québec et au Canada envoie un signal clair quant à l'importance de travailler ensemble avec les données pour gérer, orienter et propulser nos organisations culturelles », affirme madame Line Beauchamp, présidente du conseil d'administration de Synapse C.

Un événement d'envergure internationale

Mis sur pied par Synapse C, le Partenariat du quartier des spectacles de Montréal, The Audience Agency (Royaume-Uni) et OCAD University, Data Echo Culture rassemble une riche coalition de personnes œuvrant dans les domaines de la culture et de l'utilisation des données. Artistes, chercheurs, entrepreneurs et organismes du secteur des arts et de la culture convergeront en ligne pour partager leurs expériences créatives, découvrir des stratégies d'avant-garde, trouver des solutions inspirées par les meilleures pratiques entourant l'utilisation des données et développer des perspectives de collaboration dans le secteur des arts et de la culture.

Data Echo Culture annoncera prochainement d'autres détails sur sa programmation, dont la participation de plusieurs représentants d'organisations culturelles internationales. « En ces temps difficiles provoqués par la crise de la COVID-19, les écosystèmes culturels de la majorité des pays occidentaux sont confrontés à des enjeux importants pour protéger leur culture. Je suis convaincue que la participation d'acteurs clés de la culture d'ici et d'ailleurs enrichira nos échanges », ajoute madame Line Beauchamp.

Cent-treize (113) intervenants se partageront la tribune dans le cadre de trente-trois (33) activités qui prendront la forme de conférences, d'ateliers et de panels d'experts. Les participants pourront personnaliser leur parcours pour évoluer à leur rythme durant les trois jours de programmation.

Les artisans de la culture sont invités à s'inscrire à l'événement en ligne gratuit dès maintenant : https://www.dataechoculture.com/.

À propos de Synapse C

Fondé en 2019, Synapse C a pour mission l'acquisition et la mise en commun de compétences en valorisation de données au profit du secteur des arts et la culture au Québec et au Canada. Rassemblant les forces des spécialistes en analytique et des acteurs du milieu culturel, Synapse C développe une expertise collective en valorisation des données dans les secteurs de la culture et de la création du Québec et du Canada. L'organisme contribue à l'avancement de la recherche tout en favorisant l'essor de l'écosystème culturel.

