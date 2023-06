WHISTLER, BC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, ont coprésidé une réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'infrastructure afin de renforcer la collaboration et faire progresser les priorités communes.

Les ministres ont fait le point sur le nombre considérable d'investissements et de projets réalisés dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, y compris la solide collaboration qui a mené à l'affectation réussie de tous les fonds fédéraux d'ici le 31 mars 2023. Ils ont également discuté des moyens de relever ensemble les défis en matière d'infrastructure auxquels le Canada sera confronté dans les années à venir.

Alors que le gouvernement du Canada trace la voie pour les futurs investissements fédéraux dans les infrastructures, les ministres se sont engagés à veiller à ce que ces investissements soient axés sur la résilience climatique, l'augmentation du parc de logements, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la croissance de l'économie. Ils ont convenu que la mise en œuvre de mesures telles que l'aménagement axé sur le transport en commun (ATC) sera essentielle pour atteindre ces objectifs au cours des prochaines années.

Grâce à des investissements continus dans les infrastructures, le gouvernement du Canada et ses partenaires stimulent l'économie de notre pays, accroissent la résilience de nos collectivités et améliorent la vie des Canadiens.

« La réunion d'aujourd'hui a été l'occasion de renforcer les excellentes relations de travail entre les ministres de l'infrastructure de tout le pays. Alors que nous réfléchissons à la manière de structurer et d'orienter nos investissements dans les infrastructures au cours des prochaines années, il est essentiel que nous nous réunissions et que nous discutions des différents défis et opportunités qui se présentent au sein de chaque juridiction. J'aimerais remercier mon collègue et ami, le ministre Fleming, d'avoir co-présidé cette réunion. Ensemble, d'un océan à l'autre, nous continuerons à bâtir des communautés plus résilientes et plus abordables. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« À travers le Canada, l'infrastructure est un facteur économique qui fournit des milliers d'emplois bien rémunérés et rend notre pays plus fort à l'échelle nationale et avec nos partenaires commerciaux mondiaux. Des réunions comme celle-ci nous rappellent que, bien que nos défis varient d'une province à l'autre, nous sommes unis dans notre volonté de construire un avenir meilleur. C'est grâce à nos efforts collectifs que nous pouvons travailler ensemble pour créer des communautés inclusives, durables et résilientes, et des chaînes d'approvisionnement efficaces pour la circulation des marchandises pour tous les Canadiens. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

La dernière réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Infrastructure a eu lieu à Moncton , au Nouveau-Brunswick, le 7 novembre 2022.

, au Nouveau-Brunswick, le 7 novembre 2022. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) est un programme d'allocation de 33 milliards de dollars qui fait partie du plan Investir dans le Canada . Après le succès du PIIC, le gouvernement examine activement les besoins continus du Canada en matière d'infrastructure, tout en traçant la marche à suivre pour les futurs programmes fédéraux d'infrastructure.

